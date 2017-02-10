Обострение ситуации в Донбассе далее »
- 16:04:37
- Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
- 12:38:29
- Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
- 12:24:48
- Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
- 11:19:27
- Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
- 15:43:10
- Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку далее »
- 15:16:16
- Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов далее »
- 14:18:00
- Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников далее »
- 13:26:42
- Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского далее »
- 11:34:56
- В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран далее »
- 17:12:48
- Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку далее »
-
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Особая статья" далее »
-
Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »
-
Константин Затулин встретился с сочинцами далее »
Детали
В ГД связали убийство Гиви с желанием Киева привлечь поддержку Запада
|08.02.2017 16:08:41
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
перейти на страницу автора
Следы организации убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) ведут в Киев: власти Украины, идущие на обострение в Донбассе, рассчитывают в конечном счёте привлечь внимание Запада и заручиться его поддержкой, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
— Сегодня предпринимаются эти действия для того, чтобы поставить Запад перед фактом, заставив его выступить в поддержку Украины. Может, у полусумасшедших людей есть иллюзии, что они отвоюют Донбасс и Крым, но у людей, которые принимают решения, никаких иллюзий нет, — заметил парламентарий.
У них [у Киева] есть надежда, что если они начнут серьёзную войну (если их не одёрнут и не окрикнут), то неизбежно последствия лягут на Россию, поскольку Россия, если она вмешается, будет обвинена в том, что она это всё устроила,
— первый зампред Комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
Он напомнил, что Гиви был убит на фоне нагнетания напряжённости в Донбассе, и указал на то, что таким образом Киев рассчитывает деморализовать республики.
— Украина пытается накануне возможного наступления как можно больший хаос внести в оборону и тем самым снизить возможность обороноспособности этих территорий, — пояснил Затулин.
Напомним, командир батальона был убит сегодня утром в Донецке. Подробности, связанные с его гибелью, — в нашей хронике событий.
Материалы по теме дня "Обострение ситуации в Донбассе "
Как Москва должна отреагировать на теракты Киева
|
Ликвидация украинскими спецслужбами лидеров ополчения нуждается в жестком и решительном ответе. Но вот в каком?
Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе
Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
|
Петр Порошенко размораживанием конфликта в Донбассе попытался оказать услугу своему далекому шефу.
Владимир Жарихин: Главным виновником невыполнения Минских соглашений являются Франция и Германия
|
Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью «Материку» рассказал о причинах обострения ситуации в Донбассе и перспективах разрешения конфликта.
|Призрак бродит по Украине. Призрак военного положения.
Донбасс: что за компромиссы предлагает нам Запад?
|
Эксперты обсуждают новые планы урегулирования ситуации в регионе. Комментирует политолог Виктор Пироженко.
В Донецке в результате теракта погиб командир ополчения Гиви
Бешеные псы: пойдет ли Киев на введение военного положения в Донбассе
|
Юлия Тимошенко в понедельник, 6 февраля, заявила о необходимости ввести военное положение на территории Донбасса.
Порошенко нужно было обострение ситуации в Донбассе, чтобы предупредить снятие санкций с России
|
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, зачем Порошенко обострение в Донбассе