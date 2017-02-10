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Детали
Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов
|09.02.2017 15:16:16
Россельхознадзор будет отслеживать передвижение белорусской продукции от границы до мест реализации. С такой просьбой к ведомству обратилась Белоруссия, сообщили в Россельхознадзоре.
Введение данной практики в Россельхознадзоре объяснили беспокойством из-за роста попыток ввезти в РФ из Белоруссии животноводческую продукцию неизвестного происхождения. Кроме того, озабоченность вызывает увеличение числа несоответствий белорусских продуктов российским стандартам качества.
Сопровождение продуктов позволит успокоить белорусскую сторону, а также избежать взаимных претензий. Путь продукции будет отслеживаться системами "Меркурий" и "Аргус". В "Аргусе" будет вестись учет товаров, ввозимых с территории РБ. Реализовывать можно будет только ту белорусскую продукцию, которая будет зафиксирована в информационной системе.
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