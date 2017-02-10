Игорь Шишкин в программе "Особая статья"

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Донбасс снова под прицельным огнем – киевские силовики несколько суток не прекращали обстрелы жилых районов Донецка, Макеевки и Авдеевки. При этом ВСУ применяли запрещенные Минскими соглашениями виды вооружений – тяжелую артиллерию и системы залпового огня.

Для чего киевской власти была нужна эскалация военного конфликта? Ради чего погибли мирные жители Донецка, Макеевки и Авдеевки?





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