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Детали
В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран
|09.02.2017 11:34:56
В Эстонии вступил в силу закон, согласно которому изменилось понятие постоянного проживания и была упразднена обязанность проживать на основании вида на жительство в стране не менее 183 суток. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на советника по коммуникациям Министерства внутренних дел страны отдела политики гражданства и миграционной политики Карин Казе.
Казе также рассказала, что с 18 января 2017 года также отменено требование обязательной регистрации в Департаменте полиции и погранохраны в случае отсутствия в стране в течение более чем 183 дней.
Изменения закона объясняются тем, что в настоящее время выросла мобильность людей, иностранцам приходится все чаще выезжать из Эстонии по работе или на обучение. Обязанность регистрировать их отсутствие в Эстонии создает лишнюю бюрократию и признана нецелесообразной. «Важно, чтобы иностранец использовал вид на жительство Эстонии с той целью, для которой он ему выдан», — отметила Казе.
Комментируя данное нововведение, в Кассе страхования от безработицы Эстонии отметили, что теперь для иностранцев станет меньше бюрократии при нахождении работы или обучения.
Представители оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии считают либерализацию правил проживания ПМЖ лазейкой для многочисленных иммигрантов. Отказ от обязательной регистрации отсутствия в стране неграждан и иностранцев создает угрозу национальной безопасности, так как у государства не будет полной картины относительно своих жителей, считают в партии. «Это выглядит просто как схема, при которой человек не хочет постоянно жить в Эстонии и работает где-то за ее пределами, но в то же время благодаря виду на жительство хочет свободно перемещаться по Евросоюзу», — заявили в EKRE.
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