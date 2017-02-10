Обострение ситуации в Донбассе далее »
- 16:04:37
- Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
- 12:38:29
- Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
- 12:24:48
- Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
- 11:19:27
- Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
- 15:43:10
- Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку далее »
- 15:16:16
- Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов далее »
- 14:18:00
- Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников далее »
- 13:26:42
- Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского далее »
- 11:34:56
- В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран далее »
- 17:12:48
- Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку далее »
-
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Особая статья" далее »
-
Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »
-
Константин Затулин встретился с сочинцами далее »
Детали
Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку
|08.02.2017 17:12:48
Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска в Азербайджан 7 февраля, этапирован в следственный изолятор №1 пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
Лапшин прибыл во вторник ночью в аэропорт специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности Белоруссии.
Александр Лапшин, который имеет гражданство России, Украины и Израиля, был задержан в Минске в 2016 году по просьбе Азербайджана. Баку обвиняет Лапшина в незаконном въезде на территорию Азербайджана. В 2013 году Лапшин посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику по украинскому паспорту. Таким лицам запрещен въезд на территорию Азербайджана. Несмотря на это, в июне 2015 года Лапшин смог въехать в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»), уточняет «РИА Новости».
В январе 2017 года Генпрокуратура Азербайджана направила в Минск запрос об экстрадиции Лапшина. 20 января на основании материалов азербайджанской стороны белорусская прокуратура решила выдать блогера Азербайджану. Лапшин обжаловал это решение в Верховном суде Белоруссии, но высшая судебная инстанция страны признала экстрадицию блогера законной.
МИД России, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами «той или иной территории в том или ином регионе» (цитата по ТАСС).
Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что ведомство не получало от Лапшина ходатайства о предоставлении ему дополнительной защиты в республике, передает «РИА Новости».