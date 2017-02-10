Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку

08.02.2017 17:12:48

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска в Азербайджан 7 февраля, этапирован в следственный изолятор №1 пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Лапшин прибыл во вторник ночью в аэропорт специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности Белоруссии.

Александр Лапшин, который имеет гражданство России, Украины и Израиля, был задержан в Минске в 2016 году по просьбе Азербайджана. Баку обвиняет Лапшина в незаконном въезде на территорию Азербайджана. В 2013 году Лапшин посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику по украинскому паспорту. Таким лицам запрещен въезд на территорию Азербайджана. Несмотря на это, в июне 2015 года Лапшин смог въехать в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»), уточняет «РИА Новости».

В январе 2017 года Генпрокуратура Азербайджана направила в Минск запрос об экстрадиции Лапшина. 20 января на основании материалов азербайджанской стороны белорусская прокуратура решила выдать блогера Азербайджану. Лапшин обжаловал это решение в Верховном суде Белоруссии, но высшая судебная инстанция страны признала экстрадицию блогера законной.

МИД России, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами «той или иной территории в том или ином регионе» (цитата по ТАСС).

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что ведомство не получало от Лапшина ходатайства о предоставлении ему дополнительной защиты в республике, передает «РИА Новости».

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