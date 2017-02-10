Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

09.02.2017 13:45:43

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

США отказались отменять санкции в отношении России из-за Крыма - Представитель Белого дома Шон Спайсер в среду повторил, что в Вашингтоне не рассматривают возможности отмены антироссийских санкций из-за Крыма. "Я полагаю, что представитель (постпред США в ООН) Хейли четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут", - сказал он. Источник: TUT.BY, 09.02.17

Украина проинформировала IMO о недействительности документов моряков, выданных в Крыму - -- Как передает Центр журналистских расследований (Украина), об этом сообщает на своем сайте посольство Украины в Великобритании. "Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 т.н. "Капитанами морских портов" на временно оккупированной территории АРК и г. Севастополь являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными", - говорится в ин-формационном документе, внесенном украинской стороной на рассмотрение Подкомитета. Также украинская делегация отдельно привлекла внимание членов IMO, что процедуры оформления и выдачи квалификационных документов моряков и удостоверений личности моряка легитимными органами украинской стороны (морские порты Измаил, Мариуполь, Николаев, Одесса, Херсон, Черноморск) остаются в силе. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 04.02.2017

Фейгин направит в ЕСПЧ жалобу на запрет ФСБ Мустафе Джемилеву въезжать в Крым – украинские СМИ. Верховный суд России в пятницу после полуторамесячной задержки выдал российскому адвокату Марку Фейгину дело о запрете ФСБ на въезд в РФ, включая оккупированный Крым, национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. Теперь защитник направит его в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Фейгин сообщил в микроблоге Twitter, передает Центр журналистских расследований. Вначале он написал, что полтора месяца Верховный суд РФ не отдавал решение по его жалобе по запрету на въезд Джемилева. По его мнению, в суде специально затягивали сроки, чтобы лишить защиту возможности подать жалобу в ЕСПЧ. «Вы будете смеяться, решение по Джемилеву сразу нашлось. Поехал в Мосгорсуд забирать. Теперь дело по запрету на въезд в РФ Джемилеву уйдёт в ЕСПЧ. Да. С компенсацией», - сообщил немного позже Фегин. Напомним, 19 апреля 2014 года российские власти запретили лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву въезжать в Россию, включая оккупированный Крым, до 19 апреля 2019 года. Источник: ЦЖР, 05.02.17

В Крыму стал доступен украинский канал UATV - В Крыму начал свое вещание украинский телеканал UATV. Об этом сообщил участник Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский. Национальный украинский канал будет доступен жителям полуострова на крымско-татарском языке. Сигнал телеканала можно принять по спутнику и смотреть в полном доступе. Изначально данный телеканал транслировался лишь на национальном и русском языках. Также в нем доступны английские субтитры. Источник: Владтайм, 05.02.17

МОН Украины аннулировало лицензии вузов из ОРДЛО и «оккупированного» Крыма – как сообщают украинские СМИ, министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, рас-положенных на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Cевастoполе. При этом для подтверждения полученных на оккупированных терри-ториях квалификации и знаний, выпускникам предлагается пройти аттестацию согласно утвержденному порядку. Подробности об аттестации указаны на сайте ведомства. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 07.02.2017

"Москва сливает Крым!": на полуострове расклеили листовки с призывом "спасаться" от Украины и НАТО – украинские СМИ. Фотографии в соцсети разместил адвокат Маси Найем - брат народного депутата Мустафы Найема, передает Центр журналистских расследований. "Москва сливает Крым! Предательство Крыма происходит на наших глазах! Трамп переду-мал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине!! Следующий - Крым! Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море! Приезжие уже покуют чемоданы и отправляют семьи назад! Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу! Наш Крым", - говорится в сообщении. "Местное население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре. Вот такие листовки развешены по всему Симферопо-лю", - написал он. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 06.02.17

Мало разворовали Украинские пограничники запросили еше 3,4 миллиарда на "стену Яценюка" -- На завершение строительства так называемого проекта "Стена" и введение его в эксплуатацию необходимо еще 3,4 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. "Для завершения инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в рамках реализации Плана мероприятий необходимо выделить 3,4 млрд грн", - говорится в заявлении ведомства. При этом в ведомстве уточнили, что реализацию Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, "прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым в условиях его полного финансирования планируется завершить в 2020 году". Напомним, по информации ГПСУ, по плану мероприятий по инженерно-техническому обустройству российскоукраинской границы уже обустроили 83,2 км заградительного забора. На реализацию проек-та "Стена", по состоянию на 1 февраля 2017 года, уже потратили 600 млн грн. При этом, украинские антикоррупционные ведомства ведут расследование многомиллионных хищений выделенных на "Стену" средств. Источник: "Новоросс.info" (novoross.info), 2017-02-06

НАТО решило порепетировать возвращение Крыма Украине. Россия: Ну-ну, посмотрим… Программа предусматривает отработку сценариев помощи некой стране в освобождении неких оккупированных территорий -- В акватории Черного моря начинается активная фаза масштабных военно-морских учений НАТО SeaShield-2017. Как передает корреспондент РИА "Новый День", маневры начались еще 1 февраля. В них принимают участие около 3 тысяч военнослужащих из Болгарии, Греции, Испании, Канады, Румынии, США, Турции и Украины. Площадь учений - 80 тысяч квадратных километров. Один из участков расположен чуть ли не вплотную к входу в Керченский пролив. "Помогать" будут 16 кораблей, подводная лодка и десять самолетов. "Эту "акцию устрашения" задумали еще при прежней администрации США, которая кидала деньги на ветер НАТО в разных частях планеты, в том числе и черноморском бассейне. И пока еще действующий "вождь краснокожих" генсек сил альянса норвежец Йенс Столтенберг старается до конца освоить выделенный ему бюджет на устрашение России", - комментирует учения ТРК "Звезда". Россия отреагировала на столь масштабные маневры у своих границ: выслала понаблюдать средний разведывательный корабль "Приазовье". "В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит. Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-06

В Киеве заявили, что РФ повторно отказалась передать Сенцова и Кольченко -- Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов утверждает, что Россия повторно отказала Украине в передаче режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, и его сообщника Александра Кольченко. "Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами… Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека", - написал Петухов на своей странице в Facebook в понедельник, опубликовав при этом копии отказа от МИД РФ от 9 января 2017 года. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-02-06

От провокаций до ареста: Одесский суд "заключил под стражу" буровые вышки Крыма -- Украинские власти наложили "виртуальный" арест на буровые установки "Черномор-нефтегаза", расположенные недалеко от Крыма. Как передает корреспондент РИА "Новый День", решение о заочном аресте принял Приморский районный суд Одессы по ходатайству полиции. Примечательно, что стоимость установок сотрудники украинской полиции определяли без привлечения экспертов, лишь проведя банальный мониторинг в Интернете. Таким образом правоохранители считают, что по состоянию на 2011 год сооружения стоили около 800 млн долларов. Как сообщают украинские СМИ, в постановлении суда идет речь об установках "Сиваш", "Таврида", В-319 "Украина" ("Независимость") и В-312 "Петр Годованец". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-06

Минэкономразвития Украины откладывает наложение санкций на компанию Фирташа за поставки ильменита в Крым -- Об этом Центру журналистских расследований сообщил прокурор Военной прокуратуры Южного региона Украины Эдуард Плешко. По данным досудебного расследования, которое ведет Военная прокуратура Южного региона Украины, ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" (до марта 2015 г. - ЗАО "Крымский Ти-тан") в 2015-2016 годах, вопреки установленному законодательством Украины запрету, реа-лизовало схему поставок титановой рудного сырья (ильменитового концентрата) на временно оккупированную территорию АР Крым. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 08.02.17

Украинские пограничники задержали гражданина России из-за паспорта, выданного в Крыму - Пограничники Херсонского отряда задержали мужчину с выданным в Республике Крым российским паспортом, который намеревался попасть на территорию Украины. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте Государственной пограничной службы Украины. «Мужчина прибыл в пешем порядке и предоставил на контроль паспорт гражданина Российской Федерации. Как выяснилось, документ был выдан в 2014 году на территории Крыма, поэтому гражданина пригласили для дополнительной проверки», – информирует украинская Госпогранслужба. В Госпогранслужбе отметили, что мужчина ранее проживал на территории Украины, служил по контракту в воинской части береговой охраны ВСУ на территории Крыма, а после рефе-рендума остался служить в ВМС Российской Федерации. После увольнения со службы в 2015 году мужчина продолжил работать на полуострове. Источник: Новости Крыма, 09.02.17

Крымско-татарское национальное движение

Джемилев требует создания мусульманских подразделений, которые первыми должны будут вторгнуться в Крым - Крымские татары якобы оказались большими украинцами, чем все остальные, заявил в интервью украинскому интернет-изданию «Апостроф» депутат ВР Мустафа Джемилев. Он пожаловался, что давно призывает создать специальное подразделение из крымских татар на границе с Крымом, но по факту в Киеве ничего для этого не делается. «По подразделениям нам говорят, что сформировать подразделение по этническому признаку нельзя. Но здесь как раз все должно быть понятно: у крымских татар, как и у мусульман, есть свои особенности: они не пьют, они не едят свинину, и, скажем, если в обычных батальонах капелланы ходят, то там должен быть мулла. Но у них есть опасения, что крымские татары, раз у них могут быть свои воинские подразделения, когда войдут в Крым, начнут там свои порядки наводить. Время от времени такое высказывается от разных чиновников, хотя президент этого никогда не говорил. Президент наоборот говорил о том, что мы в Крыму не тех опасались, оказывается. И практика показала, что именно крымские татары оказались большими украинцами, чем все остальные», — утверждает Джемилев. «Мы говорили о необходимости крымско-татарского батальона в составе национальной гвардии, — добавил он. — Потому что, во-первых, он должен быть дислоцирован на границе, и при начале деоккупации первым входить на территорию республики для наведения там порядка. То есть, это подразделение там будет выполнять полицейские функции. Но все это время тянут с решением. Нам говорят, что, мол, да, да, а по факту – ничего. Сначала Аваков открыто говорил: все, вот формируем. Потом вдруг заявил, что в Украине не должно быть ни армянских, ни грузинских, ни крымско-татарских, а только украинские батальоны. Но армянские и грузинские есть у себя там, в Армении и в Грузии. А мы здесь говорим не о чисто таких этнических, а именно по такому принципу». При этом украинский депутат говорит, что президент Порошенко дает обещание разрешить создание крымско-татарских подразделений, но потом сдает назад. «Мне уже неудобно все время напоминать. Это президент все-таки…Получается, как будто у нас какие-то шкурные интересы там… Мы вроде бы все объяснили, решили, а потом за нами кто-то другой заходит, и у них уже свои аргументы. И вот он то ли колеблется, то ли его переубеждают, я не знаю. Я этого не могу понять», — недоумевает Джемилев. Источник: Политнавигатор, 07.02.17

Адвокат крымскотатарского Меджлиса Эмиль Курбединов вышел на свободу - Адвокат крымскотатарского Меджлиса Эмиль Курбединов сегодня был отпущен на свободу после 10-ти суток административного ареста. Об этом рассказал его коллега Эдем Семедляев, разместивший в своем Facebook фотографию адвоката, выходящего из изолятора временного содержания в Симферополе. В конце января Железнодорожный райсуд Симферополя арестовал Эмиля Курбединова по обвинению в распространении экстремистской информации в интернете. На прошлой неделе с призывом освободить адвоката выступил представитель ЕС, заявивший об участившихся нападках «по отношению к занимающимся важной работой правозащитникам крымских татар». Источник: Коммерсант, 06.02.17

Суд продлил на полгода реализацию имущества организатора блокады Крыма Ислямова -- Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру реализации имущества бизнесмена Ленура Ислямова, одного из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова в 2015 году, следует из опубликованного определения суда. Ходатайство о продлении процедуры банкротства заявил финансовый управляющий Ислямова Александр Коробко. Он объяснил свою просьбу тем, что в настоящее время не завершена реализация имущества гражданина, не произведены расчеты с кредиторами. Очередной отчет управляющего суд назначил на 12 июля. Банкротство Ислямова инициировал Сбер-банк, подавший соответствующее заявление в арбитраж 28 января 2016 года. Источник: "Но-вости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-02-03

Рассматривать жалобу Полозова на действия ФСБ будет тот же "судья", который разрешил допрос адвоката – украинские СМИ. «Так называемый Киевский районный суд Симферополя направил жалобу адвоката Николая Полозова о принудительном приводе на допрос в ФСБ тому же су-дье, который ранее разрешил незаконный допрос адвоката. "Итак, моя жалоба на незаконные действия следователя ФСБ, выраженные в незаконном принудительном приводе меня на допрос и незаконном допросе, поданная в Киевский районный суд Симферополя на прошлой неделе, распределена угадайте кому? Та-дам! Судье Можелянскому, тому самому, который разрешил в декабре следователю допросить меня об обстоятельствах оказания юридической помощи и чьё незаконное решение (не вступившее до настоящего времени в законную силу) станет предметом рассмотрения апелляционной инстанции 14 февраля", - написал адвокат на своей странице в Facebook. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 6 февраля 2017

В Крыму заработало первое крымско-татарское радио - Первое после воссоединения Крыма с Россией общественное крымско-татарское радио "Ветан седасы" ("Голос родины") начало работать на полуострове. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек. "Радио сегодня начало свое круглосуточное вещание в Симферополе и Симферопольском районе. Затем каждый месяц будет прибавляться по одному району и городу, где начнется вещание этого радио. Далее вещание должно начаться в Джанкое и Джанкойском районе, потом в Красноперекопске и Красноперекопском районе, затем в Раздольном районе и так далее. Основная цель - покрыть весь наш полуостров, чтобы "Ветан седасы" звучал везде в Крыму", - рассказал собеседник агентства. По его словам, вещание этой радиостанции будет осуществляться на частоте 99,5 МГц на двух языках - русском и крымско-татарском. Бальбек отметил, что "Ветан седасы" стало структурным подразделением телерадиокомпании "Миллет", которая имеет одноименный телеканал на крымско-татарском языке. Источник: ТАСС, 06.02.17

Меджлисовец Арпатлы уверяет, что митинг, переросший в штурм Крымского парламента, организовал Заур Смирнов -- Экс-председатель алуштинского отделения запрещенной в Крыму экстремистской этнической группировки меджлиса Энвер Арпатлы -свидетель по "делу Чийгоза" и организованной татарскими радикалами бойне 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета Крыма заявил, что организацией митинга руководил Заур Смирнов - ныне председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Арпатлы заявил, что избивавшие людей и штурмовавшие парламент боевики "действовали хаотично, на эмоциях" и якобы не контролировались вожаками. "Сначала организацией митингов по своим обязанностям занимался Ахтем Чийгоз, а в январе 2013 года, после переизбрания меджлиса эти обязанности были возложены на Заура Смирнова", - заявил Арпатлы. При этом меджлисовец признал, что "все команды сторонникам меджлиса по громкоговорителю раздавал Рефат Чубаров". Источник: "Новоросс.info" (novoross.info), 2017-02-08

Лидер крымских татар готов выступить в ООН с докладом о жизни в Крыму - Лидер движения крымско-татарского народа "Къырым" (Крым) Ремзи Ильясов заявил, что готов выступить в ООН с докладом о жизни своих соотечественников в российском Крыму. Ранее "Къырым" призвала Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединения к России. Ильясов подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией состоялось на основании законного волеизъявления крымчан, международное сообщество обязано считаться с их решением. По его словам, весь крымско-татарский народ пытаются на международных площадках преподнести как противников воссоединения с Россией, что на практике не имеет ничего общего с реальностью. "Никто не спросил самих людей, которые живут на своей родине. Только крымские татары, которые живут в Крыму, имеют право говорить о том, какое будущие для них лучше подходит. Мы призываем прекратить все попытки спекуляций нашим народом и не использовать нас в своих политических и материальных целях", — подчеркнул Ильясов. Источник: РИА-Новости, 09.02.17

Социально-экономическая сфера

Роскомнадзор решил не обязывать «большую тройку» сотовых операторов работать в Крыму - Роскомнадзор решил не обязывать «большую тройку» сотовых операторов работать в Крыму после обновления федеральной лицензии на связь стандарта 3G. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского. Лицензии МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» были даны еще до присоединения Крыма и не обязывали их начинать работу на полуострове, однако их срок истекает в мае 2017 года. При этом продление федеральной лицензии означало бы, что они должны работать во всех регионах страны. Ведомство договорилось с операторами продлить федеральные таким образом, чтобы у МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» не появилось обязанности обеспечивать покрытие и в Крыму. «Все как работало, так и будет работать. Операторов «большой тройки» никто насильно в Крым не собирается загонять», — заявил Ампелонский. Как отмечает РБК, выход из-за выхода в Крым операторы «большой тройки», которые торгуются на западных биржах, могли попасть под санкции. Сейчас на полуострове работают только местные сотовые операторы: Win Mobile, «Волна Мобайл», «Крымтелеком» и «СевТелекомСвязь». Источник: События Крыма, 06.02.17

Никитский ботсад передадут в федеральную собственность -- В Крыму ликвидируют ГБУ РК "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр". Соответствующее распоряжение Совета министров РК опубликовано на сайте крымского правительства. Согласно документу, который датируется 1 февраля, для проведения этого процесса поручено создать ликвидационную комиссию. Ее возглавит директор НБС Юрий Плугатарь. Ликвидация должна быть завершена до 1 августа. Отчитаться о выполнении распоряжения министерство сельского хозяйства Крыма должно до 1 сентяб-ря. Контроль за исполнением документа будет осуществлять вице-премьер РК Юрий Гоцанюк. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-02-03

Правительство Крыма "тормознуло" генеральный план Ялты -- Принятие генерального плана Ялты отложено. Как передает корреспондент РИА "Новый День", в правительстве Крыма потребовали согласовать главный документ города с высшим руководством респуб-лики. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на офи-циальном портале правительства. Мэру Ялты дано указание: генплан на сессию пока не вы-носить. В качестве обоснования принятой меры приводятся ссылки на градостроительный кодекс и другие нормативные правовые акты, а также указывается необходимость "обеспе-чения сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Ялта, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, повышения качества оказываемых услуг". Как уже сообщал "Новый День", генеральный план Большой Ялты стал причиной ряда скандалов в курортных поселках. Так, согласно документу, часть домов и участков жителей Симеиза оказалась в рекреационной зоне. При этом расположенные рядом с ними объекты, принад-лежащие украинскому политику Виктору Медведчуку и семье бывшего вице-премьера Кры-ма Николая Янаки, счастливым образом этой участи избежали. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-03

В Крыму опять ликвидируют Институт виноделия "Магарач" -- В Крыму ликвидируется Институт винограда и вина "Магарач". О том, кто теперь владеет уникальной энотекой и знаменитой торговой маркой, не сообщается. Как передает корреспондент РИА "Новый День", министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин пояснил, что институт "Магарач" в прежнем виде ликвидируется, поскольку это ГБУ в августе прошлого года передано в федеральную собственность. Его имущество закреплено за федеральным учреждением науки "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-07

В МФЦ Крыма снимут лимиты обслуживания - талончики отменяются -- Проблемы очередей в МФЦ и мошенников, пытающихся спекулировать на них, власти Крыма намерены решить путем реорганизации самой очереди. Как передает корреспондент РИА "Новый День", количество выдаваемых талонов для получения услуг Госкомрегистра не будет лимитированным. Так, одной из причин образования очередей назвали крымчан, которые хотят перевести свои документы в российское правовое поле, хотя это и не требуется законода-тельством. "По большому счету, главная проблема у нас возникает с оформлением, переоформлением, перерегистрации так называемого ранее возникшего права, до 2014 года", - заявил вице-премьер Дмитрий Полонский, напомнив, что закон гарантирует признание Рос-сией ранее оформленное право. Ажиотаж на перерегистрацию собственности панируют устранить в несколько этапов. "С 1 марта мы готовы открыть очередь для льготных катего-рий граждан, - у нас на сегодняшний момент наибольшие неудобства испытывают граждане пожилого возраста, наши пенсионеры, которые приходят и хотят переоформить или перере-гистрировать свои права. Поэтому с 1 марта ранее существующий льготный возраст для тех, кто получает услуги в МФЦ, мы сокращаем на 5 лет: для мужчин льготы начинаются с 65 лет, для женщин - с 60, и открываем эту самую сплошную очередь", - пояснил Полонский. Эта же очередь для всех остальных категорий будет доступна уже с 1 апреля. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-07

Квартиры для депортированных в Белогорском районе достались перекупщику -- Квартиры, предназначенные для депортированных в Белогорском районе, выкупила для пе-репродажи коммерческая фирма. Как передает корреспондент РИА "Новый День", право-охранительные органы проводят разбирательство и уже возбудили уголовное дело. Инфор-мацию по данному случаю озвучили в ходе выездного заседания Совета министров в Бело-горском районе. "Люди просили обратить внимание на отдел межнациональных отношений Белогорского района и провести проверку по приобретению жилья для депортированных", - сообщила районе вице-премьер правительства республики Лариса Опанасюк. Выяснилось, что в полиции о факте продажи узнали еще в прошлом году. "Каким-то образом - разумеется, случайно - квартиры, которые шли по программе для депортированных, купила какая-то фирма, тут же выставила их на продажу по двойной цене. На Даже не надо присматриваться - обыкновенный сговор для решения своих личных вопросов", - резюмировал глава Крыма Сергей Аксенов. Как уже сообщал "Новый День", в прошлом году республиканские власти столкнулись с тем, что в ряде регионов цены на жилье оказались достаточно высокими, и квартиры для депортированных приобрести не удалось. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-07

"Ростех" готовится сжигать мусор. Заявление Чемезова -- Госкорпорация "Ростех" намерена построить мусоросжигательный завод для Сочи и Крыма. Об этом на заседании фракции "Единая Россия" сообщил глава компании Сергей Чемезов, передает корреспондент "ФедералПресс". Как отметил Чемезов, площадка для строительства предприятия уже выбрана. В настоящий момент ведется проработка вопроса о введении так называемого "зеленого тарифа" (механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии ис-пользования возобновляемых источников энергии). "Без этого тарифа программа никак не будет реализована. Только этот тариф позволит компенсировать расходы на строительство заводов", - пояснил Сергей Чемезов. Источник: "ФедералПресс" (fedpress.ru/region/crimea), 07.02.2017

«Крымский роуминг» отменяется - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с операторами мобильной связи об отмене «национального роуминга». И первым отменят «Крымский роуминг». Об этом сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. «Национальный роуминг» — ситуация, когда абонент приезжает в регион, где не работает его сотовый оператор. Для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора, — рассказал А. Голомзин. — Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. По словам замглавы ФАС, «этому, в частности, должно способствовать упрощение процедур межсетевого взаимодействия операторов связи, снятие избыточных требований к ним». Сообщается, что в целом по стране эта проблема будет решена в течение 2017 года. Соответственно, цена на связь не будет зависеть от того, в какой регион в пределах страны перемещается абонент. Источник: Крымпресс, 08.02.17

ФАС проверяет финансово-экономическую деятельность «Крымских морских портов» и «Севастопольского морпорта» - Крымское управление Федеральной антимонопольной службы совместно с ФАС России приступило к проверке финансово-экономической деятельности госпредприятий «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт». Об этом сообщили в пресс-службе крымского УФАС. В пресс-службе уточнили, что ведомство проверит экономическую обоснованность расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), и регулируемых видов деятельности за 2015 и 2016 годы. «Одновременно крымское УФАС России направило предупреждение в адрес министерства транспорта Республики Крым и министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым о прекращении бездействия, выразившегося в отсутствии контроля за распоряжением имуществом, находящимся в собственности Республики Крым и ведущего к нарушению антимонопольного законодательства», – сообщили в пресс-службе. В антимонопольной службе напомним, что решение о проведении проверки было принято в связи с выявлением факта передачи ГУП РК «Крымские морские порты» имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в аренду ООО «Морская Дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора аренды. Переход права пользования государственным имуществом был осуществлен в рамках договора оказания услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств. «В результате указанных действий ГУП РК «Крымские морские порты» может недополучать прибыль, что приводит к повышению тарифов на портовые услуги и, соответственно, влияет на конечную стоимость товаров для потребителей в Республике Крым и Севастополе», – сообщили в УФАС. Источник: Крыминформ, 08.02.17

Власти Крыма ввели карантин из-за вспышки АЧС в Советском районе - Власти Крыма ввели карантин по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства в селе Лучевое Советского района. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на правительственном портале. В свою очередь, глава госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов сообщил, что в Советском районе выявили два случая заражения АЧС. «У нас заболели две свиньи, мы отобрали соответствующие пробы. Случаи были выявлены в Советском районе, там в подсобном хозяйстве было всего две свиньи, и они умерли, больше животных нет», — цитирует Иванова ИА «Крыминформ». Источник: Известия, 07.02.17

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты - Глава Крыма Сергей Аксёнов наложил запрет на любое строительство и оформление документов на уже построенные объекты на территории Приморского парка в Ялте. Об этом он заявил сегодня в ходе выездного заседания Совета министров Крыма в Белогорске. «По Приморскому парку всё остановить до тех пор, пока не будет подписано соглашение с муниципалитетом о том, как они (собственники) будут нести социальную нагрузку, где будут там транспортные средства базироваться и так далее. У нас принципиальная позиция, больше ничего построено в Приморском парке быть не должно, вообще ничего», – заявил Аксёнов. Он также отметил, что застройщики Приморского парка сейчас не несут социальной нагрузки. «Уровень социальной нагрузки у застройщиков практически нулевой, а уплата налогов в Приморском парке с объектов, со слов Нахлупина, около 50 тыс руб, – рассказал Аксёнов. – Таким образом, в Приморском парке ничего не оформлять, работы по оформлению и регистрации не проводить, пока не будет подписано соглашение с Ялтой, где чётко будет прописано, как выйти из этого сложного положения». В свою очередь, вице-премьер Павел Королёв сообщил Аксёнову, что административная проверка установила отсутствие у парка границ и целевого назначения земель. «Проводился процедурный анализ, прошла проверка административного обследования, которая установила, что границы Приморского парка не установлены, виды разрешённого использования также не установлены», – сообщил он. Источник:Крыминформ, 07.02.17

Фонд защиты вкладчиков Крыма признал, что в борьбе с просроченными кредитами пострадали невиновные - В Крыму отменили несколько сотен решений об аресте имущества заемщиков украинских банков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) дал разъяснения по поводу ареста имущества должников украинских банков и обнадежил незаконно пострадавших. Напомним, в Крыму был наложен арест на имущество юридических и физических лиц, которые в разное время брали кредиты в украинских банках. ФЗВ облегчил себе работу, затребовав потребовал у нотариальных контор все документы о тех, кто, начиная с 1991 года, когда Украина стала самостоятельной, брал кредиты. В результате «обеспечительные меры» коснулись порядка 56 тысяч человек, включая и тех, кто давно погасил задолженности – таких оказалось несколько тысяч. Проблема возникла из-за того, что Фонд защиты вкладчиков в ходе возврата вкладов, потерянных крымчанами в украинских банках, выступил одновременно и в качестве кредитора, стремящегося вернуть кредиты, выданные в украинский период жителям Крыма. ФЗВ признает: «Есть случаи получения постановлений судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на права (требования) по прекратившим свое действие кредитным договорам, договорам залога, а также случаи обременения имущества, не являющегося предметом договора залога. В этой ситуации граждане и юридические лица могут обратиться в представительство Фонда в Республике Крым и Севастополе для принятия совместных действий по снятию наложенных обременений». При отсутствии задолженности по кредиту обеспечительные меры могут быть отменены судебным приставом-исполнителем при обращении к нему заинтересованных лиц, сообщают в фонде. И приводят цифры: с 2015 года рассмотрено более 800 обращений, на основании которых направлены ходатайства судебным приставам-исполнителям и вынесено более 700 постановлений об отмене ранее принятых обеспечительных мер. Однако принцип остался прежним – бывший вкладчик должен сам доказать свою «невиновность», то есть предоставить соответствующие платежные документы. Которые – за давностью лет – сохранились далеко не у всех. Таким образом, проблема пока не решена. Источник: РИА Новый день, 07.02.17

Подробнее – см. приложение 1

На строительстве Керченского моста некоторым рабочим ставят невыносимые условия - Из обещанных от 37 тысяч заработной платы в месяц, рабочие получили меньше половины, при этом выполняли работы в рваной робе и дырявых защитных шлемах. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали монтажники и сварщики, которых нанимала на работу компания «МТ-групп». Мужчины рассказали, как в их городе проходит вербовка на «стройку века». «Негосударственная биржа труда распространяет объявления, что на строительстве керченского моста зарплата от 37 тысяч в месяц, вахта на 2 месяца. В наших небольших городах зарплата гораздо меньше, поэтому мы ездим по вахтам. С представителем "МТ-групп" мы подписали договор, заплатили агентству за посредничество 5 тысяч рублей, плюс еще по 7 тысяч на дорогу. Ехали с Алтая около 40 человек все не от хорошей жизни. Дорога через Москву 5 дней с минимальными остановками. В Москве несколько человек ушли на какой-то завод за «колючкой», где у них забрали паспорта. Остальных привезли в Керчь. Здесь нас расселили в общежитие рядом с мостом. Условия, как и обещали, нормальные. В первый день никто не работал, так как бегали за специалистами, чтобы они поставили свои подписи и мы прошли обучение, - рассказал Игорь (имя изменено). Как видно из договора, который подписали рабочие, оговоренная зарплата должна быть 35 рублей в час тарифная ставка и 95 рублей/час надбавка. Рабочий день по словам Игоря с 8 до 20-00 с перерывом на обед 1 час. На месте в Керчи уже выдали другой договор с некоторыми исправлениями. «Мы приехали сюда работать и деньги зарабатывать для семьи, а не отдыхать, поэтому нас не пугает работа без выходных по 12 часов, мы знали, что свои гарантированные договором 130 рублей в час мы заработаем», - добавил Игорь. Однако, в дни авансов и зарплаты рабочим выплачивали только по 2 тысячи рублей, обувь специальную рабочую не выдали вообще, роба некоторым сварщикам досталась - испорченная, при этом без специальной защиты. Игорь предоставил в редакцию снятое им видео, на котором видны карабашские абразивы и порванная защитная маска пескоструйщика. Согласно требованиям по охране труда, не допускается выполнение работ без СИЗ (средств индивидуальной защиты). Защита пескоструйщика должна обеспечиваться на высоком уровне, так как пескоструйные работы несут повышенную опасность для жизни и здоровья. Из всей группы, приехавшей с Алтая до конца вахты практически никто не доработал – за исключением 2-3 человек. «Отношение рабское. Если нас устраивали работать по трудовому кодексу, то и отношение должно было быть такое. Половина из нас заболела. Только при нас двое умерли, как нам сказали от пневмонии, одному парню трубой раздавило кости таза и поломало ребра. Мы не знаем точно, но, вроде, эту травму оформили как бытовую. Заболевать здесь крайне нежелательно – никаких больничных, иначе комендант предупреждает, чтобы убирались домой. Если совсем плохо, то в медпункте дают направление в больницу водников, а они уже кладут в больницу, в основном с пневмонией, так как работа вредная, в агрессивной среде, во влажности, на открытом воздухе. К нам приезжало телевидение, так рабочих почему-то не пускали в общежитие, пока там снимали картинку для телевизора. Целый час стояли ждали за воротами», - рассказали рабочие. Также, среди набранных "МТ-групп" действует система наказаний. «За халатное отношение к работе, систематическое невыполнение сменного задания, употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ за период вахты, порчу имущества и нарушения правил проживания в общежитии, а также несвоевременное прерывание вахты, будет применяться КТУ 0,5 к заработной плате работникам "МТ-групп" с последующим незамедлительным увольнением из городка строителей без финансирования проезда», - говорится в информационном письме. За срыв же самого письма со списком попавших в немилость грозит выселение . С 19 по 31 января в списке было уже 8 человек. В трудовом договоре, который подписывали рабочие нет никаких упоминаний про КТУ или стимулирующие или премиальные. Там только указана тарифная ставка и надбавка к тарифной ставке. Рабочие рассказали, что уехавшим не выплатили зарплату. «Им сказали, что окончательный расчет они получат там, где их нанимали на работу. Ребята приехали домой, там пошли в "МТ-групп" и им дали по 5-7 тысяч, правда, один получил 13 тысяч. Также, мужчина рассказал, что на строительстве работают люди от различных организаций и там отношение совсем другое. Рабочие написали заявление в керченскую прокуратуру. Напомним, это уже не первые обоснованные претензии к МТ-групп. Летом рабочие сидели на голодном пайке. Некоторые пошли домой на Урал пешком. Источник: Керчь.ФМ, 07.02.17

РНКБ снизил ипотечную ставку в рамках соглашения с правительством Крыма -- Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что снижение ставки ипотечного кредитования является важным условием развития не только строительной отрасли, но и экономики Крыма в целом. Статья по теме. ОНФ подводит итоги, Аксёнов ставит задачи. 406 1 В рамках соглашения о сотрудничестве между банком РНКБ и Советом министров Республики Крым банк запустил новую ипотечную программу со ставкой 11%. Новой ипотечной программой смогут воспользоваться сотрудники бюджетной сферы, служащие государственных предприятий, учреждений и ведомств, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, которые получают зарплату на карты банка. РНКБ готов выдавать по этой программе кредиты на приобретение жилья в крымских новостройках на сумму до 3 млн рублей сроком от 3 до 15 лет. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 8 февраля 2017 г.

В Крыму без света остались 6 тысяч человек - Почти шесть тысяч жителей Крыма остались без света из-за обрывов и обледенения прово-дов в непогоду. Об этом сообщает Минэнерго России. «Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5 800 человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что аварийные отключения электричества в Крыму происходят вторые сутки. Источник: Газета.ру, 09.02.17

Публикацию «Никто никому ничего не должен». Артек как зеркало Крымской весны» в издании « Примечания» от 4.02.2017 – см. приложение 2

Публикацию «Село Лекарственное не готово к жертвам ради трассы «Таврида» в издании «Примечания» от 7.02.2017 – см. приложение 3

Органы власти и управления

Грядут новые увольнения? -- Всего четыре главы крымских администраций выдержали экзамен. Какие регионы Крыма могут похвастаться образцовыми руководителями, почему Владимир Константинов недоволен формированием партийных организаций и как республике удалось добиться "колоссальных объёмов роста экономики"? Как избавиться от двоечников? Только в четырёх крымских администрациях руководители справляются с поставленными задачами. По крайней мере так считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, своеобразный экзамен на эффективность сдали глава администрации Первомайского района Елена Крестьянинова, глава администрации Раздольненского района Евгений Акимов, глава администрации Черноморского района Людмила Глушко и глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин. Источник: "Крымский ТелеграфЪ" (ktelegraf.com.ua), 3-02-2017

"Власти" Крыма передали в Россию проект резолюции о "нарушении прав человека" Украиной – украинские СМИ. Проект резолюции в ООН о якобы нарушениях прав человека в Крыму в украинский период передан в министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщил член крымского правительства Заур Смирнов. "Мы очень надеемся, что позиция крымчан теперь будет услышана на международных площадках", – сказал Смирнов. Ранее Смирнов заявлял, что приведенные в проекте данные дают крымчанам все основания для того, чтобы требовать от украинских властей "возмещения материального и морального ущерба" в международном суде. Источник: unn.com.uа, 08.02.17

Командовать "парадом" будет Крым: УФСПП Севастополя собираются лишить самостоятельности -- Министерство юстиции России намерено объединить управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Республике Крым и Cевастoполю. Текст соответствующего приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Под сокращение попадут часть аппарата Уфссп по Севастополю, специализиро-ванный отдел оперативного дежурства и межрайонный отдел судебных приставов. За счет сокращения 176 сотрудников, снижения трат на содержание аппарата и помещений предполагается уменьшить ежегодные расходы на 650 тысяч рублей, высвободившиеся штатные единицы позволят ввести должности "судебный пристав по Оупдс" и "судебный пристав-исполнитель" в других территориальных органах ФССП России. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-08

Коварный подрядчик внушил уважение: Бахарев повинился за некачественную реконструкцию центра Симферополя -- Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев увидел свою вину в некачественной и несвоевременно проведенной реконструкции центра города. Правда, частичную. "Я считаю, что допущена ошибка, причем мною лично: в том, что мне гарантировали - а люди серьезные - что это все будет сделано качественно, красиво, к Новому году. При этом опасения были, но звучали гарантии, причем убедительные. По итогу получилось как в русской пословице: хотели как лучше, а получилось как всегда, а то еще и хуже. По итогу мы получили то, что получили", - заявил Бахарев в эфире радио "Спутник в Крыму". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-03

Некому рулить: в Керчи второй месяц не могут выбрать заместителя главы администрации по ЖКХ -- Жилищно-коммунальное хозяйство Керчи вновь осталось "без головы". Как передаёт корреспондент агентства "Новый День", Начальник городского управления Кирилл Скороходов, который более месяца был временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации в данной сфере, написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В 2016 году навести порядок в керченском ЖКХ пытались сразу 4 чиновника. За исключением Владимира Ступникова, который занимал эту должность несколько лет и покинул её в июле прошлого года после скандальной истории с бывшим мэром города Сергеем Писаревым, уличённым в получении взятки, трое других продержались на посту в среднем по 2 месяца. Сергей Шевченко, ставший замом по ЖКХ в ноябре 2016-го, повторил судьбу Сергея Писарева, не проработав и этот срок. В конце года чиновника с поличным за-держали сотрудники ФСБ. Он и заместитель директора МУП "Керченский комбинат благоустройства" Олег Заморий вымогали взятку у частного предпринимателя в размере 380 тысяч рублей. В настоящий момент все трое, включая бывшего мэра Керчи, находятся под следствием. Между тем, кресло чиновника, курирующего вопросы городского ЖКХ, остаётся свободным. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-03

Бывший зам градоначальника Керчи, подозреваемый во взяточничестве, отправлен в больницу - Экс-заместитель главы администрации Керчи Олег Шевченко, который курировал в городе ЖКХ и в конце прошлого года был пойман с поличным при получении взятки, оказался на больничной койке. Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», бывший чиновник пожаловался на сильные боли в спине и был переведен на дневной стационар керченской больницы №2. Следователи уточняют, что в медучреждении Олег Шевченко пробудет до улучшения состояния здоровья. При этом в отношении незадачливого взяточника действуют все ограничения, у входа в палату круглосуточно выставлен конвой. Напомним, бывший чиновник Шевченко и заместитель директора МУП «Керченский комбинат благоустройства» Олег Заморий вымогали взятку у частного предпринимателя в размере 380 тысяч рублей. При получении третьей части от этой суммы Олег Шевченко был арестован сотрудниками ФСБ в собственном кабинете. В настоящее время по решению Керченского городского суда от 23 декабря 2016 года он отбывает двухмесячный срок, который истекает в конце февраля 2017 года. Следствие продолжается. Источник: РИА Новый день, 06.02.17

У главы Нижнегорского района Крыма обнаружилась судимость за наркотики - В бытность республики под властью Украины Александр Петров оказался замешан в серии правонарушений. Республиканские власти Крыма исследуют правовую коллизию, возникшую при изучении эпизодов украинской биографии действующего главы Нижнегорского района Александра Петрова. По данным МВД Украины, он имеет судимость по статье «Незаконное хранение и перевозка наркотиков» и осужден на один год лишения свободы условно и штрафу 1000 гривен. Решение вынес городской суд Евпатории в 1999 году. Параллельно стали известны и другие эпизоды биографии Петрова. Милицейский рапорт МВД Украины об административном правонарушении коррупционной направленности сообщает, что 12 января 2010 года Петров «неправомерно вмешался в деятельность госинспекторов на автотранспорте» и был оштрафован на 340 гривен. Еще один эпизод связан с нанесением телесных повреждений проректору Крымского федерального университета Владимиру Полищуку 9 марта 2014 года. Пострадавшему диагностировали перелом нижнего позвонка и растяжение связок ноги. Все криминальные эпизоды зарегистрированы в то время, когда Крым находился в юрисдикции Украины. Судимость и правонарушения не стали помехой для избрания Петрова в первый раз председателем районного совета Нижнегорского района Крыма, еще в составе Украины. Осенью 2014 года его второй раз избрали на эту должность — уже в составе Российской Федерации. В настоящее время власти планируют вынести вопрос о соответствии занимаемой должности Александром Петровым на депутатскую комиссию по этике с привлечением представителя прокуратуры Республики Крым. Источник: Известия, 05.02.17

Главного строителя Крыма уволили за срыв сроков исполнения ФЦП - Глава Крыма Сергей Аксенов уволил начальника службы капитального строительства республики Ивана Пойду. Соответствующий указ размещён на портале правительства РК. - Освободить Пойду Ивана Ивановича от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон, - говорится в документе. Пойда занимал пост главы службы капитального строительства Республики Крым с 19 апреля 2016 года. В конце декабря прошлого года он был отстранен от должности из-за служебной проверки. Позже стало известно, что проверка связана с нарушением сроков исполнения федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" (ФЦП). До переезда в Крым с декабря 2012 по декабрь 2015 года Пойда руководил департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций МО РФ (Москва). Предыдущий руководитель Службы капитального строительства РК Василий Недзельский проработал на этом посту еще меньше - менее трех месяцев. Источник: Российская газета, 06.02.17

Грядут новые увольнения? -- Всего четыре главы крымских администраций выдержали эк-замен. Какие регионы Крыма могут похвастаться образцовыми руководителями, почему Владимир Константинов недоволен формированием партийных организаций и как республи-ке удалось добиться "колоссальных объёмов роста экономики"? Как избавиться от двоечни-ков? Только в четырёх крымских администрациях руководители справляются с поставлен-ными задачами. По крайней мере так считает председатель Госсовета Крыма Владимир Кон-стантинов. По его словам, своеобразный экзамен на эффективность сдали глава администра-ции Первомайского района Елена Крестьянинова, глава администрации Раздольненского района Евгений Акимов, глава администрации Черноморского района Людмила Глушко и глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин. Источник: "Крымский ТелеграфЪ" (ktelegraf.com.ua), 3-02-2017

Чиновники "отшили" инвестора, готового вложить в Крым почти миллиард долларов -- В ряде крымских министерств считают нецелесообразным давать "добро" инвесторам, го-овым вложить в экономику республики огромные деньги. Об этом на выездном заседании Совмина в Белогорском районе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Полгода ходил человек, говорит - готов 800 миллионов долларов вложить в Республику Крым. Продал в других странах все свои производства. По итогам шести месяцев, по шести предложениям шесть отказов принес. Все ему отказали успешно", - возмутился Аксенов. Как передает корреспондент РИА "Новый День", глава Крыма назвал сложившееся пренебрежительное отношение к инвесторам недопустимым. "Я теперь буду самостоятельно этих инвесторов заводить. У себя прописывать график, ставить контроль персональный. Иначе инвесторов всех здесь задробят так, что больше желания инвестировать в Крым у них не будет", - подытожил Аксенов, поручив и министру экономического развития Андрею Мельникову "водить за руку" бизнесменов, то есть, оказывать им индивидуальную помощь, чтобы не допускать "отфуболивания". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-07

В Ялте обнародовали расценки за доносы -- В Ялте объявили суммы вознаграждения для поощрения лиц, сообщивших о фактах коррупционного правонарушения. Поощрять сигнализирующих будут из городского бюджета, передает корреспондент "Аргументов недели - Крым" в Ялте. Решение о поощрении принимается в форме распоряжения главы администрации в рамках соответствующей муниципальной программы. После сообщения о факте коррупционного нарушения, когда в отношении виновного вступило в законную силу постановление о наложении административного штрафа или обвинительный приговор, сообщившему полагается единовременное денежное вознаграждение. Поощрение в виде денежного вознаграждения устанавливается: - по административным делам о коррупционных правона-рушениях - 15 000 рублей; - по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести - 20 000 рублей; - по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести - 40 000 рублей; - по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях - 60 000 рублей; - по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях - 100 000 рублей. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о награждении лица грамотой либо объявлении ему благодарности. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 8 февраля 2017

Компания из "черного списка" оказалась подрядчиком реконструкции внутреннего двора крымского Совмина - Аксёнов -- Компания, внесенная в реестр недобросовестных исполнителей, оказалась подрядчиком реконструкции внутреннего двора здания Совета ми-нистров Крыма. Об этом в ходе совещания с главами администраций муниципальных обра-зований Крыма заявил глава республики Сергей Аксёнов. "Поручением моим прямым запре-тить заключать соглашения без проверки реестра недобросовестных исполнителей. Пожа-луйста, на ремонт во дворе Совета министров с компанией заключили договор, и мы сейчас мучаемся. Сейчас будут правоохранители заниматься. Компания в 2014 году была в реестре. В задании исполнители прописали, что нет необходимости сверять с реестром данную ин-формацию. Ну, нормально. Все знают, что они уже подвели не один раз, но тем не менее, даже во двор Совмина допускают на проведение таких работ", - подчеркнул Аксёнов. Источ-ник: "Крым-информ" (www.c-inform.info/news), 8 февраля 2017 15:54

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

Крымского журналиста Назимова и депутата Степанченко суд оставил под стражей до 5 марта – Редактору интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову и депутату городского совета Алушты Павлу Степанченко продлили срок содержания под стражей до 5 марта 2017 года. Решение об этом «Алуштинский городской суд» принял 2 февраля 2017 года. Оба дела рассматривала судья Валентина Хотянова. Адвокат Назимова Алексей Ладин сообщил Крымской правозащитной группе, что будет обжаловать это решение суда. На заседание суда по продлению меры пресечения Назимову и Степанченко пришли родственники обвиняемых и активисты, всего 13 человек, но им препятствовали войти в зал суда. По информации адвокатов крымчан, судья Хотянова хотела провести закрытые судебные заседания, но благодаря настойчивости защиты и поддержке общественности активистов пустили на оба заседания. Напомним, 6 октября 2016 года Назимова и Степанченко задержали по подозрению в вымогательстве. По информации ФСБ РФ, редактор газеты вымогал от члена партии «Единая Россия» 150 тысяч рублей за неразглашение сведений об этой партии. Степанченко задержали якобы за посредничество в передаче денег. Суд избрал обоим фигурантам «дела о коммерческом подкупе» меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита крымчан обжаловала это решение, но безрезультатно. 27 декабря 2016 года срок содержания под стражей продлили до 4 февраля. Коллектив редакции издания «Твоя газета» считает уголовное дело сфабрикованным, а сам Алексей Назимов связывает арест со своей журналистской деятельностью и критикой местных чиновников и депутатов партии «Единая Россия». Депутат городского совета Алушты Павел Степанченко неоднократно критиковал действия местных депутатов от партии «Единая Россия». Источник: Крымская правозащитная группа, 05.02.17

В Крыму организована группа поддержки арестованных депутата и главреда из Алушты - В аннексированном Крыму активисты организовали группу поддержки арестованных главного редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова и депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко из Алушты. Об этом сообщается на странице Назимова в Фейсбуке. Как говорится в сообщении, Назимов и Степанченко арестованы «за открытую критику властей Алушты»….. Источник: Крым Реалии, 06.02.17

Оккупанты ищут козлов отпущения после избиения крымских татар -Оккупационное военное командование РФ начало «следствие» с целью назначения виновных в резонансном инциденте в Армянске, где российские оккупанты избили группу крымских татар, информировало в Facebook Главное управление Разведки Минобороны Украины. Сообщается, что правоохранительные органы РФ «в авральном режиме» проводят следственные действия. В ГУР отметили, что наряду с этим оккупанты начали оказывать давление на пострадавших местных жителей «с целью изменения их показаний, в т.ч. путем подкупа и шантажа свидетелей и потерпевших». Как сообщало QHA, в городе Армянске, который находится на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма, произошла массовая драка между местными жителями и размещенными на полуострове российскими военнослужащими. По информации украинской разведки, инцидент был спровоцирован военнослужащими РФ, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей крымскотатарской национальности. Источник: QHA, 05.02.17

В Совете РФ заговорили о ксенофобии и экстремизме -- Представители Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям в марте планируют приехать в аннексированный Крым, чтобы совместно с так называемой "Общественной палатой Республики" и мест-ными правоохранителями побеседовать о недопущении проявлений ксенофобии и экстремизма. Об этом со ссылкой на члена Совета, заместителя директора Института этнологии и антропологии РАН Владимира Зорина, сообщает источник. На пресс-конференции, во время которой Зорин сделал данное заявление, он представлял доклад Московского бюро по пра-вам человека "Агрессивная ксенофобия и радикальный национализм в России в 2016 году: формы, проявления, реакция властей". Сообщается, что в докладе российского ученого есть раздел о ситуации в Крыму, где говорится о некой "негативной деятельности" запрещенного в PФ Меджлиса крымскотатарского народа и других "радикальных угрозах" на полуострове. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 06.02.2017

В Керчи жители района, где строят подходы к Керченскому мосту, требуют отселения -- В Керчи жители Цементной слободки, где идут работы по прокладке дороги к Керченскому мосту, требуют отселения или улучшения жилищных условий. Об этом местные жители говорили на встрече с подконтрольной Кремлю администрацией города. Из-за дорожных работ, жители Цементной слободки жалуются на постоянный шум, грязь, обилие тяжелой техники, разбитые дороги и вибрацию. При этом отселить обещают только часть жителей. Как сообщил 7 февраля в Фейсбуке глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, инфраструктура в районе Цементной слободки "практически разрушена полностью". Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2017-02-08

Российских военных в Крыму держат в черном теле, – разведка В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают снижение морально-психологического состояния среди личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном сегодня на странице ведомства в "Фейсбуке". "Наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава ВС РФ на временно оккупированной территории АР Крым, связанного с неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением", – говорится в сообщении разведки. Так, по данным разведки, личный состав 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Черноморского флота ВС РФ, который проходит подготовку для участия в боевых действиях на территории Сирии, вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне. При этом военнослужащие выражают возмущение невыплатой денежного обеспечения за выполнение задач за рубежом. Источник: События Крыма, 08.02.17

Разное

Сайт ведущего крымского вуза взломали хакеры - 5 февраля, сайт Крымского федерального университета им. Вернадского, самого крупного вуза Крыма, взломали хакеры. Судя по размещенным в ленте новостей текстам, группа хакеров называется MuhmadEmad и базируется в Курдистане. Группа разместила на сайте флаг территории, свой почтовый адрес и угрозы. Также они просили администраторов обновить программное обеспечение для сайта. Источник: Примечания, 06.02.17

Леонид Грач: Владимиру Путину следует быть осторожнее с оценкой Великой октябрьской революции -- Великая Октябрьская социалистическая революция была эпохальным социально-экономическим событием. Вместе с тем, России вновь грозит "ползучая контрре-волюция", которую проводят либералы в правительстве во главе с "по сути антисоветчиком" - Дмитрием Медведевым. Об этом заявил лидер крымского отделения партии "Коммунисты России" Леонид Грач в рамках спецпроекта РИА "Новый День", посвященного событиям 100-летней давности и перспективам современной России. По его оценке, сейчас страна пе-реживает "симбиозный период": есть элементы 37-го года, "горбачевизма", "ельцинизма", от которых нужно срочно отказываться. В противном случае через 10-12 лет нынешний поли-тический курс окончательно угробит Россию, отметил Грач в своей статье. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-06

Приложение 1

Заложники залога Российская газета - Федеральный выпуск №7191 (25), 5.02.2017 В Крыму арестовано имущество экс-кредиторов украинских банков

Общественная палата Крыма вступилась за заемщиков украинских банков, которые успели выплатить кредиты, но чье имущество почему-то оказалось под арестом по запросу Фонда защиты вкладчиков. Таких объектов в Крыму, по некоторым данным, более 50 тысяч. Предприниматель Александр Аматуни говорит, что кредит, взятый в одном из украинских банков, успел погасить еще в 2007 году и уже успел забыть о нем. Однако в прошлом году узнал, что Федеральная служба судебных приставов по РК наложила арест на залоговое имущество. - По информации около 56 тысяч объектов недвижимости, принадлежащей предпринимателям и физлицам, уже арестовано или будет арестовано, - говорит он. - Из этого количества только одна девятая часть действительно остается в залоге за долги. Как могли до такого додуматься в Фонде защиты вкладчиков (ФЗВ), непонятно. И почему мы теперь должны доказывать в судах, что рассчитались с долгами, и арест наложен незаконно. Но самое страшное, что из-за этого предприниматели не могут законно вести свою деятельность. "В Госкомрегистре РК мне сказали, что я не могу перерегистрировать недвижимость, потому что она находится под арестом, - продолжает он. - В результате не только невозможно взять новый кредит на развитие бизнеса, но и оформить лицензии на свою деятельность". Несмотря на презумпцию невиновности, экс-заемщикам предстоит самим доказать, что они ничего не должны Предприятие Татьяны Ольшанской занимается сдачей в аренду недвижимости под объекты общепита, и заложниками ситуации оказалась не только она, но и ее арендаторы. - В конце прошлого года Налоговая служба сообщила нам, что с января 2017 года будет приостановлено действие лицензии на торговлю алкоголем, потому что договоры аренды помещений не зарегистрированы в кадастре, - рассказывает она. - Мы уведомили об этом своих арендаторов, предложив перезаключить договоры, чтобы зарегистрировать их в соответствии с требованиями законодательства. Когда принесли их в Госкомрегистр, заплатив по 22 тысячи рублей госпошлины за их регистрацию, получили ответ, что имущество находится под арестом по постановлению суда, датированному 2014 годом, о котором мы не знали и не подозревали. В свое время у Татьяны Ольшанской были оформлены кредиты, выплатить которые она успела еще в 2013 году, что подтверждают нотариальные записи на договорах ипотеки о снятии ареста и выписки из реестра вещных прав Украины. - Мы даже из украинских банков предоставили справки, что кредиты были погашены, и претензий к нам они не имеют, - продолжает она. - Тем не менее Госкомрегистр заявляет, что не уполномочен принимать решение о регистрации недвижимости, потому что есть постановление ФССП о наложении на нее ареста. - Мы обязаны исполнить документы ФССП, - рассказала первый зампредседателя Госкомрегистра РК Галина Бойко. - Если же ФССП направила нам документ о запрете проведения регистрационных действий, мы не можем зарегистрировать даже ранее возникшие права. Интересоваться причинами такого решения исполнительный орган, конечно, не станет, ведь его дело - исполнить запрет. Не делает этого и ФССП как исполнитель решения суда. - Приставы исполнили решение суда о наложении ареста на имущество банков и на права требования, вытекающие из договоров, в которых одной из сторон является банк, - объяснил и.о. заместителя главного судебного пристава по РК Евгений Новиков. - Право требования - это дебиторская задолженность. В соответствии с законодательством судебный пристав налагает на нее арест путем запрета стороне договора предпринимать любые действия, а именно: перерегистрацию, отчуждение, передачу в аренду и другие. Причем пристав обязан немедленно исполнить решение суда. Поэтому, получив информацию, что договор не погашен, мы наложили аресты. Инициатором арестов стал ФЗВ, который, начиная с 2014 года, выплатил вкладчикам из Крыма 44 украинских банков 28 миллиардов рублей. Естественно встал вопрос возврата денег. ФЗВ обратился в суд о взыскании денег с украинских финучреждений. Суд наложил аресты на их имущество в Крыму, но недвижимости оказалось не столь много, чтобы покрыть все 28 миллиардов расходов. Тогда под арест попало и имущество, не принадлежащее банкам, а находящееся у них в залоге по выданным кредитам. Формировался перечень таких залогов в 2014 году, спешно, без достоверной документальной базы, только на основании документов, изъятых в отделениях банках. Не удивительно, что попали в него лишние люди. - У нас не было ни малейшего намерения обращать взыскание на залоговое имущество по погашенным кредитам, - рассказал замначальника управления по работе с активами ФЗВ Александр Барышев. - Но в переходном периоде нотариусы дали нам некорректную информацию о заемщиках украинских банков. Нотариальная палата Крыма, которую еще в марте 2014 отключили от украинского реестра вещных прав, только к июне 2016 года смогла полностью оцифровать сохранившиеся у нотариусов бумажные варианты договоров ипотеки и передать базу данных Госкомрегистру. - Мы передали базу арестов и запретов, но она неактуальная, то есть недостоверная, - заявил представитель Нотариальной палаты Крыма Александр Новосельский. - Даже в украинский период заемщик, погасив кредит перед банком, не всегда обращался к нотариусу, чтобы снять обременение. Заявку должен был сделать банк, но мог не сделать. В результате информация об аресте оставалась в реестре. Актуальные на сегодня сведения можно найти только в госреестре вещных прав Украины, который есть в свободном доступе в Интернете. Однако за минувшие два года информацию о залогах никто не попытался актуализировать. В результате с 2014 года только в ФЗВ обратились 864 бывших заемщика украинских банков, в том числе 68 - от юрлиц, доказывая, что с долгами они рассчитались и с просьбой снять арест с имущества. Еще 260 арестов сняла ФССП, после того как люди предоставляли документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед банком. Теперь, несмотря на презумпцию невиновности, бывшим заемщикам предстоит самим доказать, что они никому ничего не должны.

Приложение 2

«Никто никому ничего не должен». Артек как зеркало Крымской весны Примечания, 4.02.2017

Современный Артек – это история скорее о взрослых, чем о детях. Точнее, о взрослых с материка, которые считают детьми живущих рядом крымчан. Они упрекают их в патернализме, хотя во многом благодаря этому оказались в Крыму. Они считают, что ради их блестящего проекта соседи лагеря должны многим жертвовать - но сами они ничего никому не должны. Они напирают на закон, понимая, что сила на их стороне. Создаваемый ими мир выглядит привлекательно, но попасть туда могут лишь избранные. Этот мир мягко стелет - но спать в нем жестко даже им самим. 17 января в «Примечаниях» вышел материал «Артек отберет у людей квартиры и огороды». Речь в нем шла о том, что не успел МДЦ «Артек» закадастрировать полученные от Сергея Аксенова земли - как в лагерь нагрянули пять автобусов с полицией. Они шарили по домам, сараям и огородам живущих здесь полвека людей, фотографировали, опрашивали жителей. И давали понять, что скоро даже тем, кто приватизировал жилье много лет назад, придется расстаться со своими квартирами — потому что федеральные нормы безопасности детей требуют отселения "посторонних".

Материал этот вышел раньше, чем его дополнили комментариями второй стороны, и уже через час мы его сняли. После этого пресс-служба Артека пригласила нас посетить МДЦ и лично пообщаться с генеральным директором. То, что задумывалось как разговор о будущем Артека и Гурзуфа, неожиданно вылилось в нечто большее.

Хмурым январским днем сотрудникам Артека показывают новую медиатеку. В светлом дизайнерском зале — книги, мониторы и люди, причем мониторы явно доминируют.

Гендиректор Алексей Каспржак выглядит похудевшим и усталым. Неброские джинсы, серый кардиган, черные лоуферы. Ничего вычурного, ничего такого, что могло бы подчеркнуть статус. Возможно, все это дорого, а может, и нет. Внимательный взгляд умных глаз:

- Время работы? — спрашивает он.

- С 8 до 17 на данный момент, потому еще нет приказа об открытии вакантных ставок, — тихо отвечает библиотекарь.

- Нет, слушайте, в чем история с приказом?

- У меня людей нет.

- Мне все равно. Библиотека должна работать до двух часов ночи.

Спокойно, но требовательно директор объясняет свою мысль:

- И в субботу-воскресенье она должна быть открыта поздно. Вожатые сюда приходят после работы. Важно, чтобы здесь было комфортно. Мы через место удобное и комфортное для проведения времени человека вне работы и вне его номера, обставляя его книжками, делаем так, что он, того и гляди, в какую-нибудь из них да заглянет. Договаривались, что здесь будут стоять автоматы, будет запах кофе.

- Автоматы будут.

- С вас работа длительное время. Здесь должно быть открыто. Учтите, я буду проверять

Кажется, мы начинаем понимать, какие претензии могут быть у местного персонала к молодому федеральному руководителю. А еще становится ясна причина его усталости: такие вещи в Крыму надо повторять без конца — и это не гарантия, что они дойдут до каждого.

Мероприятие заканчивается в считанные минуты. Кто-то предлагает в стиле советского официоза выразить благодарность руководителю. Энтузиазма реплика не вызывает, и потихоньку люди расходятся.

«В Артеке нельзя работать долго»

Знакомимся без церемоний: короткое рукопожатие и взгляд глаза в глаза. Выходим в холл недавно отреставрированного общежития для вожатых на 500 человек.

- Это была школа, — рассказывает Каспржак историю реконструкции. — Потом она превратилась в общежитие. Были аудитории — классы, разделенные шторами. Жили по 15 человек. Все эти плитки, холодильники... У кого-то есть стиральная машина, у кого-то нет.

- А сейчас?

- Думаю, такого общежития нет, наверное, ни в одном вузе России. У меня нет желания хаять что-то, но, условно говоря, Артек в последние годы предыдущего периода был местом для тех, кто приехать никуда больше не может и отсюда никуда уехать не может. Потому что в семье что-то плохо, денег нет...

- То есть сюда стекались асоциальные элементы?

- Нет. Среди них были ребята, которые приехали по зову сердца. Они до сих пор остались.

Но в Артеке нельзя работать долго, особенно на позиции вожатого. Человек теряет социальные навыки. Его одевают, его кормят, у него организован быт и регламентировано время. Очень важно в определенный момент человека из этой системы выдрать. Потому что в определенный момент происходит то, что вы производите в рамках своей статьи. Это такая патерналистская история, в которой Артек постоянно что-то должен. Да никто никому ничего не должен.

Я говорю сейчас не как работодатель. Как работодатель я выполняю свои функции.

Внутренне соглашаемся: Крым — олицетворение патернализма. Об этом говорят многие, особенно те, кто приезжает с материка встраивать полуостров в российскую действительность.

Проблемы, о которых мы пишем, возникли не на ровном месте: люди надеялись, что с приходом России оголтелый захват собственности, беззаконие и коррупция снизятся. Однако новая действительность к ним самим предъявила счет, отобрав у жителей Гурзуфа возможность ходить на ранее открытый, а теперь оказавшийся за забором Артека пляж Гуровские камни - ради безопасности детей, отдыхающих в федеральном центре.

С другой стороны, если бы не было у крымчан этого патернализма, случилась ли бы вообще Крымская весна? И не отречемся ли мы от ее идеи, если эта идея отречется от нас?

- Важно, чтобы здесь было комфортно, — продолжает Каспржак. — Не может человек, к которому одним образом относятся, относиться к ребенку по-другому. Этот корпус вожатых очень важен. Вожатый — это ключевой сотрудник.

- Как вожатые попадают к вам? У вас отбор?

- Естественно. У нас 30 вузов, которые с нами работают. Возраст 20-25 лет. Сейчас мы планируем привлекать магистрантов, чтобы они, работая у нас, в очно-заочной форме продолжали образование.

- Вожатые живут с детьми?

- Ни в коем случае.

Это я в том смысле, что вожатые для нас — тоже дети. Здесь с этим жестко. Они живут по трое — это история как раз о том, чтобы, не дай бог, по двое не жили. Если ты становишься семейным, ты — за территорию. То, с чем мы сейчас имеем проблемы (с жильем на территории — прим. авт.), это просто халатность управленческая.

- То есть, отношения запрещены?

- Нет, но если ты собираешься жениться, ты выселяешься. Организуй свою жизнь за территорией.

С площади перед корпусом открывается широкий вид на море и Аю-Даг. Открытые пространства — это первое, что здесь бросается в глаза на фоне удушья плотно застроенных южнобережных поселков. Заснеженные горы оттеняют яркость новеньких фасадов.

- Вот эта вывеска весит... — не слышим, ветер треплет волосы и уносит слова, — тонн. Она светится ночью, как Hollywood. Ее видно с моря. Важно, чтобы в любой точке ребенок видел, что он в Артеке. Мы занимаемся брендированием, чтобы впоследствии производить и продавать продукцию под брендом «Артек». Мы уже производим и продаем воду, сок. Скоро появится мороженое.

«У меня все за все платят. Бесплатно нельзя»

Садимся в артековскую «Октавию». Машина тоже брендирована — с надписью по борту. За рулем сам Алексей Каспржак. Едем в «Горный», к главной артековской площади. Дежурные вопросы о количестве детей, сотрудников. Алексей отвечает, но в репликах нетерпение. Он выжидает, когда же мы перейдем к главной теме — борьбе с людьми, чьи дома мешают ему строить светлое будущее лагеря и которых он хочет из «Артека» выселить.

Проезжаем школу. Рядом на площадке — надувной спортзал.

- Он какой-то странный...

- Почему? - напрягается Каспржак. Позже он признался, что из-за жалоб на запах резины в новом зале ему пришлось принять в Артеке массу проверок.

- Ну, выглядит необычно. Мы много раз видели его на фото. Непонятно что внутри.

- Пойдемте, посмотрим, — говорит директор, останавливая машину. В спортзале резиной не пахнет, и разговор плавно переходит на соседнюю школу. Она построена в 2004 году и выглядит вполне прилично.

- При Украине школа была нелегальна, — объясняет Каспржак. — Не очень понимаю, как они выдавали диплом, если у нее не было имущества. Был Артек, и была муниципальная школа, в том числе, для местного населения. Это был элемент заигрывания. Людям не могли дать зарплату, зато построили школу.

Я ее взял к себе в Артек из муниципалитета — с большим трудом. Я получил грант, который ее статус легитимизирует внутри меня. Он не покрывает моих расходов, мне приходится тратить на нее из внебюджетных средств. И сейчас я пытаюсь прописать ее к себе в госзадание федеральное.

Потому что мы из места препровождения ребенка превращаемся в место производства образовательных программ.

Говоря «я», Каспржак ассоциирует себя с Артеком. Говоря «Артек», подразумевает себя. Эта особенность сначала настораживает. А потом ты просто понимаешь, что этот маленький человек с манерами Наполеона - возможно, единственный, кто видит будущее Артека и четко представляет, каким должен быть лучший лагерь в мире.

Найти здесь, в Крыму, единомышленников — задача непростая. Обрести тех, кто не просто думает как ты, но кому можно доверять — практически невыполнимая. Приходится все контролировать самому. И делиться с Артеком тем, что нажил в прошлом.

- Здесь открыта школа тенниса федерации тенниса России. Здесь мои дети тоже играют. Я плачу аренду сам себе. У меня все за все платят. Бесплатно нельзя. Все, что бесплатно, будет выкинуто. А те, кто привык бесплатно, те возмущаются.

- Почему выкинуто?

- А вы книжечку, которую вам на улице бесплатно дали, домой понесете или в ближайшую мусорку? Поймите, это минимальных денег стоит. Для ребенка в месяц 8 занятий теннисом стоит 1200 рублей. При средней минимальной зарплате в Артеке 29 тысяч рублей. При этом, честно, я своего личного тренера, моей семьи, привез сюда. Привезти из Москвы квалифицированного тренера нереально — у него там зарплаты совсем другие.

«Поймите, аутсорсинг...»

Едем к столовой лагеря «Горный»: елка, сцена, яркие пятна корпусов. От разговора с Каспржаком трудно отвлечься, он поглощает все внимание.

Стол накрыт в закутке большого зала, где обедают дети. Салаты из свежих овощей, чаша с фруктами, выпечка, компот. Управляющий из аутсорсинговой компании подбегает к столу:

- Я предлагаю провести небольшую дегустацию, попробовать, что детки кушают.

- Мне кофе, — отказывается от еды Каспржак. — Хорош меня уже кормить.

- О, капустка! — радостно улыбаемся мы, чтобы как-то разрядить обстановку. Перспектива долгого обеда немного напрягает: в конце концов, мы приехали не для этого.

- В детском питании куча ограничений, — реагирует Алексей. — Что можно, что нельзя, в каких сочетаниях...

- Кто ограничивает? Роспотренадзор?

- У меня есть и внутренние службы, — обижается он. — Поймите, аутсорсинг... Вы почитайте, что это такое. Я передаю право управления в тех же самых параметрах, в которых мог бы осуществлять деятельность сам. Одна из причин: профессионал должен заниматься своим делом. Это не моя история.

Моя история — это образовательная услуга. Если бы я мог транспорт отдать, я бы транспорт отдал. Но в Крыму нет транспортных компаний, и сюда не заходят большие транспортные компании. А так я валяю дурака: покупаю автобусы.

Я самый большой перевозчик в Крыму, имеющий лицензию. Это не моя работа. Моя работа — это детские образовательные программы.

- У нас сегодня вафли венские на анимации, — возвращается к столу управляющий, сверкнув золотом массивных часов. — Для целостности картины питания в «Артеке» я хочу, чтобы гости попробовали все. Потому что это все с линии раздачи. Мы ничего специально не готовим.

А дальше мы еще пообщаемся с детками. У нас сейчас как раз лагерь «Янтарный» пришел покушать. И вы сами посмотрите, что у детей на подносах, как они кушают.

- Андрей, перестань людей кормить, — бросает Каспржак, кивая на нас. — Они думают, мы их специально кормим...

- Татьяна, а где кормят вас? — обращаемся мы к пресс-секретарю.

В основном Татьяна молчит, а сейчас первая начинает с аппетитом есть борщ.

- У нас есть столовая, — отвечает она.

- Мы ее тоже отдадим на аутсорсинг, — вставляет Каспржак. — Она плохо работает. Приедете туда — там изжога. И изменить это невозможно. Я не собираюсь этим заниматься. Риски очень большие. Мой главный благополучатель — это ребенок.

- После того, как государство вам доверило Артек, с персоналом много проблем?

- Как в любом учреждении, где много народу. Есть люди, которые сначала не верили. Первый год — это был год под знаком «ничего не будет, все разрушат, все сопрут и уедут». После того, как мы все построили, завезли детей и провели 90-летие в объеме сумасшедшем, начали появляться те, кто начал верить. Эта группа постоянно растет. Но тут история такая: чтобы сделать хорошую услугу, нужно много работать. С утра и до вечера желательно. И те, кто хорошо работает, в Артеке начали хорошо зарабатывать. Я это вижу по одежде, по тому, как они стали выглядеть. И мы помогаем тем, кто не имеет жилья, кто не может претендовать на переселение, как-то организовать ипотеку.

«Я не подвергаю сомнению ни один документ»

- Вот вы спрашивали про вожатых, — продолжает Каспржак. — Вожатые образовали семью. Раньше им как-то организовывали жилье, чтобы было, где жить. Сейчас им хватает зарплаты, чтобы вступить в ипотечную программу, чтобы купить жилье где-нибудь от Ялты до Алушты.

- Вожатым?

- Это уже не вожатые. Это либо старшие вожатые, либо замдиректора лагерей, методические работники. Но у них на семью может быть 60-70 тысяч зарплаты. Это достаточно. От 50 тысяч уже достаточно.

- А квартиры сколько стоят?

- Миллион двести минимально. Миллион четыреста — миллион семьсот.

- Это где такие цены?

- В Алуште однокомнатная квартира стоит миллион двести. В Ялте и 3 миллиона может стоить. Я знаю весь рынок риелторский. У меня люди есть, которые мне все выгружают: какие квартиры, где...

Я не против того, чтобы этим заниматься. Я работодатель. Но я против того, чтобы это делать нелегально. Чтобы их нелегально прописывать, нелегально устраивать, потом нелегально... Вы понимаете, какое количество людей у нас есть? Какое количество вообще проблемного жилья в стране? - Но у тех, кого вы собираетесь выселить с территории Артека, есть право собственности на квартиры. Дома — на вашей земле, а квартиры в них приватизированы.

- Это у кого? Есть один человек в Лазурном, но он здесь не появляется. Это был замначальника... он строил «Аю-Даг». Он получил в корпусе квартиру. Это такая нехорошая история. Я не подвергаю сомнению ни один документ, который мне приносят. Только нет документа, понимаете?

- Хорошо, но людям некуда идти.

- Ни один человек до этого момента, обладающий хоть каким-нибудь документом — мне все равно каким — живущий на территории и не имеющий альтернативного жилья, выселен не будет.

- Хоть каким — это каким все-таки?

- Любым. У меня реестр есть тех, кто тут живет. В каждом случае надо смотреть, есть ли у людей документы.

- Ну, вот Сергей Иващенко-Алакозов. Его дед построил дом на территории между «Кипарисным» и «Лазурным». У него есть обменный ордер, но права приватизировать дом он так и не добился. А он родился в этом доме. И куда теперь?

- Во-первых, мы пока не цепляем эту территорию (в непосредственной близости от этого дома идет подготовка к строительству лагеря «Солнечный» — прим. ред.). Я думаю, что там будет индивидуальное решение. Мы этого добьемся.

- Там нет собственности — это факт.

- Ни у кого нет [оформленной собственности]. Я вам открываю глаза. Вот у всех, кто здесь, — он делает неопределенный жест в сторону окна, — ни у кого нет.

- Но люди говорят, что у них есть приватизация на квартиру.

- Дайте мне фамилию.

- Лена Озимкова. Ее муж приватизировал квартиру.

- Озимкова живет за территорией. Понимаете, здесь была гепрокуратура с проверкой. Она вынудила меня заниматься этим, потому что эти незаконные постройки — они на моей территории.

У меня есть 803 человека, которые живут в МДЦ «Артек». Мы ходили, переписывали, дали людям возможность подписать бумажку, что они готовы на переселение. Все это делалось для того, чтобы понять, сколько их, как они там живут, сколько у них детей и так далее. У нас было несколько споров судебных, когда мы этот реестр составляли.

Например, люди, узнав о том, что у нас будет программа переселения, захотели вписать туда кого-нибудь из своих родственников. Мы никого, кроме новорожденных, у родителей которых нет альтернативного места жительства, не прописываем. И с местной прокуратурой мы в этом вопросе нашли понимание. Но бывают разные обстоятельства. Люди могут развестись. Они знают об этом и этим пользуются.

«Они должны понимать, что жить на закрытой территории неудобно»

- Есть люди, которые живут в помещении, им предоставленном, — перечисляет Каспржак. — Есть люди, которые что-то к нему пристроили: типа, самопристрой. Какой-нибудь сарайчик под сдачу... Кстати, сдачу мы почти закрыли. Они должны понимать, что жить на закрытой территории неудобно.

- То есть все эти истории с пропуском — способ показать, что это неудобно?

- Нет. Просто это реально неудобно. Вот вы сейчас так и напишите, а мы просто пытаемся объяснить... Я был вице-губернатором Тверской области. Там есть ЗАТО «Озерный». Он находится на острове. На нем жить неудобно. Там нет мостов, специально. Там производят высокоточное оборудование для военных. Там есть только лодка или паром, который ходит раз в час.

Вот и считайте Артек закрытым автономным территориальным образованием. Да, здесь будут КПП, здесь будут усиленные меры охраны, здесь нельзя гулять, нельзя жарить шашлык в парке или на дороге.

Я когда приезжал сюда... на дороге на Аю-Даг люди ставили мангалы и жарили шашлык. Это на расстоянии 300 м от детей. А в парке пили водку. А на пруду у них был традиционный воскресный пикник.

- Вы считаете, что местным сюда не должно быть доступа вообще?

- Абсолютно. Это не я считаю. Это требование к такого типа образовательному учреждению, которое предъявляет мне прокуратура, предъявляет мне ФСБ, отвечающая за антитеррор, МЧС, МВД. Завтра будет совещание по поручению президента РФ по мерам обеспечения безопасности. В этом поручении четко написано, что необходимо принять исчерпывающие меры по переселению людей.

«Люди мне не верят»

- Но проблема собственности возникла и в других местах, — объясняем мы свои мотивы. — И проблема доступа к морю это не только история Артека. Это проблема вообще всего запретного. Поэтому мы пишем об этом. Это людей волнует.

- Я так устроен: правило должно трактоваться ко всем одинаково. Но люди хотят другого. Они не могут меня понять. Они приводят в пример мою семью. Но я не гуляю по территории. Я жене и няне — у меня пятеро детей — запрещаю это делать.

- А где они гуляют?

- За территорией. У «Аю-Дага» есть маленькая площадка. Я сам лично купил оборудование: качели, площадки. Я плачу за номер в гостинице, в котором живу — 35 тысяч в месяц. И все сотрудники платят за номер. Мои дети учатся в этой школе и ходят в этот детский сад.

Да, мне друзья подарили собачку. Я с ней по утрам хожу по территории, смотрю, что где устроено. Я знаю все точки, где что-то не работает, фотографирую, пишу смс. У меня в куртке пакетики, в которые я фекалии за собакой убираю. А другие...

- Они не носят с собой пакетики?

- К сожалению. То, что я делаю, заразительно, потому что охранники стали вслед за мной фотографировать, что где не так. У нас есть система оповещения службы эксплуатации, где можно сделать заявку онлайн, чтобы не звонить.

- Почему про вас так говорят, будто вы гуляете, а другим нельзя?

- Люди мне не верят. Теннисный корт я арендую. И всех остальных заставляю. И они потихонечку стали детей своих водить. У меня есть группа тенниса для детей вместе с родителями в детском саду. У меня есть плавание для детей в бассейне. У меня есть фитнес для работников. У нас есть дзюдо, футбол...

Но я вам больше скажу: никто не водит в эти секции своих детей. Пытаешься понять, почему. Я сегодня это сформулировал: это ужасно, но они не хотят, чтобы дети увидели, как можно жить по-другому.

Кажется, мы понимаем, о чем он говорит. Здесь, в Артеке, нет ощущения гипервосторга, нет внутреннего wow. Здесь просто хорошо: так, как должно быть повсюду. Здесь чувствуешь себя человеком.

Там же, за воротами, практически отсутствуют возможности для нормальной жизни. Там нет общественных пространств, парков, бассейнов, доступных и достойно оборудованных секций для занятий спортом. Там Третий мир, а здесь Первый. Люди это понимают, осознают. И — злятся.

«Я и так с утра до ночи …»

- Скажите, чего вы боитесь? — задаем прямой вопрос.

- Ничего. Мне обидно. Искренне обидно. Мне обидно по одной простой причине: я догадывался о вашей позиции, оказалось, что она у нас одинаковая. Когда ты едешь и видишь, что Крым во многих местах лучше, чем Сицилия... Когда ты понимаешь, что лучший анекдот про эту территорию — это анекдот про уезжающего иностранца, у которого спросили, что ему больше всего понравилось, а он ответил: «Дети, потому что это единственное, что вы не делали руками». Мне очень обидно, что журналисты с подобным мнением, вместо того, чтобы работать вместе... Я цели не вижу. Я и так с утра до ночи … Потому что тяжело менять менталитет.

Каспржак рефлексирует:

- Я здесь закапываю много здоровья физического. Я за два года влез в костюм одиннадцатиклассника.

- Зачем вы сюда приехали?

- Вызов профессиональный. Мне, как управленцу. Есть предложения, мимо которых проходить нельзя. Лучше жалеть о содеянном. Я считаю, что наш проект — это одна из точек, где люди руками, головой и сердцем делают вещи, привлекающие внимание. Мы за этот год привезли сюда тысячи детей из разных стран мира. Это точка брендирования, которая у нас в России есть. И когда с нас берут 400 рублей за стоянку автобуса в аэропорту, я говорю: «Кто кому должен платить за то, что мой брендированный автобус заехал в аэропорт?» Понимаете, это доверие, которое оказано гражданами страны, — оно оказано Крыму.

- Ну и как, удается их убедить?

- Трудно. Но мне вообще все равно. У меня есть задача сделать лучший лагерь в мире. Один из главных лозунгов, который реализуются в Артеке, существует для того, чтобы в стране появилось больше людей, верящих в себя и понимающих, что твоя жизнь и твои желания делаются твоими руками. Вообще вся эта история с поощрением, с рейтингом достижений детей — это история про «поверить в себя». Кроме как в себе, нам негде искать причину собственных бед. Поэтому правда двоякая. Люди, наверное, это чувствуют...

«Я единственный их защитник» - Давайте вернемся к переселению людей.

- У нас есть один дом на Строителей, 11д. В нем тринадцать квартир, которые принадлежат Артеку. Там давным-давно живут люди — лет по десять. Они по очереди были предоставлены. Нам было дано поручение передать этот дом в муниципалитет для последующей приватизации этих квартир. Это случилось только что. Но этот дом находится за территорией Артека. Нормальный жилой дом, многоэтажка.

- А другие?

- Когда речь идет вот об этих вот «модулях» (на территории Артека – прим.ред.) и так далее — это и жильем назвать трудно. Я мог бы признать эти дома аварийными, и тогда это станет головной болью муниципалитета и региона.

Они не понимают одной простой вещи. Я единственный их защитник. Никто из местных властей заниматься их проблемами не будет. Признают аварийным и засунут в общежитие, в комнату десять метров.

Программа переселения действует по субъекту. Отправят их куда-то в центральный Крым. Я этого не делаю, потому что я понимаю, что это закончится ничем. А мне вокруг проекта нужно положительное настроение. - И как вы будете действовать дальше, после этой проверки (с начала января МВД Крыма описывает в Артеке самострои — прим. ред)?

- Я вытаскиваю понимание, сколько у них там людей в семье, что они там пристроили. Вызываю БТИ, заключаю с ними прямые договора, чтобы зацепиться за программу переселения — это элемент права. Чтобы предоставить им комфортабельное жилье. Потому что гражданин становится гражданином, когда у него есть собственность.

- Куда переселять?

- Мы запроектировали дом на нашем участке, но за территорией. Рядом продаются квартиры по 100 тысяч за метр. Запроектировали по федеральным нормам — не по региональным, не по местным, потому что федеральные нормы по переселению выше. Но мы не пролезаем по цене за квадратный метр. Здесь очень дорогой фундамент, здесь очень дорого строить. Сейчас мы обсуждаем: либо нам правительство РФ изменит стоимость квадратного метра, либо мы пойдем на инвестпроект. Пойдем к инвестору и предложим построить нам по той норме стоимости, которая есть, но исходя их наших требований к качеству. И себе построить, чтобы компенсировать затраты. Это тоже конкурсная процедура.

- Где этот участок?

- Все вокруг Артека, в Гурзуфе.

- Вы сказали у «нас есть участки». Как они попали к вам? Когда?

- Опять вы... У нас есть целостный кусок. Он нужен Артеку в таком виде с точки зрения связей между лагерями. И есть еще участки за территорией. Они были изначально, давались для строительства жилья, скорее всего. У нас также есть участки в Симферополе.

- Но на вашей территории есть и дореволюционные дома.

- Да, в советские времена, когда выбирали участок под Артек, его наложили на некоторые дома. Почему мы сейчас это обсуждаем? Есть документ. За все это время... Если у тебя есть права на недвижимость, ты отстаивай их! Реализуй их в суде.

Я же не могу прийти к ним (к людям, живущем на территории — авт.) и сказать: ты мне веришь, я тебе верю. Я очень трепетно отношусь к теме доверия. Это очень важно. Но сегодня это юридические отношения. И не надо эмоционировать в рамках юридических отношений.

- Они вам не верят?

- Проблема заключается в том, что предыдущие начальники, создали такой негатив, что люди не верят. Вот это общее настроение: разговаривать бесполезно.

«Хочу, чтобы всем было комфортно»

- А люди на материке больше доверяют начальству?

- Конечно больше. Здесь вообще с этим беда. Эта история с детским садом... Во-первых, кто кого обманывает? Как можно обеспечить четырехразовое питание ребенка за 130 рублей в день? Во-вторых, требования... Разве разумная мать может сказать: сократите порции и уберите из супа мясо. А такое требование технологам подрядной организации было высказано.

- А если они тупо не тянут... Не могут платить.

- Средняя зарплата в Артеке 29 тысяч рублей. И потом... Если ты нуждающийся, приди в профсоюз работников образования, напиши заявление. И я тебе из внебюджета дам субсидию. Но Баженову (главе альтернативного профсоюза работников культуры в Артеке — прим. ред.) в его профсоюз я и копейки не дам.

- Вы считаете, что он так пиарится. Но проблема, которую он озвучил, не решена. Плата за детский сад повысилась?

- Нет, это не подтверждено. Во-первых, у меня выше 2900 не будет. Не буду поднимать плату выше, чем региональная, хотя имею право. Я хочу, чтобы всем было комфортно. Во-вторых, вопрос субсидирования для нуждающихся мы с профсоюзом решим. Объем субсидий — это вопрос. Для меня это важный инструмент налаживания отношений между работником и работодателем. Они должны понимать, что если ты хочешь платить меньше, ты должен объяснить почему, ты должен заявить о том, что ты нуждающийся. Это важно, это правильное отношение. Субсидия должна быть адресной.

Подход современного эффективного менеджера ко всем формам социалки в России. С одной стороны правильно: льготы должны быть адресными и максимально монетизированными, чтобы исключить перерасход бюджетов. С другой, именно наиболее нуждающимся приходится обивать пороги в бесконечном просительстве. Это унижает и озлобляет человека.

«Если не пустить их внутрь, они разобьют окно»

- У меня еще одна история, — продолжает Каспржак, —

работники ломятся в детский бассейн. Но они туда не попадут: ни сейчас, никогда. Ни бесплатно, ни за деньги. Это вопрос гигиены. И это невозможно объяснить. Они мне отвечают: «Мы привыкли». А вопрос в том, чтобы на халяву воспользоваться, ведь история очень простая: многие считают, что Артек не нужен. Говорят, лучше бы раздали нам всем по тысяче рублей. Это так сквозит: «Почему не мне?»

- Нам такого ни разу не говорили...

- А мне говорят. Понимаете, Артек нужен Крыму. Это проект-сказка, проект-мечта. Я понимаю, что должно вырасти целое поколение, чтобы понять это. Я почему делаю отдельную квоту для детей Гурзуфа? Во-первых, к нам едет Крым, для которого никогда таким открытым Артек не был. Во-вторых, Гурзуф. Потому что человек, который сюда приехал настоящим артековцем, никогда плохо Артеку не сделает. Был такой лагерь возле Суук-Су для детей местных сотрудников. Я отменил его сразу же.

- Жили в прогнивших бочках, питание было хуже, чем у других детей, — подключается к разговору Татьяна. — И только сейчас мы начинаем говорить, что дети сотрудников — такие же дети. Если вы отдыхаете в Артеке, то должны жить так же, как другие, приехавшие из регионов. Должны жить в том же отряде, в том же лагере. Нельзя делить.

- Нельзя, — вторит ей Каспржак. —

Через два года не будет ни одного ребенка в Гурзуфе, который не был бы в Артеке. Я так и объяснил вице-премьеру Ольге Голодец: если мы не пустим их сюда, на территорию, они разобьют стекло. Вы понимаете, о чем я?

- Сейчас золотое время для детей, учащихся в школе, — продолжает Татьяна. — Они пользуются всей территорией. У нас 50 новых студий. Если несколько лет назад эти материалы для допобразования были из цветной бумаги в лучшем случае, то сейчас все, что необходимо, студии получают. И гурзуфские дети всем этим тоже пользуются.

- Но как мне объяснить местным, что здесь нельзя гулять?! — с надрывом спрашивает у нас директор.

- Я уже слышала другое мнение, — снова тихо и спокойно вступает в разговор Татьяна. — Тот, кто раньше возмущался, теперь говорит: «А я задумался, как выходит, что люди, которые раньше здесь ходили голые, в купальниках на пляж — исчезли?» Ведь это действительно безумство! Они только сейчас понимают. Мы пытаемся поменять ментальность.

- И она меняется?

- Конечно, — уверен Алексей. — Сотруднику звоню, а он в Сочи. Они выезжают, учатся теперь. У них есть возможность поехать в отпуск. Директор музея больше всех возмущался, что я тут все меняю. Сейчас он поездил, понял, что надо менять музей. Мы принципиально меняем подачу. Музей — это не охрана, музей — это эмоция. И вот так рубежами мне приходится людей убеждать.

- Получается?

- Люди сами магистратуру заканчивают. Мы им помогаем. У меня большое количество учителей, преподавателей, работников учатся в разных вузах. В том числе и в магистратуре Высшей Школы Экономики по управлению образованием. Я проректором «Вышки» был, знал, что эта программа есть. Те, кто удочку готовы брать, а не только рыбу — буду поддерживать. А тем, кому нужна только рыба... не важно, большая или маленькая...

«Я верю ему, страха нет»

Директору звонят и он убегает. Остаемся в пустом зале один на один с Татьяной. Задаем прямой вопрос:

- Татьяна, а вы где живете?

- В служебном жилье.

- А что будет, когда ваша карьера закончится? Вы думали об этом?

- За эти годы у меня впервые появилась надежда, что у меня будет свое жилье. До этого я, можно сказать, смирилась с ситуацией. Меня защищал закон, который говорит, что человек, проживший десять лет, не может быть выселен в условия худшие.

- Вы верите?

- Я почему-то ему (Каспржаку — прим. ред.) верю. Я вижу, что он человек искренний и честный. И это не потому, что я работаю на такой позиции. Просто я вижу, как он относится к людям. Я оптимист. Я работаю в команде, работаю в Артеке и вижу, как он развивается...

- Вы не боитесь будущего? Вы ведь отдали Артеку всю жизнь... Страха нет?

- Страха нет.

«Спросите у них, я здесь только с 2014 года»

У нас осталось еще одно дело: нужно зайти к юристам и ознакомиться с документами Артека на землю. Едем в директорский корпус, где нас уже ждут. Приветствие вежливое, но не дружелюбное. Похоже, здесь всерьез считают, что, поднимая проблемные для жителей Гурзуфа темы, мы «отрабатываем заказ».

На столе юриста — внушительная папка: результаты инвентаризации земель Артека, проведенной в 2009 году. В ней — многочисленные выкопировки и планы, госакты советских и украинских времен. Но это копии. А где же оригиналы?

Нам поясняют, что госакт на землю от 1997 года хранился в поселковом совете Гурзуфа. И в какой-то момент был уничтожен как пришедший в негодность. Подробности этой истории до сих пор весьма туманны. Существует решение хозяйственного суда Автономной республики Крым от 2007 года — о неправомерности уничтожения госакта.

Еще есть копия государственного акта 1964 года, заверенная в 2007 году нотариально. Где оригинал, юристы Артека не знают, но настаивают, что закадастрировать территорию по 6-ФКЗ удалось только в границах, существовавших при Украине. Плюс прибрежная полоса, которая по законам Украины в земли центра включена не была. Итого 218 га.

Во всех копиях земельных документов и листах инвентаризации 2009 года территория над Гуровскими камнями вычерчена в границах Артека. На вопрос, почему ею ранее свободно пользовались жители поселка и, мало того, считали муниципальной собственностью, юрист МДЦ ухмыляется и пожимает плечами: «Спросите у них».

Постепенно обстановка в кабинете смягчается. Мы устали. Большое количество текста в документах воспринимается с трудом. Просим юриста прокомментировать написанное, задаем вопросы. Что-то он нам поясняет, а где-то — уходит от ответа: «Почему вы у меня это спрашиваете? Я здесь только с 2014 года».

Похоже, никто в Артеке пока не знает, как будут проводить переселение. Ясно одно: вопрос стоит очень остро. Это признают все. Но почему-то настаивают, вопреки логике, что мы, как журналисты, не должны его заострять.

«Я не буду с вами больше общаться»

Возвращается Алексей Каспржак и приглашает нас в свой кабинет, чтобы мы могли задать оставшиеся вопросы. За большим овальным столом, сидя напротив, говорим о проекте «Солнечного», об археологических памятниках на территории Артека, о будущем благоустройстве. В какой-то момент после безобидного вопроса о наполняемости лагеря, Каспржак вдруг взрывается.

- Слушайте, я не буду с вами общаться. Если я увижу в вашей публикации ангажированность, обещаю вам: мы разговариваем в последний раз.

Обычно СМИ грозят судами или «неприятностями». А тут вот так вот просто: я не буду с вами общаться. И от этого почему-то становится страшно.

Страшно, что ты никогда больше не посмотришь в глаза этому человеку, не попадешь в наэлектризованное поле его идеи. Он говорит настолько правильные и нужные вещи, что ты не понимаешь, реален ли он вообще. С ним хочется говорить, его хочется слушать, соизмеряя сказанное с тем, что у тебя внутри.

Каспржак явно знает о своем обаянии и пользуется этим. Но насколько искренен этот человек? Похожие тезисы звучат из уст «эффективных менеджеров» в спорте, медицине, высшем образовании, экономике. Но живем ли мы от этого лучше?

Градус беседы повышается с каждой минутой.

- Я с вами достаточно доверительно, а вы начинаете заниматься копанием. Я не понимаю, на каком основании вы нам не верите, — бросает он, как бы опасаясь прямо объявить нас врагами.

- Почему не верим? Мы во многом вас поддерживаем. Но вы понимаете, что это тоже люди? Они имеют право быть недалекими и даже неправыми. Мы просто пишем, не искажая, их позицию. И вашу не собираемся искажать.

- Мне хватает обсуждений, митингов, совещаний у одних вице-премьеров, у других. Я считаю, Артеку надо помогать. Сильным проектам надо помогать!

Мы хотим из этого места сделать что-то конкурентоспособное? Послушайте, в Рим прилетает 300 млн туристов в год. 300 млн в один город! А у нас каких-то 6 млн в Крым. Мы когда-нибудь научимся здесь улыбаться на улицах?

- Вы говорите правильные вещи...

- Многие не понимают, что быть гражданином — это не только право, но и ответственность. Все ссылаются на 6-ФКЗ и на слова Путина, что должно быть лучше, а

не хуже. Люди привыкли так жить... Потом они скажут: дайте нам сдавать [жилье], дайте нам не платить налоги, дайте нам не регистрироваться. И это все попадает под «не ухудшить ситуацию».

Каспржака прорвало. Он обращается к нам, а видит своих оппонентов — тех, кто не понимает ценности проекта, тех, кто хочет получить свои выгоды, тех, кому вообще все равно, тех кто ему просто мешает. Он смотрит на нас взглядом, полным надежды — на то, что его поймут.

- Вы хотите, чтобы мы ничего не писали? — откликаемся мы.

- «Не пишите» было бы обидно. Я прошу об одном: я прошу объяснить людям, что происходит. Артек — уникальный проект, успешный проект. У меня самый высокий процент исполнения по ФЦП. Это проект нужен Крыму.

А люди пообщались с вами... Они увидели свой тезис, против которого не поставлен ни один вопрос...Они знают мою позицию. И я не выйду с новой позицией, пока не принято решение. Я бы хотел, чтобы СМИ сработало в этой ситуации как отношение к проекту, как попытка понять, что от того, что они придут и продолжат качать права....

В этот момент прогремел взрыв — где-то там, в ночи, со стороны Аю-Дага. Через десять секунд на столе зазвонил телефон. «Да? Что? Еду», — сказал Каспржак в трубку и исчез. Мы вдруг с облегчением поняли, что аудиенция закончена.

Мы приехали в Артек с одними вопросами, а уезжаем с другими. Сможем ли мы построить успешный и процветающий Крым, пребывая в состоянии расслабленного южнобережного гомеостаза и тайных договорняков всех со всеми? Можно ли вообще построить что-то великое, не разрушив малого? Как избавиться от сомнений и убедить себя и других, что поступаешь правильно? Как отказаться от того, что имеешь, в пользу других, если никто никому ничего не должен?

История противостояния Артека с местными — это проекция иллюзий Крымской весны. Одни шли в СССР, а попали в РФ и теперь постигают глубину различий. Другие думали, что Крым для них табула раса, и удивляются сопротивлению. Одни поверили, что полуостров изменится к лучшему, и эти перемены не потребуют лично от них никаких жертв. Другие посчитали, что крымский социум безропотно примет жесткие стандарты отношений российской бюрократии с обществом — только потому, что эти стандарты импортированы из Москвы.

Разочарование сквозит в словах и тех, и других. А Артек продолжает строиться.

Приложение 3

Село Лекарственное не готово к жертвам ради трассы «Таврида»

Примечания, 7.02.2017

От этого пострадают холмы, которые защищают поселок от ветра. Жители уверены, что добывающие компании разрушат заповедные зоны, уничтожат ценные растения, а их дома засыплет пылью. Также население боится засухи — здесь может исчезнуть вода. Жители выражают готовность лечь под экскаваторы и «взяться за вилы».

Власти Крыма согласовали разработку карьеров в Симферопольском районе. Для строительства трассы «Таврида» нужен гравий, но в селе Лекарственное против начала работ рядом с местными домами.

Местные жители забили тревогу, когда узнали, что рядом с ними будет вырыто два карьера. Минэкологии Крыма выдало лицензию на добычу гравия в трехстах метрах от домов на границе поселения. Разрешение на начало работ получили компании «Мета Крым» и московская «Явр».

Но селяне встали на защиту своей территории. Лекарственное окружено холмами — природными накопителями гравия, которые подрядчики планируют сравнять с землей и вывезти на строительство трассы «Таврида».

Эти холмы важны для села, потому что закрывают его от ветров и являются заповедными зонами — через них проходит река Западный Булганак. Местные опасаются нарушения баланса воды — грунт холмов подпитывает реку. Также возвышенности покрыты лесами и лекарственными травами, благодаря которым село получило свое название.

Разработчики пытаются успокоить жителей: «4700 деревьев вырубать никто не будет, их бережно пересадят».

Жители недоумевают, куда копатели будут переносить истод, стальник, бессмертник, зверобой, душицу, мать-и-мачеху, зопник, лапчатку, пустырник, боярышник и другие растения. Многие из них занесены в Красную книгу.

Но заботятся жители и о себе — из-за добычи гравия над селом может образоваться облако пыли, которое потом осядет на подворьях и попадет в легкие детей. Дробилку для гравия хотят установить в непосредственной близи от школы в селе Пожарском, где учатся вся детвора с окрестностей. А под угрозой уничтожения могут оказаться природные и исторические памятники, расположенные на территории Пожарского сельского поселения, куда входит и село Лекарственное: «Плачущая скала» и ботанический природный заповедник «Пожарский», а также шесть Скифских курганов.

Но сроки строительства «Тавриды» поджимают, и Минэкологии Крыма уже согласовало место для будущих карьеров. Об этом «Примечаниям» рассказала депутат Пожарского сельского совета Инесса Анфисова. По ее словам техника фирмы «Явр» появилась здесь еще 24 сентября. Рабочие приехали к старому карьеру (который хотели вырыть еще во времена СССР, но правительство не приняло план) и хотели начать подготовку к добыче.

Местные жители стали защищать свои холмы — наверху собралась почти вся деревня.

На тот момент у «Явровцев» не было ни проекта карьера, ни плана горного отвода, утверждает Инесса Анфисова. Она обратилась за помощью к Михаилу Макееву, председателю Симферопольского районного совета Республики Крым. Было решено вызвать милицию, и рабочих прогнали. Макеев попросил представителей «Явра» показать документы, на основании которых они начали работы, но документов не оказалось.

0 ноября прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов поручил экологам совмина, депутатам госсовета и администрации Симферопольского района организовать сход граждан.

На встречу с чиновниками пришло 300 человек из сел Демьяновка, Пожарское, Водное, Лекарственное и Кольчугино. Диалога не получилось. Власть имущие стояли на своем: карьеры останутся там, где их согласовали — они никак не навредят окружающей среде.

Представитель ООО «ЯВР» пообещал обеспечить 80 сельчан рабочими местами. Однако, жители уверяют, что для такого карьера не понадобится столько рабочих, а если и понадобится, то они не готовы продавать красоту своего края ни за какие деньги. Они выразили готовность лечь под экскаваторы.

После этой встречи местные начали рисовать открытки против разработки карьеров.

Президент Крымской академии наук и ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко помог инициативной группе граждан подготовить экспертное заключение. В нем сказано: если тронуть холмы, то иссякнут подземные источники воды. В селе Лекарственном с водой и так напряженная ситуация: её подают три раза в сутки на один час. Поэтому жители находят выходы из этой ситуации: вырывают колодцы и скважины — пользуются подземными водами.

Замдиректора компании «Явр» Сергей Соловьев сказал «Примечаниям», что карьер никак не навредит селу Лекарственное. «Он будет вырываться на глубине 15 м — это считается безопасной глубиной для подземных вод, мы их не затронем», — утверждает Соловьев.

По его словам, карьер будет разрываться с обратной стороны наклона горы, поэтому пыль не будет сыпаться на село. Дорога, по которой будет ездить техника и возиться сырье, пройдет в обход Лекарственного. Также будет проводиться рекультивация и укрепление склона, чтобы не было эрозии.

Соловьев говорит, что против копателей жителей настраивают «некоторые местные руководители», имеющие «свои корыстные интересы». А гражданам неправильно донесли информацию.

Но Инесса Анфисова уверена, что «Явровцы» играют в нечестную игру. Она рассказала «Примечаниям», как

на Новый Год представители фирмы ходили по домам и дарили пожилым людям колбасу с гречкой, при этом рассказывая, как им будет хорошо жить, когда выроют карьер и призывая ничего не подписывать против них.

Чем закончится конфликт, пока не ясно — стороны ни о чем так и не договорились. Разработчики карьеров уже считают деньги от реализации гравия на трассу «Таврида». Но жители готовы воевать с бизнесменами до победного конца: «Если надо будет, то и с вилами стоять будем».

Скоро к сельчанам из Лекарственного могут присоединиться и соседи — власти Крыма планируют разрабатывать карьеры в Водном, Новозбурьевке, Трудолюбовке, Николаевке, Школьном и Аркадьевке.

Институт стран СНГ в Республике Крым

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