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Детали

В ГД связали убийство Гиви с желанием Киева привлечь поддержку Запада


08.02.2017 16:08:41

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Следы организации убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) ведут в Киев: власти Украины, идущие на обострение в Донбассе, рассчитывают в конечном счёте привлечь внимание Запада и заручиться его поддержкой, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

— Сегодня предпринимаются эти действия для того, чтобы поставить Запад перед фактом, заставив его выступить в поддержку Украины. Может, у полусумасшедших людей есть иллюзии, что они отвоюют Донбасс и Крым, но у людей, которые принимают решения, никаких иллюзий нет, — заметил парламентарий.

У них [у Киева] есть надежда, что если они начнут серьёзную войну (если их не одёрнут и не окрикнут), то неизбежно последствия лягут на Россию, поскольку Россия, если она вмешается, будет обвинена в том, что она это всё устроила,

— первый зампред Комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

Он напомнил, что Гиви был убит на фоне нагнетания напряжённости в Донбассе, и указал на то, что таким образом Киев рассчитывает деморализовать республики.

— Украина пытается накануне возможного наступления как можно больший хаос внести в оборону и тем самым снизить возможность обороноспособности этих территорий, — пояснил Затулин.

Напомним, командир батальона был убит сегодня утром в Донецке. Подробности, связанные с его гибелью, — в нашей хронике событий.

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