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Рубрика / Безопасность

Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников


09.02.2017 14:18:00

Украина закупает двигатели российского производства для собственных бронетранспортеров через зарубежных посредников, несмотря на введенный Киевом запрет на торговлю с РФ в военной сфере. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на расследование украинских СМИ.

"Чтобы не покупать моторы напрямую в России, дочернее предприятие "Укроборонпрома" - "Укринмаш" - провело закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники", - сообщают журналисты проекта "Следствие.Инфо".

По данным СМИ, молдавское предприятие купило на российском заводе "КамАЗ" 20 двигателей, затем совместное молдавско-украинское предприятие ввезло их на территорию Молдавии. Через несколько дней состоялся ряд перепродаж двигателей иным компаниям, в итоге немецкое предприятие поставило их на Украину.

"Это схема, в которой принимают участие 4 экономических агента. Украинский оборонный концерн заплатил за двигатели по $15 тыс. за единицу", - сказано в сообщении.

В министерстве обороны Украины и в "Укроборонпроме" пока не комментируют эту информацию.

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