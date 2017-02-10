Открыть глаза Дональду Трампу на "ересь украинства"

08.02.2017 16:04:09

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Президент США Дональд Трамп публично признался в том, что не знает, что в действительности происходит в Новороссии. Так надо рассказать ему всю правду и войне хунты против Новороссии и о сути "Ересь украинства" которая является "негативной идентичностью" и выживает только в случае уничтожения русского в себе и вокруг, точно также, как какая-нибудь гипотетическая "самостийная калифорнийщина" может утверждаться только на ненависти к США, и, пока их не разрушит, не успокоится. Важно открыть глаза Дональду Трампу и на главную задачу "ереси украинства" и нацистской киевской хунты - уничтожение канонической Православной Церкви Малой Руси, переданной в 1686 г. Константинопольским Патриархом Дионисием Московскому и всея Руси Патриархату "навечно". И Дональду Трампу, да и многим В России важно объяснить, что киевская хунта не успокоится, не остановится, пока физически не уничтожит "генетически неполноценные" ЛДНР и каноническую УПЦ МП, что она является хунтой террористической, "ИГИЛОМ" и с этого пути не сойдет, такова природа бандеровского нацизма как волевого проявления "историософской ереси украинства". Убийства Арсения Павлова и Михаила Толстых - тому свидетельство. А свидетельство того,что каноническую Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата - свежая публикация на хунтовских террористических сайтах типа "Миротворец" по мотивам "Фроловликс".

В качестве "доказательств" террористической деятельности" Святейшего Патриарха Кирилла, малороссийских и новороссийских священников и меня лично служат мои письма, в которых я излагая банальности ,которые пишу в своих статьях, о необходимости тотальной православной миссии против раскола, против "украинствующих" и любых других заблуждений, о долге России и ее Президента защищать единоверцев и соотечественников, о необходимости возрождения великого Спасского скита и памятника Александру Третьему под Харьковым на месте крушения царского поезда, когда великий православный российский император Александр Третий своими руками удерживал сшедший с рельсов императорский вагон (какой мощный символ удерживающего,"катехонического" значения православного царя и царства, империи, о необходимости общенационально отметить столетие талергофского геноцида русских и показать зловещую роль в организации и проведении этого геноцида коллаборантского "украинствующего" меньшинства так же, как братская Армения заставила весь мир отмечать столетие геноцида армян, а ООН официально признать его преступлением против человечества, о необходимости возбуждения СКР уголовных дел против руководящего звена раскольнического "Киевского Патриархата", с 1992 года участвовал в террористической войне с Россией, проводящий вербовки боевиков в ряды террористического подполья на Кавказе, о том, что "евроинтеграция" Украины - это ее дехристианизация, о том, что на фоне войны с Православием в Малороссии Россия должна быть страной идеальных церковно-государственных взаимоотношений и прочие очевидные вещи. За факт ознакомления с очевидными вещами Патриарх Кирилл, по требованию автором публикации, должен быть навсегда запрещен ко въезду на Украину. Это безумное требование-ответ на декларацию В.Легойды о том, что Патриарх Кирилл намерен посетить свою паству на Юго-Западе Руси. По требованию авторов писульки-иерархи, такие, как митрополиты Агафангел и Иоанафан, священники-миссионеры, верные Патриарху Кириллу, такие, как Одесские Олег Мокряк и Илья Тетерько, карпаторусский Димитрий Сидор, киевский Алексий Ефимов и многие другие должны быть объявлены "террористами" со всеми вытекающими отсюда последствиями за "мыслепреступление"- констатацию факта единства Руси. Особенную ненависть у "Миротворца" вызывает глава пресс-службы УПЦ МП выдающийся православный журналист современности Василий Семенович Анисимов за его многолетние фактурные разоблачения криминально-террористической деятельности "Киевского Патриархата" (см. В. Анисимов "К истории филаретовского и автокефального расколов на Украине"). В связи с вышеизложенным необходимо констатировать, что жизнь вышеупомянутых пастырей и мирянина Василия Анисимова-в особенной опасности.

В числе приговоренных хунтой и ее борзописцами: митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, Глава Военного отдела УПЦ МП. Православные военные священники - это единственная сила, которая делает ВСУ армией, а хунте, унии и расколу нужно, чтобы ВСУ окончательно стали отмороженной нацистской бандой. И вот, заказ на "отстрел" митрополита Августина и все военных священников УПЦ МП поступил и прозвучал на униатском сайте РИСУ: Верный адепт "Криминально-террористической секты "Киевский патриархат" - центра вербовки бандеровских боевиков к Басаеву Дудаеву, Т.Деркач требует репрессий против канонической Православной Церкви и ее пастырского служения в армии

И принципиально важно не только довести эту и всю информацию о "ереси украинства" до Дональда Трампа, но и до всей России, чтобы она стала в центре внимания общенациональных СМИ, а не только нескольких экспертных площадок.

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