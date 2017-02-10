Выборы президента начались задолго до официального старта. Ждем появления «темной лошадки»

09.02.2017 11:43:47

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Владимир Жириновский и Григорий Явлинский заявили о намерении побороться за пост президента России в 2018 году.

Для лидера «Яблока» это будет уже третья попытка возглавить страну. Для Владимира Жириновского и вовсе шестая! Политолог Александр Твердов предполагает, что о своем намерении баллотироваться заявят Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

И тогда мы увидим в бюллетене привычную картину. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что не все так просто.

– Во-первых, о своем намерении баллотироваться еще не заявил Владимир Путин. Если он решит не избираться, а выдвинет преемника, то предвыборная кампания будет довольно интересной и динамичной, – считает эксперт.

Во-вторых, по его словам, Геннадий Зюганов вполне способен выдвинуть когото из молодых.

– Это уже не коммунисты, а скорее социал-демократы, – пояснил Жарихин. – Они, в отличие от Зюганова, не хотят сменить в России строй, а стремятся сделать внутреннюю политику государства более социально ориентированной.

Что касается Григория Явлинского, то, как считает эксперт, он в очередной раз скажет: «Крым не наш» – и «сам себя закопает». Еще один потенциальный кандидат – Алексей Навальный – вряд ли будет допущен к президентской гонке из-за судимости.

– В любом случае его поезд как политика уже ушел, – уверен эксперт.

Источник





Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.