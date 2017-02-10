«Брекзитёры» ищут союзников в странах Балтии

08.02.2017 17:19:44

Законопроект о Brexit внесён в парламент. Выход Великобритании из ЕС кажется неминуемым. Остаётся вопрос — каким он будет? В преддверии будущих переговоров о параметрах выхода Британии из Евросоюза обострились противоречия между сторонниками «мягкой» и «жесткой» моделей Brexit. Своеобразную роль в них могут сыграть страны Балтии.

Разногласия внутри Евросоюза касательно процесса отмежевания Британии от «тела» Евросоюза вспыхнули еще летом. Через два дня после победы сторонников выхода на референдуме Франция, Италия и страны Бенилюкса попросили Лондон покинуть ряды ЕС как можно быстрее. Аналогичную просьбу британцам направил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, любезно рекомендовав не затягивать с формальностями и немедленно приступить к реализации воли народа. Еврочиновники посчитали, что болезненную процедуру лучше провести оперативно, чтобы потом уже решить, как жить дальше в новой реальности.

С этим не согласились Польша и страны Балтии, чьи политики, наоборот, советовали «не прессовать» британских коллег и ни в коем случае не совершать резких движений. Дело-то, в общем, не столь срочное, уверяли они.

На кону — крупные деньги и базовые свободы ЕС. План британского премьера Терезы Мэй довольно прост: сохранить всё хорошее, отсечь всё плохое, — то есть «мягкий» Brexit. Хорошее в британском случае — общий рынок. Плохое — мигранты, из-за которых много шумели во время кампании Leave. Ключевым противником стратегии Мэй выступает Германия. Канцлер Ангела Меркель ясно дала понять, что сохранить общий рынок, ужесточив при этом пограничный контроль и миграционное законодательство, не получится. Особенно учитывая, что речь идет не о сирийских беженцах, а о вполне легальных гастарбайтерах из Восточной Европы, полноправных гражданах ЕС. Меркель намекнула, что при такой позиции Мэй покидать Союз придётся «по-жесткому».

Главный советник канцлера по экономике Михаэль Фукс сравнил британский план с выковыриванием изюма из булки. «Нельзя съесть булку, не заплатив!» — заявил он после того, как ознакомился с деталями предложения Терезы Мэй. Ту же самую метафору позже использовала сама Меркель, выступая в Кельне. Канцлер указала, что нельзя в полной мере наслаждаться одной свободой Евросоюза, одновременно урезая другую. Британская пресса относится к протестам Берлина очень серьезно. Дошло до того, что в ходе недавней встречи европейских лидеров на Мальте канцлер в последний момент отменила официальные двусторонние переговоры со своей британской коллегой. Терезе Мэй удалось лишь обменяться с Меркель парой фраз во время короткой экскурсии по столице острова, Валетте.

Здесь в игру вступают страны Балтии. В сложившейся ситуации Британия решила совершить дипломатическое наступление на возможных союзников. Лондон повышает ранг своих посланников в Литве, Латвии, Эстонии, Словении и Словакии, пишет агентство Bloomberg. Высокопоставленный источник в британском правительстве поведал изданию, что соответствующие посольства усилят лоббистами и политтехнологами. Таким способом Британия рассчитывает добиться поддержки на грядущих переговорах с лидерами ЕС, которые должны начаться не позднее 31 марта.

Отдельно указывается, что, перетянув на свою сторону малые государства, британцы хотят «взять числом». Ананд Менон, профессор Королевского колледжа Лондона, сравнил данную тактику с разделением партнеров на фракции.

Реакция не заставила себя долго ждать. Пока немецкие политики громили британский план, латвийский посол в Лондоне Байба Браже, выражаясь языком местных газет, «умоляла» Брюссель не наказывать «брекзитёров». Жесткую позицию в отношении Британии посол сравнила с попыткой прострелить себе ногу. Не давить на британцев просил и премьер Латвии Марис Кучинскис. После консультаций с европейскими коллегами он выступил с примирительной речью, в которой призвал к единству и сближению вокруг общей проблемы.

В борьбе за «смягчение» Brexit Британия и страны Балтии нашли друг друга. Латвия, как и соседняя Литва, а также Польша и Восточная Европа в целом, кровно заинтересована в сохранении социальных гарантий для соотечественников, живущих и работающих в британских городах. После референдума по Brexit участились случаи проявления ксенофобии и нападок на мигрантов, что регулярно вызывает беспокойство в странах-донорах. Британия также нужна политикам региона для привлечения военной мощи. Лондон по-прежнему является одним из ключевых гарантов безопасности по линии НАТО.

Британские контингенты постоянно принимают участие в различных военных учениях в странах Балтии и Польше, в этом году они войдут в состав многонациональных батальонов Альянса, призванных сдерживать Россию.

Не менее важный рычаг воздействия — деньги. Хоть высокие чиновники редко позволяют себе откровенно алармистские комментарии и прогнозы, бюджетные параметры ЕС к 2020 году всё равно придется пересматривать — уже без одного из крупнейших доноров в лице Британии. Не зря Мэй несколько раз намекала, что Лондон может в теории сохранить определенные выплаты для «особо нуждающихся». Иэйн Бегг из Лондонской школы экономики и политических наук отмечает, что одна из переговорных стратегий правительства — подкуп. Поэтому в качестве одного из вариантов действий рассматривается обещание сохранить определенные евродотации в будущем в обмен на уступки вроде доступа на единый рынок ЕС.

Для стран Балтии этот метод может оказаться особо соблазнительным, учитывая их зависимость от евроденег. В последнее время об этом много рассуждает министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

В предвкушении «проблемы-2020» (начало семилетнего периода финансового планирования в ЕС) ведомство лихорадочно ищет деньги. На слуху разные схемы — от поиска новых инвестиций до повышения налогов. «Мы знаем, насколько зависимы от еврофондов все наши проекты: дороги, порты и многое другое, — отмечала министр. — Деньги идут из ЕС, а не национального бюджета, поэтому невероятно важно, чтобы деньги появились в народном хозяйстве по возможности быстрее».

Причем траты в будущем только возрастут. Чего стоит одна клятва довести оборонные расходы до 2% ВВП ради евроатлантического единства.

Переговоры вокруг Brexit обещают быть сложными и долгими, процесс может занять несколько лет. Опора на зависимую в финансовом и военном плане Восточную Европу и страны Балтии — совершенно естественная стратегия для Британии, которая может принести реальные плоды. Арсенал методов богат: лоббизм, военная поддержка, подкуп. Только вряд ли Берлин будет бездействовать, поэтому не исключены попытки «перекупить» союзников либо банально запугать, в том числе — на фоне пока неопределенного курса Дональда Трампа в отношении Европы.

Александр Шамшиев

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