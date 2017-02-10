Дайджест событий в Армении за текущую неделю

09.02.2017 11:48:25

ДЕЛО А. ЛАПШИНА

Правительство РА

8 февраля в НС РА премьер-министр РА К. Карапетян заявил, что ситуация с экстрадицией А. Лапшина уникальна и очень сложно предпринять какие-либо превентивные шаги в подобных алогичных случаях и действиях конкретных деятелей и государств.

В свою очередь, глава МИД РА Э. Налбандян заявил, что добившись экстрадиции Лапшина АР преследует цель воспрепятствовать визиту граждан зарубежных стран в НК. По его словам, это позорная сделка, которая ударяет по имиджу обеих ее сторон. «У Азербайджана сдали нервы, он вышел из равновесия и теперь пытается вывести из равновесия и других. Мы не должны поддаваться и не должны лить воду на мельницу Баку».

НС РА

8 февраля в НС РА вице-спикер НС Э. Шармазанов зачитал заявление армяно-белорусской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, в котором отмечается, что решение Минска об экстрадиции А. Лапшина в Азербайджан является результатом грязной и преступной сделки. По словам Э. Шармазанова, этот шаг направлен не только против РА и НКР, но и РФ, гражданином которой является Лапшин, против норм демократии. «Такое решение не могло быть принято в демократической стране».

Депутат Р. Акопян заявил, что истинной целью Баку является обострение отношений между РА и Беларусью. Кроме того, Азербайджан тем самым хотел показать, что, не являясь членом ОДКБ и ЕАЭС, имеет в этих структурах больше сторонников, нежели РА, как член данных организаций.

В свою очередь, депутат Н. Пашинян заявил, что решение Минска равносильно вердикту Венгрии об экстрадиции в АР убийцы Р. Сафарова, зарубившего спящего армянского офицера в Будапеште. Он призвал отозвать посла РА в Белоруссии и предпринять самые жесткие дипломатические меры.

Депутат от РПА С. Фарманян, в свою очередь, заявил, что подобные решения бросают тень на репутацию ОДКБ и ЕАЭС в глазах армянской общественности. «Думаю, что в сложившейся ситуации Россия должна сказать свое веское слово».

Глава фракции ППАН. Зограбян призвала остановить членство РА в ОДКБ. Но экс-премьерГ. Багратян заявил, что не РА должна приостановить свое членство в ОДКБ или ЕАЭС, а потребовать исключить из этих структур Беларусь, а также отозвать главу ЕЭК Т. Саркисяна.

Секретарь фракции АРФ А. Варданян призвал принять заявление НС РА по решению об экстрадиции Лапшина, а депутат Т. Погосян инициировал созыв заседания комиссии по внешним вопросам с участием глав оборонного, внешнеполитического и других полномочных ведомств для обсуждения не только данной ситуации, но и других проблемных вопросов, в том числе и решения Украины о запрете на импорт товаров из НК.

Армянская революционная федерация

8 февраля на пресс-конференции глава ереванского офиса «Ай дата» и по политическим вопросам АРФ К. Маноян заявил, что экстрадиция блоггера А. Лапшина является очередным проявлением антиармянской политики Беларуси, которая периодически проявляется на мероприятиях ОДКБ и СНГ. Он выразил надежду, что защитники Лапшина обратятся в ЕСПЧ, поскольку данный инцидент может стать прецедентом и может помешать работе журналистов- иностранцев. К. Маноян также считает, что РА, как государство не может предпринять ничего особенного, поскольку блоггер не является гражданином РА.

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

Депутат НС РА Карен Бекарян

3 февраля на пресс-конференции депутат НС РА К. Бекарян заявил, что АР воспринимает безадресные заявления сопредседателей МГ ОБСЕ как поощрение своих действий. Касаясь планируемой встречи глав МИД РА и АР, он заметил, что важно не то, состоится ли встреча, а то, что она даст. На счет результатов у К. Бекаряна много сомнений, поскольку последние подобные встречи, переговоры четко продемонстрировали, что АР не имеет никакого желания выполнять венские и петербуржские договоренности 2016 г. «Как можно говорить о политическом урегулировании конфликта, когда стреляют? Как можно думать о формировании механизмов доверия, когда убивают? Если мы хотим видеть результат, то подобные действия должны быть искоренены, да так, чтобы впредь при подобных ситуациях четко говорилось о том, кто это сделал и зачем».

Армянская революционная федерация

8 февраля на пресс-конференции глава ереванского офиса «Ай дата» и по политическим вопросам АРФ К. Маноян выразил мнение, что инициированная АР эскалация на линии соприкосновения является очередной провокацией в преддверии ожидаемой встречи глав МИД РА и АР. На его взгляд, армянская сторона должна использовать все возможности, чтобы отрезвить Баку. В частности, он считает необходимым, направить требование посредникам МГ ОБСЕ выступить с четкими и адресными заявлениями относительно подобных инцидентов. Он также добавил, что не видит возможности в каких-либо подвижках в карабахском урегулировании до парламентских выборов в РА. При этом, на его взгляд, возможна периодическая эскалация на линии соприкосновения.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Блок «Царукян»

3 февраля в беседе с журналистами ответственный по вопросам пропаганды блока "Царукян" А. Варданян сообщил, что ППА, СДП "Гнчакян", партия "Рамкавар-Азатакан", АОД, партия «Альянс» и движение «Единение» подпишут меморандум о создании блока. С экс-министром обороны С. Оганяном также проводились консультационные встречи и не исключено, что на каком-то этапе произойдет объединения блоков Царукяна и Оганяна.

3 февраля в беседе с журналистами депутат НС РА Т. Уриханян заявил, что партия «Альянс» примет участие в парламентских выборах в составе блока «Гагик Царукян». Он подчеркнул, что являлся тем деятелем, который всегда находился рядом с Г. Царукяном даже после его ухода из политики.

4 февраля партия «Аракелутюн» («Миссия») также сообщила о решении участвовать в предстоящих выборах в составе блока Г. Царукяна. Решение партии мотивируется «требованием времени о достижении перемен в стране посредством консолидации оппозиционного поля».

6 февраля партия «Национальное согласие» также приняла решение об участии в парламентских выборах в составе блока «Царукян».

6 февраля лидер Реорганизованной Социал-демократической партии «Гнчакян» (РСДПГ), депутат НС РА от фракции АНК Л. Саркисян распространила заявление, в котором отметила, что РСДПГ с 2014 г. сотрудничает с Г. Царукяном и ППА и будет участвовать в парламентских выборах в составе блока Г. Царукяна.

Стало также известно, что по данному вопросу в АОД полного консенсуса не добились. Многие видные члены, в том числе экс-министр иностранных дел А. Арзуманян, экс-посол Д. Ованнисян посчитали нецелесообразным участие в выборах в составе данного блока, поэтому они приняли решение не баллотироваться. От АОД по рейтинговой системе в ереванской общине Центр будет баллотироваться лишь его лидер А. Зурабян. Партия также представит блоку пропорциональный список из 10 человек.

7 февраля пресс-секретарь Г. Царукяна И. Тоноян сообщила, что Г. Царукян отказывается от предвыборного сотрудничества с ПРАА. По ее словам, изначально целью Г. Царукяна была консолидация потенциала РА и Диаспоры, однако в процессе выяснилось, что некоторые зарубежные структуры ПРА выступают против присоединения армянского представительства ПРА в блок с Г. Царукяном. «В сложившихся условиях Царукян решил воздержаться от предвыборного сотрудничества с ПРАА».

7 февраля на пресс-конференции зампредседателя ЦС ПРА Л. Плыкян подтвердил, что их партия не будет участвовать в выборах ни в составе блока, ни самостоятельно. Он подчеркнул, что партия “Рамкавар-Азатакан” на данный момент не имеет политической структуры на Родине и не должна участвовать в парламентских выборах 2017 г. По его словам, армянское представительство ПРА не имеет никакого отношения к диаспоральной структуре данной политической силы. «Мы не можем диктовать, в какой политический блок им следует вступить. Если хотят, пусть вступают в “Блок Царукяна”, мы не препятствуем этому. Наша претензия заключается в том, чтобы они не вступали в блок от нашего имени».

Однако председатель ПРАА А. Аветикян в ответ отметил, что в соответствии с законодательством РА они имеют право использовать название, флаг и герб ПРА и никто не сможет запретить им это делать.

Стало известно, что пропорциональный список блока будет возглавлять сам Г. Царукян. В него войдут также лидер АОД А. Зарубян, глава СДП «Гнчакян» Н. Галстян, лидер партии «Альянс» Т. Уриханян, депутаты от ППА во главе с Н. Зограбян, В. Энфиаджян, М. Мелкумян. В списке будет также пресс-секретарь Г. Царукяна И. Тоноян.

По рейтинговому списку блока будут баллотироваться такие «авторитеты», как Сергей Ованнисян («Кадиллак Серож»), экс-мэр Гмри В. Гукасян (Варданик), многократно судимый бывший депутат от РПА А. Акопян («Чойт»), бывший скандально известный депутат З. Зограбян («Джимми»), экс-глава ереванской общины Арабкир О. Шагинян, сын депутата М. Седракяна (Тохмахи Мгер) - Давид, а также зять Г. Царукяна - мэр Арташата Аргам Абрамян (сын экс-премьера О. Абрамяна).

Блок Оганян-Осканян-Даллакян-Саркисян

7 февраля в ходе онлайн пресс-конференции лидер партии "Единение" В. Осканян заявил, что вопросы, связанные с событиями 1 марта 2008 г, должны быть адресованы нынешним властям РА, которые и являются бенефициариями. А он сам по своей воле отказался от предложенной должности в нынешнем правительстве.

Экс-министр считает, что для победы на предстоящих выборах необходимо представить сильную альтернативу правящему режиму. «Для реформ нужна новая власть и новые лица. Также стране необходима креативная экономическая политика. Армения страна с большими возможностями». В случае победы их команда сможет каждые пять лет в среднем 1,5 млрд долларов привлечь в качестве инвестиций, либо грантовых программ.

А если выборы будут сфальсифицированы, В. Осканян не исключает возможность участия в уличной борьбе.

В. Осканян сообщил также о своей встрече с экс-министром обороны С. Оганяном и лидером "Наследия" Р. Ованнисяном.

Партия «Наследие»

3 февраля на брифинге зампредседателя партии «Наследие» А. Мартиросян сообщил, что в партии принято решение об участии в парламентских выборах в составе блока. «С этого момента мы начинаем переговоры». По его словам, на данный момент планируется проведение переговоров вокруг формирования альянса с коалицией «Выход» и с альянсом во главе с С. Оганяном.

Армянский национальный конгресс-Народная партия Армении

6 февраля в беседе с журналистами секретарь фракции АНК А. Манукян заявил, что АНК будет участвовать в парламентских выборах в блоке с НПА во главе с С. Демирчяном. Однако АНК готов сотрудничать со всеми политическими силами, которые разделают позицию АНК и согласны с его программой. А. Манукян считает, что на предстоящих выборах общество должно голосовать за тех, кто не предлагает взятки и говорит о горькой правде.

7 февраля в НС глава фракции АНК Л. Зурабян заявил, что их блок будет выступать за решение карабахского конфликта, разблокирование границ республики, повышение пенсий, снижение тарифов на энергоносители на 25%, снижение кредитных ставок и кредитную амнистию, искоренение коррупции и привлечение к ответственности коррумпированных чиновников, создание равного конкурентного поля, восстановления системы прямых президентских выборов. Их задачей также является восстановление президентско-парламентской системы правления и института прямых выборов президента, обеспечение свободного и честного проведения выборов на пропорциональной основе, без рейтинговых списков.

Партия «Свободные демократы»

6 февраля член фракции «Здравствуй, Ереван» Совета старейшин Еревана А. Бахшян приняла приглашение лидера ПСД Х. Кокобеляна для участия в предстоящих парламентских выборах.

Республиканская партия Армении

2 февраля стало известно, что советник президента РА А. Саркисян возглавит территориальную структуру РПА в Араратской области.

6 февраля в беседе с журналистами глава фракции РПА В. Багдасарян пообещал, что в пропорциональном списке РПА будут сюрпризы, однако избирательный процесс пройдет без интриг. Он также сообщил, что как пропорциональный, так и рейтинговый списки РПА пока не уточнены. Пока также не решено, кто возглавит предвыборный штаб РПА.

Овик Абрамян

2 февраля заявления о выходе из РПА написали главы сельских общин Мхчаяна, Бюравана, Ншанавана Х. Погосян, П. Акобян и Г. Овакимян, которые являются соратниками покинувшего на днях РПА экс-премьера О. Абрамяна.

МНЕНИЯ

Сергей Минасян

2 февраля на пресс-конференции, коснувшись предпринятой 1 февраля ВС АР попытки разведывательно-диверсионного проникновения на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, политолог С. Минасян отметил, что мы имеем дело с азербайджанским военнослужащим из подразделения специального назначения. А это основание для сопредседателей МГ ОБСЕ, чтобы занять более жесткую позицию в вопросе выполнения венских и петербуржских договоренностей 2016 г., а также увеличения механизмов контроля в зоне конфликта.

6 февраля на пресс-конференции замдиректора Института Кавказа С. Минасян, говоря о конкуренции между партиями на предстоящих парламентских выборах, отметил, что наиболее серьезная конкуренция развернется в оппозиционном поле. РПА обладает своими рычагами, своим электоратом, на который вряд ли будут претендовать другие политические силы. С другой стороны, ПАВ А. Багдасаряна, блок Г. Царукяна попытаются работать в плоскости так называемой системной оппозиции и будут конкурентами в данном поле. По словам С. Минасяна, наиболее классическими в оппозиционном поле являются АНК и коалиция «Выход». Здесь попытается работать также альянс во главе с экс-министром обороны РА С. Оганяном. По оценке политолога, особую роль играет АРФ, которая в постсоветской РА обладает уникальным и стабильным электоратом.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Назначения

6 февраля указом президента РА экс-замминистра обороны РА Д. Тоноян назначен министром чрезвычайных ситуаций. Д. Тоноян родился 27 декабря 1967 г., в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1986-1988 гг. служил в ВС ССCР. В 1988-1991 гг. учился в ЕГУ (факультет геологии). 1992-1995 гг. занимал различные должности в МВД РА. 1995-1997 гг. учился в Военно-дипломатической академии РФ. 1998-2004 гг. от РА занимал различные должности при союзном командовании операциями НАТО. С 2004 г. занимал различные должности в МО РА. В 2010 г. назначен заместителем министра обороны.

Женат, имеет двоих детей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РА-ИРИ

2 февраля на встрече с министром обороны РА В. Саркисяном советник по международным делам Верховного лидера ИРИ А. А. Велаяти выразил надежду, что Иран сможет играть роль посредника в отношениях РА и АР.

Обратившись к вопросам региональной безопасности, он отметил, что некоторые внешние силы, такие, например, как Израиль, пытаются проникнуть в регион и вмешаться в региональные процессы. «Мы должны быть бдительны и не допустить, чтобы чужие провоцировали столкновения в нашем регионе».

В. Саркисян, в свою очередь, отметил высокий уровень дружественных отношений двух стран и добавил, что РА и ИРИ стоят перед общими вызовами. «Мы убеждены в том, что благодаря двустороннему сотрудничеству сумеем преодолеть эти вызовы».

РА-Таиланд

7 февраля президент РА С. Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Таиланд в РА К. Киттичайсари. С. Саргсян счел необходимым придать новый импульс взаимодействию, учитывая большой потенциал и созданные предпосылки для сотрудничества в самых различных отраслях.

Посол Киттичайсари отметил, что уже провел ряд встреч и обсуждений в РА с тем, чтобы предпринять активные шаги для укрепления армяно-таиландских торгово-экономических связей и в направлении развития сотрудничества в ряде взаимовыгодных и перспективных сфер, таких как ювелирное дело, туризм, сельское хозяйство, фармацевтика и другие.

Стороны выразили удовлетворение по поводу взаимодействия двух дружественных стран в рамках международных организаций.

Посол отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с ЕАЭС и в этом вопросе рассчитывает также на помощь члена ЕАЭС – РА.

РА-ЕС

3 февраля премьер-министр РА К. Карапетян и гендиректор Европейской комиссии по ЕПС и расширению К. Даниельсон обсудили вопросы сотрудничества между РА и ЕС. Премьер РА, в частности, отметил, что европейская повестка является одним из приоритетов внешней политики РА. По его утверждению, РА готова продвигать взаимодействие с ЕС в сферах, представляющих взаимный интерес, и в этом плане очень важны переговоры по подписанию рамочного соглашения. Он подчеркнул важность реализации программ COSME и «Горизонт», а также переговоры по присоединению к общей авиационной зоне. Он приветствовал также содействие ЕС в вопросах борьбы с коррупцией и реализации ряда реформ.

В свою очередь, К. Даниельсон подчеркнул, что с подписанием рамочного соглашения отношения между РА и ЕС войдут в новую фазу развития. Он подчеркнул заинтересованность ЕС в экономическом развитии РА, улучшении бизнес-климата, реформировании системы управления, реализации реформ. Особый акцент был поставлен на развитии сферы высоких технологий.

3 февраля президент РА С. Саргсян также принял К. Даниельсона. Подчеркнув, что активно продолжаются переговоры вокруг нового рамочного соглашения РА-ЕС, собеседники выразили надежду, что в ближайшее время процесс вступит в завершающую стадию. К. Даниельсон отметил важность намеченного визита президента РА в Брюссель, который, по его словам, придаст новый импульс развитию взаимодействия.

С. Саргсян заверил, что РА и далее собирается продвигать взаимодействие с ЕС для стимулирования реформ, в сферах мобильности, эффективного управления, демократии, прав человека, экономики и других представляющих обоюдный интерес отраслях.

В ходе встречи собеседники отметили важность процесса переговоров вокруг приоритетов партнерства.

Состоялся также обмен мнениями относительно региональных проблем и вызовов.

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