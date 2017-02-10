Язык по-киевски

09.02.2017 13:15:58

19 января в Верховную Раду Украины был внесен проект №5670 «Закона о государственном языке», в соответствии с которым «мова» станет обязательной для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений.

В соответствии с законопроектом, на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также в СМИ и издательской сфере будет использоваться исключительно украинский язык. За нарушение вводимых правил предусматривается административная и уголовная ответственность. Невыполнение гражданами требований языковых инспекторов будет караться штрафом в размере 1700-3400 гривен (3700-7400 рублей), чиновниками - 3400-6800 гривен (7400-15000 рублей). За разовое нарушение языкового законодательства СМИ накажут на 6800-8500 гривен (15000-18500 рублей). Призывы к многоязычию подпадут под уголовную статью с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.

Документ о фактическом запрете русского языка разработали 33 депутата из разных фракций. Как пояснил председатель комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, в настоящее время в украинском парламенте обсуждаются 3 законопроекта о государственном языке, и все они «патриотические».

«Спорные моменты касаются регулирования медиа, культуры, книгоиздания, использования компьютерных программ. Есть полное понимание подходов к использованию государственного языка государственными служащими и органами», - заявил нардеп.

В составе обсуждаемых законопроектов содержатся позиции, удивляющие не только жесткостью и антидемократичностью, но и абсурдностью:

- Создание препятствий и ограничений в пользовании украинским языком, намеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, применение украинского языка с нарушением стандартов украинского языка грозит ответственностью, установленной Законом;

- Названия географических объектов Украины не переводятся на другие языки, а передаются в официальных документах, средствах массовой информации, картографических, справочных, энциклопедических, учебных и других изданиях с помощью букв алфавита другого языка согласно звучанию на украинском языке;

- Нарушения требований Закона Украины «О государственном языке» относительно применения государственного языка печатными средствами массовой информации влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Подобные положения уже стали мишенью для насмешек в украинской блогосфере.

«То есть после вступления в силу указанных норм в русскоязычных газетах надо будет писать Харкив, Днипро, Кыйив, Кропывныцькый, Запорижжя и Одеса с одним "сы"?», - задается вопросом пользователь под именем Алексей Копытко.

Блогер Александр Смирнов характеризует профессиональный уровень украинских законодателей как «пещерный». Языковая реформа «поделит украинцев на этнических и неэтнических», перечеркивая «понимание нации как гражданства», - уверен критик документа.

По мнению политолога Юрия Романенко, «новым хитом» на рынке труда Украины в скором времени станет профессия «шпрехенфюрер».

«Теперь работать филологом будет почетно, это покруче будет, чем налоговый инспектор, - иронизирует блогер. - Главное, установить штрафы в 320000 гривен».

«Если мы будем продолжать в том духе, как предлагают авторы мовного закона, то вопрос потери востока - это не вопрос вероятности, а вопрос времени. Причем недалекого. Тогда, таки да, в конце концов, Харьков и Одесса будут восприниматься украинцами, как поляками сегодня воспринимаются Львов и Франковск», - не сомневается Ю.Романенко.

Как указал другой украинский политолог Михаил Павлив, «26 из 33 авторов нового дискриминационного "мовного" законопроекта представляют Западную Украину и Киев». По мнению эксперта, подобная география неслучайна. «Ультраправая, этноцентричная, дискриминирующая другие этнические и культурные общности в стране, доктрина украинского государства, ее этика и эстетика, принятые на вооружение постмайданной властью, и были сформулированы как раз на базе нездорового симбиоза нарциссизма и эгоцентризма столичного креативного класса и провинциальной галицкой политической мифологии и эпоса.

Именно носители этой нездоровой провинциальной столичности являются передовым отрядом доминирующей сейчас ультра-правой доктрины», - написал аналитик на своей странице в соцсети.

С критикой законопроекта выступил лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

«Мы настаиваем на том, чтобы не допустить изменения законодательства о языках, поскольку вмешательство в эту сферу угрожает ростом напряженности в обществе и сделает невозможным восстановление единства страны, - цитирует депутата пресс-служба партии. - Изменение законодательства чревато тем, что Украина никогда не станет единой».

«Мы не должны допустить такой ситуации, при которой нарушается конституция и Европейская хартия региональных языков и языков нацменьшинств, которую ратифицировала Украина», - цитирует Ю.Бойко ТАСС.

Размышляя о последствиях тотальной украинизации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой указывает на то, что новый законопроект «не отвечает современным европейским подходам к правам национальных меньшинств, в целом, к правам человека», поскольку лишает людей «возможности использовать родной язык в социальной жизни».

«Какая судьба ждет русскоязычные учреждения образования, культуры? - вопрошает М.Швыдкой. - Что станет с русскими театрами, газетами, электронными СМИ? Можно ли, к примеру, представить Киев без Русского театра имени Леси Украинки, где работали и работают выдающиеся актеры и режиссеры, чье творчество стало неотъемлемой частью украинской культуры? И неужели в Одессе нельзя будет издать произведения Бабеля, Олеши или Катаева на языке оригинала?»

«Настаивать на том, что русский язык бытует на Украине лишь как язык империи - Российской или Советской, что он является принадлежностью эпохи "завоевателей", по меньшей мере, исторически некорректно, - подчеркивает М.Швыдкой. - Неловко повторять прописные истины: двуязычие Украины - это ее богатство, а не родовая травма. Этнические русские на протяжении столетий жили в пределах современной Украины, они стали неотъемлемой частью украинской нации. Так же как некогда украинцы, переехавшие на Дон и Кубань, составили золотой фонд России. Понятно, сегодня не работают прекраснодушные заклинания о том, что ребята должны жить дружно. Но нельзя же лишать людей права говорить, писать, думать на родном языке».

Следует отметить, что, помимо русскоязычных граждан Украины, дискриминационный закон коснется и носителей других языков, традиционно населяющих отдельные регионы страны.

Так, в Закарпатье проживает порядка 150 тыс. этнических венгров. В Будапеште уже заявили, что в случае принятия Радой «Закона о государственном языке», защита прав языковых меньшинств на Украине будет выведена на уровень Евросоюза. В интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что попытка Киева ввести языковые ограничения распространяется «далеко за рамки Украины».

«Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС», - пообещал глава венгерского МИДа.

Александр Брод

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