Официальный Минск пошел на резкое обострение отношений с Россией и Арменией

08.02.2017 17:03:21

Несмотря на неоднократные заявления официальной Москвы по поводу недопустимости выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану, власти Белоруссии пошли на этот очередной конфронтационный шаг в отношениях со своим ближайшим союзником.

После того, как Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Александра Лапшина иподтвердил законность решения нижестоящих юридических инстанций о выдаче гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина Азербайджану для уголовного расследования, сегодня ночью спецслужбы Азербайджана вывезли его с территории республики и на самолете доставили в Баку.«После вердикта Верховного суда решение об экстрадиции вступает в силу и подлежит исполнению органами внутренних дел», - заявил по этому поводу официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев. Таким образом, несмотря на неоднократные заявления Москвы, Еревана, Тель-Авива, официальный Минск пошел на обострение и решил выдать блогера Азербайджану.

Данное решение не осталось без публичного ответа со стороны Москвы и других заинтересованных в этом деле. Москву разочаровало решение Минска выдать российского блогера Александра Лапшина Азербайджану, это не соответствует духу союзнических отношений двух стран, заявили в пресс-службе МИД России.«Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией», - говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве заявили о намерении принять меры по защите прав Лапшина для его возвращения на родину.

Выдачу Лапшина Азербайджану прокомментировал и пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков: «Российская сторона принимает все возможные меры для возвращения на родину экстрадированного в Баку из Белоруссии российско-израильского блогера Александра Лапшина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На произошедшее жестко отреагировали не только российские эксперты и СМИ, но и эксперты в других странах. Так, Радио Business FM дало главной новостью материал с заголовком: «Выдача россиянина Азербайджану - случай беспрецедентный, но один из череды недружественных шагов Белоруссии по отношению к России. Спор о нефти и газе, перетекающий в политическую плоскость, грозит резким ухудшением торгово-экономических отношений двух стран.Лукашенко идет на серьезный политический риск и достиг черты, которую переходить не следует».

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам, отметил, что произошедшее – «Это беспрецедентный случай, и понятно, что он вызвал такую реакцию в Москве. Речь идет об определенном дипломатическом демарше, то есть мы должны рассматривать это событие на фоне довольно резкого ухудшения российско-белорусских отношений, на фоне энергетических конфликтов, которые сейчас происходят между Минском и Москвой, и это определенный сигнал, который белорусское руководство посылает своим российским коллегам.

Последствия могут быть достаточно серьезными. Самый жесткий сценарий будет заключаться в том, что Россия займет крайне последовательную позицию в том, что касается российско-белорусской торговли, фактически откажется от субсидирования белорусской экономики, и в этих условиях Минск будет пытаться переориентироваться на Брюссель, на Евросоюз. Как минимум, здесь должно быть жесткое политическое заявление о недопустимости такого рода шагов, наверное, за этим последуют какие-то переговоры, и здесь возможно достичь компромиссов.

Главное значение все-таки здесь имеют торгово-экономические интересы и желание руководства Белоруссии получить дополнительные преференции от Москвы. Я думаю, Лукашенко идет на серьезный политический риск, он должен отдавать себе отчет в том, что российское руководство не склонно идти на уступки под давлением, то есть это не тот язык, которым можно говорить с Москвой».

Степан Сафарян, руководитель Армянского Института международных отношений и безопасности, член совета старейшин Еревана, потребовал немедленного отзыва посла Армении в Беларуси. «Посол Армении в Беларуси должен быть с позором уволен. Армянская делегация в ПАСЕ, которая несколько недель назад приняла участие в январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы не соизволила выступить по острой проблеме нарушения прав человека со стороны Беларуси и Азербайджана. Должен быть объявлен строгий выговор нашей делегации со стороны руководства парламента. Об остальных чиновниках я промолчу", — заявил Степан Сафарян.

Не остались в стороне и официальные структуры Нагорно-Карабахской Республики. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, комментируя экстрадицию Александра Лапшина, назвал Беларусь «нацистским государством», сказал: «К сожалению, страна, пережившая ужасы нацизма, сама записалась в ряды нацистских государств. Решение Верховного суда Беларуси больше похоже на решение меджлиса авторитарного тюркского государства, и оно нанесло серьезный ущерб авторитету страны. Думается, что немалую роль сыграла врученная Лукашенко медаль Гейдара Алиева, которую он обещал отработать, и выполнил обещание. В целом решение ВС Беларуси расцениваем как скандальное, безобразное, противоправное», - заявил Давид Бабаян.

Довольно оперативно на происходящее отреагировал парламент Армении. Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска на выдачу блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла. На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция «Республиканской партия Армении») заявил, что экстрадиция Лапшина – это «шаг против мирного процесса, это шаг против России, против Армении, а также удар по демократическим ценностям».

«Наш «союзник» Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах и позитивно о нем высказался. Это по своей политической составляющей равно выдаче Венгрией Рамиля Сафарова. Я призываю всех граждан сегодня в 15:00 выразить свою жесткую позицию перед посольством Беларуси», – заявил депутат Нико Пашинян (фракция «Армянский национальный Конгресс»). По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг.

Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА, назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ. "Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ", – сказал он .

Несомненно, это еще не окончание данного сюжета, а только его начало. Но в любом случае, агрессивные и несоюзнические как в отношении России, так и Армении действия официального Минска очень серьезно расходятся с публично произносимыми словами в адрес России со стороны руководства республики. Они ставят под вопрос не только Союзное государство Белоруссии и России, но и наносят серьезный удар по другим интеграционным объединениям на территории бывшего Советского Союза – ЕАЭС и ОДКБ.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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