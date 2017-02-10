Понаехали и разошлись. Солдаты США идут агитпоходом по Эстонии

09.02.2017 12:42:26

Эстонские и американские солдаты идут походом по северо-востоку Эстонии. Чтобы рассказать местным русскоязычным гражданам (и негражданам) о том, как нужны им на их земле войска США. Ведь те сами-то ничего не понимают.

Вока – маленький, почти идиллический эстонский поселок, что стоит на берегу Балтийского моря. Бежит сквозь него к морю речка, через которую перекинуты несколько небольших мостиков, делающих окружающий пейзаж еще более романтичным. В таких населенных пунктах, особенно вечером, когда улицы пустеют, испытываешь острое чувство одиночества. Живут там тихие граждане, которые больше всего на свете ценят комфорт и покой.

Но недавно мирное течение их жизни было нарушено людьми в военной форме. Которые решили сделать Вока отправной точкой трехдневного пешего похода бойцов Разведывательного батальона Сил обороны Эстонии и 503-го Кавалерийского полка США. В течении трех дней солдатам и их командирам предстоит пройти 53 километра от Вока до Нарвы, что стоит на самой границе Эстонии и России. Представитель американского командования лейтенант Уинстон Болт сообщил, что одна из целей похода – отработать совместные действия подразделений в зимних условиях, а также показать жителям Эстонии, что американцы – их союзники.

Есть некий скрытый для постороннего взгляда символизм в выборе отправной точки этого военного путешествия. Население Вока – преимущественно эстонцы, а буквально за его порогом начинается территория, где проживают те, кого называют в Эстонии «русскоязычными». Так и напрашиваются аналогии с романами Фенимора Купера, в которых смелые разведчики под покровом сумерек выдвигаются с освоенных территорий на местности, заселенные племенами воинственных индейцев. И есть у нынешних эстонских «разведчиков», идущих походом вкупе с потомками американских «пионеров», цель – показать «индейцам» свою мощь и удаль. На флоте это еще называют «демонстрацией флага». Пройдут любители пешего военного туризма, как уже упоминалось, через преимущественно русскоязычные Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарву. Идти будут не спеша и вовсе не по пересеченной местности, а по шоссе Таллин – Нарва. Сворачивая в города для торжественной маршировки по улицам и запланированных встреч с молодежью. Пообщаются «военные туристы» с учениками Синимяэской основной школы и Нарва-Йыэсууской средней школы. В Нарве будут беседовать с учащимися Нарвской эстонской гимназии и Кесклиннаской гимназии, а также со студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

Избирательность эта неслучайна. Абсолютно незачем тратить время на представителей старшего поколения, которым не очень нравится присутствие иностранных войск на территории Эстонии. Возможны неприятные вопросы и конфликтные ситуации. Поэтому лучше уделить время общению с подрастающим поколением, которое наверняка запомнит доброжелательные улыбки молодцеватых парней в военной форме с яркими нашивками.

А пока по эстонской земле уверенно шагают эти бравые ребята, по железной дороге идут платформы с тяжелой бронетехникой армии США, которая прибыла в Эстонию в рамках операции Atlantic Resolve. В небе проносятся военные самолеты с опознавательными знаками стран НАТО. Земля Эстонии все больше заполняется иноязычными солдатами и военной техникой. Художник – постановщик этого действа уже намочил кисти в краске цвета хаки. Ружье в первом акте нашей драмы уже повешено на стену.

Владимир Барсегян

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