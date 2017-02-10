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Рубрика / Политика
Выборы президента начались задолго до официального старта. Ждем появления «темной лошадки»
|09.02.2017 11:43:47
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Владимир Жириновский и Григорий Явлинский заявили о намерении побороться за пост президента России в 2018 году.
Для лидера «Яблока» это будет уже третья попытка возглавить страну. Для Владимира Жириновского и вовсе шестая! Политолог Александр Твердов предполагает, что о своем намерении баллотироваться заявят Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.
И тогда мы увидим в бюллетене привычную картину. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что не все так просто.
– Во-первых, о своем намерении баллотироваться еще не заявил Владимир Путин. Если он решит не избираться, а выдвинет преемника, то предвыборная кампания будет довольно интересной и динамичной, – считает эксперт.
Во-вторых, по его словам, Геннадий Зюганов вполне способен выдвинуть когото из молодых.
– Это уже не коммунисты, а скорее социал-демократы, – пояснил Жарихин. – Они, в отличие от Зюганова, не хотят сменить в России строй, а стремятся сделать внутреннюю политику государства более социально ориентированной.
Что касается Григория Явлинского, то, как считает эксперт, он в очередной раз скажет: «Крым не наш» – и «сам себя закопает». Еще один потенциальный кандидат – Алексей Навальный – вряд ли будет допущен к президентской гонке из-за судимости.
– В любом случае его поезд как политика уже ушел, – уверен эксперт.