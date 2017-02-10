Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского

09.02.2017 13:26:42

«Украина не отречется от УПА», - заявил 8 февраля директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. В Украине начинает работу информационная образовательная кампания, посвященная 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии. Глава института отметил, что кампания будет включать в себя также элементы, касающиеся темных страниц истории УПА.

«История УПА – это часть истории Украины», - заявил Вятрович в интервью 8 февраля. Он подчеркнул, что независимо от позиции Польши украинцы не откажутся от памяти об УПА.

«Требования и шантаж, которые мы наблюдаем со стороны Ярослава Качиньского и других польских политиков касаются того, чтобы мы отреклись от части нашей истории. Это означает, что эти политики, к сожалению, не хотят, чтобы в будущем Украина была сильным и свободным государством», - заявил Вятрович.

Напомним, что 6 февраля глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям страны. Ранее он заявил о том, что будущее польско-украинских отношений находится «под вопросом» из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.

В рамках информационной кампании, посвященной годовщине создания УПА, в Украине будут организованы выставки, конференции и кинопоказы. По словам директора Института национальной памяти, кампания осветит не только борьбу УПА с СССР и нацистской Германией, но также и антипольские операции. «Мы опубликовали уже около 300 документов, в которых речь идет также о борьбе с польскими партизанами и разного рода антипольских акциях. Эта информация должна быть доступна и понятна большинству», - отметил он.

Отметим, что, согласно разным источникам, во время Второй мировой войны от рук бойцов УПА погибли от 50 тысяч до 100 тысяч поляков.

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