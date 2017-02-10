Есть ли будущее у Союза, и пойдет ли Белоруссия на Запад?: мнение экспертов (часть 1)

09.02.2017 12:58:47

Уже два десятка лет Российская Федерация и Республика Беларусь официально находятся в союзнических отношениях, которые, к сожалению, не отличаются поступательностью развития. Более того, их едва ли ни постоянно сопровождают разноплановые конфликтные ситуации. Сложившееся положение порождает мнение, что Белоруссия едва ли не сторонится своего союзнического долга и начала дрейф в сторону Запада. Возможность подобного развития событий вызывает закономерную обеспокоенность в обществе, как в России, так и в Белоруссии. «Материк» знакомит читателей с мнением представителей белорусского экспертного сообщества по очерченному кругу проблем, которые его высказали в ответах на следующие вопросы:

1. В последнее время в средствах массовой информации немало говорится о сложностях, возникших в российско-белорусских отношениях. Насколько справедливы подобные утверждения и в чем причина этого?

2. Не секрет, что строительство Союзного государства находится в состоянии застоя, который отражается и на развитии Евразийского экономического союза. Чем обусловлена подобная ситуация и есть ли выход из создавшегося положения?

3. Год назад Евросоюз объявил о снятии санкций с белорусских чиновников и нескольких крупных компаний. Что изменилось за это время во взаимоотношениях Республики Беларусь и ЕС и, в целом, Запада?

4. Среди российского экспертного сообщества есть мнение, что власти Республики Беларусь совершают разворот в сторону Запада. Насколько данное утверждение можно воспринимать всерьез?

Владимир Егорович Козляков, доктор исторических наук, профессор

1. Если говорить о сложностях в белорусско-российских отношениях, то, по большому счету, этих сложностей нет. Довольно интенсивно развиваются связи между отдельными российскими регионами и Республикой Беларусь, между отдельными предприятиями. Не стоит на месте и сотрудничество в области науки и культуры. Мы всегда рады принимать российских туристов. Об этих сюжетах, например, много пишет информационно-аналитический портал Союзного государства «Soyuz.by». Другое дело, что возникли сложности в отношениях между белорусской и российской политическими элитами, определенными предпринимательскими кругами. И это, в какой-то степени, закономерно, хотя и не фатально.

Во-первых, за последние 20 лет у нас сформировались разные типы экономик. В России стал преобладать частный сектор, в Белоруссии подавляющая часть предприятий находятся в государственной собственности. Соединить частный интерес с государственным не всегда удается. Как тут не вспомнить записки известного русского поэта, сенатора Гавриила Романовича Державина, посетившего Белоруссию в конце XVIII в. Ознакомившись с тяжелым положением белорусского крестьянства, произволом помещиков, торговцев и местных чиновников, сенатор тогда с горечью записал: «Частная польза вельмож перемогла государственную». Замечания Державина сегодня можно отнести как к современной Белоруссии, так и к современной России. Сегодня, к сожалению, не удается добиться унификации или хотя бы согласования в области законодательства двух государств. Увы, «частная польза вельмож» снова перемогла государственную.

Во-вторых, обвинения в адрес Республики Беларусь насчет ее «нахлебничества» за счет России являются некорректными, поскольку значительная часть белорусских товаров реализуется на российском рынке, а сырье и часть комплектующих приходят из той же России. Так зачем создавать трудности для белорусских товаров? Они пользуются спросом у россиян. Но, с другой стороны, полученные из российской нефти белорусские нефтепродукты в первую очередь должны идти на российский рынок, а не в другие страны. Точно также, если возникают обоснованные претензии по поводу качества белорусской животноводческой продукции, то белорусской стороне необходимо принять меры по улучшению этого качества. Это отнюдь не означает, что некачественной продукцией надо кормить белорусское население. Словом, по всем этим вопросам надо хозяйственным субъектам садиться за стол переговоров и договариваться.

2.За эти годы совершенно четко проявилась незаинтересованность политических элит обеих государств в том, чтобы над их государственными органами возвышались какие-либо надгосударственные, союзные структуры. Поэтому многие вопросы союзного строительства, усугубленные экономическими проблемами, находятся, к сожалению, на периферии двухсторонних отношений. Совершенно очевидно, что ответственность за будущее Союзного государства должны нести наши государственные лидеры. Они обязаны задавать тон, настраивать российскую и белорусскую элиты на конструктивное взаимодействие, решение неотложных задач и не заниматься взаимными упреками. Не допустимы негативные высказывания, пусть и уважаемых российских экспертов, в адрес белорусского руководства, как и звучащие порой угрозы с белорусской стороны в адрес отдельных российских чиновников. Наши лидеры должны демонстрировать не только дипломатический такт, но и прилагать совместные усилия в решении возникающих (а они порой неизбежны) проблем. А белорусские и российские чиновники обязаны реализовывать поставленные задачи, разрабатывать перспективные проекты.

3.- 4. Честно говоря, мы в Белоруссии не очень ощутили эти изменения во взаимоотношениях Республики Беларусь и Европейского Союза. Что касается «разворота Беларуси в сторону Запада», то никакого разворота нет. У нас с Россией единые этнические корни, единая история, общие экономические связи. Не случайно Белоруссия была «сборочным цехом всего Советского Союза». Игнорировать эти связующие скрепы невозможно, как бы ни рассчитывали на другой вариант наши «сьвядомыя западэнцы». Но надо понимать, что и на западе, и на севере Республика Беларусь граничит со странами Евросоюза. И она должна находиться с ними в нормальных отношениях как суверенное государство. Поэтому российскую общественность не должны волновать какие-либо участившиеся визиты западных партнеров, обмен делегациями, развитие торговых связей. У нас преобладает и всегда будет преобладать российский вектор. В этом суть нашей внешней политики.

Глеб Юрьевич Волков, кандидат политических наук

1. Уже стало традицией, что к концу каждого календарного года, в рамках межгосударственных переговоров по цене на российские энергоносители, белорусско-российские отношения проходят испытание на прочность. Правда до сих пор партнеры находили компромисс, пусть и с боем «новогодних курантов». Однако на этот раз спор затянулся и стало ясно, что ситуация вышла из привычного режима.

Инициатором нынешнего конфликта, безусловно, выступает белорусское руководство, т.к. именно Минск отказался платить заложенную в контракте цену за российские энергоносители, тем самым провоцируя Москву на ответные меры санкционного характера. Мотивируя свою позицию президент А.Лукашенко ссылается на сложившуюся ценовую конъюнктуру на мировом рынке энергоносителей. Однако обязательства по контракту никто не отменял, и А.Лукашенко, занимающий должность президента более двадцати лет, конечно, знает правила межгосударственной торговли.

Настоящей причиной упорства А.Лукашенко является критическое положение белорусской экономики, которую, как видно, имеющаяся (и без того льготная) цена на энергоносители уже не спасает.

2. Надо заметить, что процесс создания Союзного государства зашел в тупик едва ли не на первой стадии строительства. Вполне вероятно, что А.Лукашенко имел притязания возглавить Союзное государство – на фоне немощного Б.Ельцина такие планы казались вполне осуществимыми, и потому на первых парах Минск активно подключился к воплощению проекта. Однако, с появлением у Б.Ельцина молодого и энергичного преемника в лице В.Путина, интерес к союзной тематике со стороны Минска резко ослаб. Когда же дело дошло до обсуждения ключевых вопросов, таких как место расположения эмиссионного центра, принятия Конституционного Акта и выборы главы Союзного государства, стройку совсем «заморозили». Время от времени союзная тематика всплывает, но, как правило, по случаю совместных торжественных мероприятий.

К чести российского руководства в Москве не отказались от идеи интеграции постсоветского пространства, как следствие, проект получил новый импульс в качестве Евразийского экономического союза. Принципиальное отличие последнего состоит в том, что основой интеграции является экономика, а не политика. Вероятно, российская политическая элита проанализировала опыт Европейского Союза, который на первых порах также пошел ошибочным путем политического объединения и, набив шишек, перевел модель на экономическую основу. Коммерческие договоренности априори более продуктивны и обязательны к выполнению, нежели политические.

Таким образом, интеграция на Евразийском пространстве идет своим чередом, но под эгидой ЕАЭС, а не Союзного государства утратившего актуальность, но в силу политических моментов требующего периодической подпитки.

3. Наличие либо отсутствие западных санкций не оказывает существенного влияния на жизнеспособность белорусского государства. Вопрос западных санкций это скорее вопрос политический – своего рода индикатор реагирования Брюсселя на белорусско-российские отношения. Европа не готова ни морально, ни экономически заменить Белоруссии Россию. То есть зондирование почвы с обеих сторон постоянно идет и некоторое время назад А. Лукашенко публично признал, что в ходе своих визитов в Европу задает вопрос «о кооптации», но результат не в пользу европейского вектора.

Хотя сама по себе демонстрация попыток белорусского руководства установить чисто политические связи с представителями правящей элиты Европы конечно неприятны и порой оскорбительны как для Москвы так и для пророссийски настроенных белорусов. Замечено, что активность Минска на западном направлении всегда возрастает в канун подписания новых контрактов на поставку в Белоруссию российских энергоносителей, и потому напоминает политический шантаж – недопустимый в отношениях союзников.

4. Развивая тему, следует сказать, что угроза заключена не в самом потеплении белорусско-европейских отношений, а в том, что этим диалогом могут воспользоваться (и уже пользуются) антироссийские силы в Белоруссии. Посредством просачивания во власть в определенный момент они способны перехватить инициативу. В этом смысле показательно, что в ходе недавней встречи А. Лукашенко с представителями общественности, зарубежных и отечественных СМИ («Большой разговор с президентом» 3.02.2017), на которой обсуждалась тема обострения российско-белорусских отношений, первым кому было предоставлено право задать вопрос президенту и стал некто Я. Романчук – умеренный западник. Он же явился основным «визави» А. Лукашенко на протяжении семичасового выступления.

Уместно вспомнить и недавний прецедент – арест трех белорусских публицистов российских СМИ, по сути, оказавшихся в тюрьме за критику антиинтеграционной политики А. Лукашенко. Надо сказать, что представители белорусской прозападной оппозиции часто получали сроки, но им никогда не инкриминировали политические статьи. Хотя именно западники всегда видели в России врага и предпринимали открытые попытки поссорить белорусов и россиян.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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