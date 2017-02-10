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Детали
Трамп и Донбасс
|09.02.2017 14:03:06
Петр Порошенко размораживанием конфликта в Донбассе попытался оказать услугу своему далекому шефу.
Петр Порошенко размораживанием конфликта в Донбассе попытался оказать услугу своему далекому шефу. Который, впрочем, пока не определился, хочет ли он иметь дело с подшефным старой гвардии. И хочет ли вообще играть роль арбитра, подыгрывающего одной стороне конфликта.
Украина напомнила о себе застывшему в ожидании перемен миру «ползучим наступлением», как называют активизацию ВСУ в украинской прессе. Ей явно удалось привлечь к себе внимание — пойдя ва-банк, Петр Порошенко удостоился телефонного разговора с Дональдом Трампом. Блискучая перемога.
Теперь ждем сокрушительной зрады. Провинциал наверняка застанет врасплох полицейских, если проедет по Тверской на своем тракторе, пересечет Охотный ряд, не обращая внимания на светофоры и плотный трафик, и направится через пешеходную зону Манежки в сторону Красной площади. Но где-то на подступах его перехватят. А когда выяснится, что перед геройским «ползучим наступлением» на Кремль селянин для храбрости принял на грудь, то, не исключено, что и посадят. Чтоб протрезвел и поумнел.
«Не будет удивительным, если Москва окажет определенную помощь [ополченцам], а потом даст команду для активизации боевых действий на разных участках фронта. А их хватает. От Луганского до Донецкого и Мариупольского направлений — везде боевики потеряли ряд позиций вследствие ползучего наступления ВСУ», — пишет киевская Деловая столица.
Селяне все еще надеются, что их очередная провокация заставит Путина ввести войска. А Трампа — однозначно поддержать Украину в ее неравной борьбе с Кремлем. Да просто объявить войну России, чего уж там.
Но новый американский президент пока не оправдывает ожиданий. «Мы же не знаем точно, что там происходит, — зачем-то сказал он в недавнем интервью Fox News. Российские войска почему-то назвал местными пророссийскими силами. И вообще проявил неуверенность: — Мы не знаем, находятся ли они под контролем или они вышли из-под контроля? Такое тоже бывает».
А вот Барак Обама все знал наверняка. И Хиллари Клинтон знала. Хорошие люди, почти свидомые украинцы.
Но ведь и мы с вами знаем, что происходит в Донбассе, кто и зачем начал ползучее наступление. Собственно, в Киеве и не скрывают своего «авторства».
По большому счету, нас с вами не должно интересовать, чью позицию поддержит Дональд Трамп в украинском конфликте. ВСУ ополченцев не победить — ни с помощью американцев, ни, тем более, в одиночку. Но любопытно, конечно, насколько новый президент США вменяем и предсказуем.
Признаюсь честно, мне, как и вам, хотелось бы надеяться, что американская политика меняется. Например, можно сделать долгосрочные обнадеживающие выводы из статьи в Foreign Policy Киев тоже разжигает войну на Восточной Украине. Однако вполне возможно, что сотрудники влиятельного издания просто держат нос по ветру — так, как они чувствуют его дуновение.
Могут ли их носы ошибаться? Запросто — Трамп пока себя почти никак не проявил, если не считать резких слов на разные темы, от Путина до мигрантов. А я уже не хочу слушать слов — мне не терпится дождаться дел.
Павел Шипилин
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