Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов

09.02.2017 15:16:16

Россельхознадзор будет отслеживать передвижение белорусской продукции от границы до мест реализации. С такой просьбой к ведомству обратилась Белоруссия, сообщили в Россельхознадзоре.

Введение данной практики в Россельхознадзоре объяснили беспокойством из-за роста попыток ввезти в РФ из Белоруссии животноводческую продукцию неизвестного происхождения. Кроме того, озабоченность вызывает увеличение числа несоответствий белорусских продуктов российским стандартам качества.

Сопровождение продуктов позволит успокоить белорусскую сторону, а также избежать взаимных претензий. Путь продукции будет отслеживаться системами "Меркурий" и "Аргус". В "Аргусе" будет вестись учет товаров, ввозимых с территории РБ. Реализовывать можно будет только ту белорусскую продукцию, которая будет зафиксирована в информационной системе.

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