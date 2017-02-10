Александр Караман: Приднестровье со своим вектором развития уже определилось, молдованам нужно разобраться чего хотят они

08.02.2017 16:47:51

О достигнутых договоренностях в результате прошедшей встречи президентов Молдавии и ПМР, а также о планах на будущее открывшегося в Москве Представительства ПМР в Российской Федерации в интервью «Материку» рассказал Полномочный представитель Президента Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации Александр Караман.

– Александр Акимович, как Вы оцениваете результаты встречи президентов Додона и Красносельского? Какие наиболее важные решения, на Ваш взгляд, были приняты в результате этой встречи?

– В любом случае встречу надо оценивать положительно, потому что это первая встреча после многолетнего отсутствия вообще каких-либо контактов между Приднестровьем и Республикой Молдова. И, тем более, надо отнестись положительно к тому, что, по сути, первый свой зарубежный визит, Додон, как избранный Президент Республики Молдова, совершил в Приднестровье. Так же для нас положительно и то, что были достигнуты определенные договоренности, которые уже получили свою практическую реализацию. Речь там шла о том, что надо устранить те барьеры, которые мешают нормальному существованию каждого человека, независимо от места его проживания.му – это свободное передвижение людей, товаров, грузов, возобновление железнодорожного сообщения и другие вопросы. Ни о каких политических вопросах речь не шла, потому что уже не один раз наш Президент Вадим Николаевич Красносельский заявлял, что гарантия безопасности Приднестровья – это его независимость.

Мы желаем успеха Игорю Николаевичу Додону в реализации тех планов, которые он перед собой поставил. А по итогам этой встречи одним из первых шагов был указ нашего Президента, который значительно упрощает перемещение, не только иностранных граждан, но и граждан Молдовы через границу с Приднестровьем. Практически сняты все барьеры. Вопрос сведен до элементарной технической регистрации при пересечении границы и получения узаконенного срока пребывания в течение 45 дней на территории Приднестровья без каких-либо условий, и этот срок может быть продлен неоднократно. И при выезде за пределы границ Приднестровской Молдавской Республики этот срок не прерывается. Это значительно упрощает процедуру пересечения границ в отличие от того, что существует в Молдове, где нас, граждан Приднестровской Молдавской Республики, имеющих еще и гражданство Российской Федерации (то есть для Молдовы мы являемся иностранными гражданами), переводят в категорию иностранных граждан, несмотря на то, что мы родились и всю жизнь жили на территории бывшей Молдавской ССР. Так вот при въезде в Республику Молдова, например, в аэропорту города Кишинева с нас требуют вид на жительство как для иностранных граждан, то есть документ, который, с точки зрения властей Молдовы, узаконивает наше право нахождения на территории Республики Молдова.

А вот если бы Игорь Додон внес такое предложение, как сделали у нас в Приднестровье, и упростил процедуру перемещения по Республике Молдова для граждан Приднестровья, которые имеют еще и российское гражданство, то уже было бы намного больше положительного эффекта. Потом можно еще решить проблемы перемещения грузов, товаров, услуг, возобновить деятельность железной дороги, которая нарушена и прекращена в последние годы. Решить вопросы опять же взаимодействия тех же органов власти, скоординировать работу частот мобильной связи и т.д. Поэтому когда некоторые говорят, в первую очередь, о какой-то возможной федерализации в будущем, то объективно во взаимоотношениях надо начинать с решения вопросов, которые сегодня конкретно реально являются проблемой для граждан и решаемы сегодня. Эти вопросы не требуют политических решений.

А на все остальное, что нам навязывают или рекомендуют, есть четкий ответ - Приднестровье определилось уже и неоднократно, и каждый раз на референдумах о независимости. То есть, для себя мы выбрали вектор развития, с которого мы никогда не сойдем.

На протяжении всех этих 26 лет мы слышали много заявлений руководителей Молдовы – и Снегура, и Лучинского, и Воронина, и Тимофти, сейчас – Додона. Но мы не можем быть заложниками чьих-то заявлений, какими бы уважаемыми эти люди не были. И гарантия нашей безопасности, опять же, в нашей независимости. А что будет дальше - время покажет.

– Игорь Додон выступил с таким заявлением, что вопрос о территориальной целостности Молдавии нужно вынести на референдум. После чего Вадим Красносельский в который раз повторил, что на референдуме 2006 года приднестровцы выразили свое мнение, и с этого пути не сойдут. Но Правительство Приднестровья и Игорь Додон все же являются на сегодняшний момент, скажем так, пророссийскими руководствами. Учитывая общий внешнеполитический вектор, сможет ли Приднестровье пойти на какие-то уступки Молдове в случае каких-либо гарантий? Можно ли окончательно сказать, что с пути самоопределения Приднестровье не сойдет? Или возможна какая-то конфедеративная форма на широчайших условиях?

– Для начала хочется сказать, что Игорь Додон сам заявлял, что он не пророссийский, а промолдавский президент. Говорить о том, что он пророссийский, наверное, это дезавуировать его слова, которые он произносил. Это первое.

Ни один орган власти, ни одно должностное лицо в Приднестровской Молдавской Республике не может подменить своими заявлениями, действиями или бездействием решение референдума, потому что это является уголовно наказуемым деянием. Народ выразил свою волю, и ни правительство, ни министр, ни президент не могут отменить или исказить волю народа. Только сам народ своей волей, высказанной на каком-либо еще референдуме, может принять это решение. Если говорить о Приднестровье, то, наверное, ни в одной стране мира не было столько референдумов за прошедшие годы и более ясного выбора вектора своего развития, чем народ Приднестровья, никто не высказывал.

С другой стороны, никто не знает, что, собственно, хочет Молдова. Для начала им нужно разобраться чего они хотят у себя в стране. Мы уже слышали заявления Воронина о чуть ли не безотлагательном вступлении Молдовы в Союз России и Белоруссии, мы слышали его заявление о русском языке как о втором государственном, мы были свидетелями его готовности подписать Меморандум Козака. И чем все это закончилось? Это все оказалось пустыми словами.

Еще в 1990-м году, когда еще существовал Советский Союз, мы уже предвидели и почувствовали во что, в итоге выльется «парад суверенитетов» и языковая революция, которая началась на просторах бывшего Советского Союза. И, когда образовалась Гагаузская Республика и Приднестровская Молдавская Республика, мы предложили Молдове создать федеративную республику на базе бывшей Молдавской ССР. В ответ мы получили два вооруженных похода на Гагаузию и Приднестровье, а затем и открытую агрессию против Приднестровья. Потом в 2003 году ­– Меморандум Козака. И, в силу различных обстоятельств, мы согласились на предложенный вариант федерализации Республики Молдова, в котором, тоже в достаточно неполной мере, был определен статус Приднестровья. Но, тем не менее, предполагалось, что этот статус будет «дошлифован» и доработан каким-то образом. Кто «кинул» этот проект и нас в том числе? Молдова! Второй раз!

Есть поговорка, что «дважды в одну воду не входят» - нам пытаются предложить войти туда в третий раз войти. Поэтому мы говорим: «Нет, братцы, вы разберитесь сначала у себя, как это сделали мы, а потом, возможно, будем решать вопрос о том, как нам жить мирно, в дружбе и по-добрососедски». Вот и весь вопрос.

Есть принципы международного права о мирном разрешении всех споров, поэтому надо взять за основу эти принципы, разрешить все наши споры и жить в мире на благо народа и Республики Молдова, и Приднестровской Молдавской Республики.

– Недавно произошло открытие Представительства ПМР в России. Это первый такой опыт или подобные представительства есть в других странах?

– Нет, не первый. Представительства наши есть в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия. Хочу сказать, что ничего противоестественного или того, что, может вдруг не понравится Молдове, в этом нет. Потому, что между Приднестровьем и Республикой Молдова подписан Меморандум об основах нормализации отношений, под которым стоят подписи четырех президентов: Молдовы (Лучинского), Приднестровья (Смирнова) и стран – гарантов: Украины (Кучмы), Российской Федерации (Ельцина), а также главы миссии ОБСЕ Петерсона. Это международный документ, который находится в депозитарии в ОБСЕ. В этом документе в пункте 3 указано, что «Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в научно-технической, социально-экономической, культурной и других областях». Что касается в политической области, которая представляет взаимный интерес Молдовы и Приднестровья, то по согласию сторон. И именно в рамках развития положений этого Меморандума дано поручение нашим Президентом открыть Представительство Приднестровья в Российской Федерации.

– Перед открытием Представительства в России Вадим Красносельский сказал, что Представительство будет неким очагом взаимодействия не только с гражданами Приднестровья, проживающими в России, но и с Государственной Думой Российской Федерации и другими государственными органами. Находит ли Представительство ПМР отклик со стороны государственных органов Российской Федерации?

– Да, мы находим отклик. Еще до того, как было принято решение о создании представительства, мы работали на протяжении всех этих 26-ти лет со всеми органами власти и управления Российской Федерации – и с Государственной Думой, и с исполнительными органами власти. И результатом этой работы являются достигнутые соглашения и в области образования, и в области культуры, и в области экономического сотрудничества. Да, может быть, в какой-то период времени эти отношения были в состоянии определенной стагнации. Но теперь наша задача - вдохнуть новое свежее дыхание в достигнутые соглашения на благо опять же народов наших республик. Не следует забывать, и том, что на территории Приднестровской Молдавской Республики проживает более 200 тыс. граждан Российской Федерации. Я не знаю, существует ли, за исключением больших субъектов бывшего Советского Союза, такая маленькая компактная территория, где проживало бы столько граждан Российской Федерации. А ведь граждане Российской Федерации, проживающие в Приднестровской Молдавской Республике, пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, как и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации. Например, лица, имеющие гражданство, окончившие общеобразовательную школу в Приднестровской Молдавской Республике, лишены возможности поступать в российские вузы, потому что они не сдают ЕГЭ в соответствие с требованиями российского законодательства. Добиться того, чтобы на территории Приднестровья граждане Российской Федерации, окончившие школу (а у нас обучение идет по российским общеобразовательным стандартам), могли сдавать ЕГЭ, результаты которого будут учитываться при поступлении выпускников в российские вузы - это одна из задач нашего представительства. На сегодняшний день эти граждане такой возможности лишены, хотя они являются гражданами Российской Федерации.

Опять же, женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, рожающие детей на территории Приднестровской Молдавской Республики, рожают граждан Российской Федерации. Значит, они должны иметь такую же возможность, как и женщины, проживающие на территории Российской Федерации, получать материнский капитал. В случае, если они могут добиться права на капитал, они все равно не могут реализовать право его использовать, потому что право его использования может быть реализовано только на территории Российской Федерации. То есть женщина из Приднестровья должна оставить свой дом и выехать на постоянное место жительства, в Российскую Федерацию. Только в этом случае она получит этот материнский капитал на цели, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Также есть проблемный вопрос получения новорожденными на территории ПМР гражданами РФ российских свидетельств о рождении. Эти функции должно выполнять консульское учреждение или консульская служба Посольства Российской Федерации в Республике Молдова. Потому что за пределами Российской Федерации консульские учреждения выполняют функции ЗАГСа. То есть они должны выдавать свидетельство о рождении граждан Российской Федерации. Да, мы выдаем гражданам свидетельства о рождении, о регистрации брака, приднестровского образца, но это не должно стать предметом каких-то дополнительных обращений или хождений. Все эти и другие, несомненно, серьезные вопросы требуют нашего совместного решения.

В том числе, для решения этих проблем мы добиваемся уже много лет дачи согласия на открытие консульского учреждения Российской Федерации в Приднестровье, для консульского обслуживания граждан Российской Федерации, которые проживают в Приднестровской Молдавской Республике.

Хотелось бы увидеть, как «пророссийский» Игорь Додон решит этот вопрос.

Беседовал Артем Журко

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.