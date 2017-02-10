Владимир Жарихин: Главным виновником невыполнения Минских соглашений являются Франция и Германия

08.02.2017 15:48:31

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью «Материку» рассказал о причинах обострения ситуации в Донбассе и перспективах разрешения конфликта.

– Владимир Леонидович, скажите, чем вызвана активизация боевых действий на Донбассе?

– Мне кажется, здесь сумма причин как внутриукраинских, так и внешнеполитических, которые привели к этому обострению. Безусловно, инициатива, сколько бы там не говорили про самодеятельность, исходила от руководства Украины, в первую очередь, от президента Порошенко.

Если говорить о внутриполитической ситуации, то совершенно явно, что оппозиция активизируется на фоне постоянного падения рейтинга президента. Оппозиция, надо сказать, не менее радикальна, чем ныне действующая украинская власть, но при этом опасна для Порошенко лично. Поэтому Порошенко, чтобы приподнять свой рейтинг, пошел на это обострение в условиях войны и противостояния, как это принято выражаться, российской агрессии.

Второй момент это общее перепозиционирование ситуации в мире, которое связывают с избранием Трампа президентом. Явно совершенно изменится и положение Украины на международной арене. Ушел, собственно говоря, со своего поста, главный куратор «украинского проекта», который проводили Соединенные Штаты, это вице-президент Байден. При президенте Обаме Байден играл непропорциональную роль для традиционной роли вице-президента Соединенных Штатов, который, по идее, должен сидеть и ждать, когда помрет президент. Других задач для классического американского президента не бывает. Байден воспользовался тем, что Обама оказался достаточно слабым политиком, слишком много взял на себя, в том числе решал и собственные проблемы делового характера на Украине. Теперь он ушел и украинская власть почувствовала себя неуютно без постоянного американского укрывательства. Перестали поступать сигналы. Для того, чтобы как бы возобновить американское укрывательство, надо как-то напомнить о себе. И вот таким напоминанием (других вариантов у них нет, не начать же выполнять Минские соглашения?) стал единственный вариант – обострить ситуацию. Конечно, жизни и судьбы жителей Донецка, солдат украинской армии в этой ситуации Порошенко совсем не волнуют.

– Но остались же еще германские кураторы? Внезапный возврат из Германии Порошенко, может быть, как-то тоже связан с этими событиями?

– Мне кажется, мы слишком увлеклись мнением о том, что Киев не выполняет Минские соглашения или что Киев не хочет выполнять Минские соглашения. Вообще-то, Минские соглашения, которые являются очень серьезным компромиссом, не хотят выполнять обе стороны – Киев, с одной стороны, и представители Донецка и Луганской Республики, с другой. Но для этого и существуют представители третьих стран, которые являются гарантами выполнения такого рода соглашений. Со стороны Донецка и Луганска – это Россия, которая все-таки заставляла Донецк и Луганск соглашаться на выполнение этих соглашений. А, с другой стороны, Киев – Франция и Германия, которые обязались заставлять Киев выполнять эти соглашения, но ничего для этого не делали. И поэтому, на самом деле, главным виновником, с моей точки зрения, невыполнения Минских соглашений являются как раз Франция и Германия.

Причем это не впервые. Мы с вами помним: 20 февраля 2014-го года они, как гаранты, подписали соглашение между Януковичем и оппозицией, а 21-го числа сделали вид, что они этого ничего этого не было. За все эти годы мы не услышали ни одного слова, сказанного по поводу невыполнения Киевом тех обязательств, которые он на себя взял и которые гарантировали это выполнение со стороны Киева именно Франция и Германия. Но сейчас ситуация меняется. Для них тоже сигналы из-за океана имеют разноплановый и не очень понятный характер. Поэтому я не исключаю, того что Порошенко просто-напросто выгнали из Германии. В этой ситуации смешно полагать, что он на самом деле озаботился судьбой жителей Авдеевки. Ведь он не приехал в Авдеевку, в отличие от Захарченко, который приехал на передовую, а вернулся в Киев. А какая собственно говоря разница, по отношению к Авдеевке и заботе о его жителях, где он находится – в Берлине или в Киеве при современных средствах связи? То есть явно это был повод. И этот повод, видимо, был, скорее, инициативой, инициируемой немецкой стороной, которая в этой ситуации слишком тесный контакт и слишком длительное появление на экранах телевизоров вместе с Порошенко, посчитала для себя невыгодным.

Конечно, в данном случае, мне кажется, в Киеве, занимаясь этими провокациями уже не первый день и даже не первый месяц не ожидали, того что вооруженные силы ЛНР и ДНР жестко им ответят. Но в данном случае, видимо, посчитали, что, учитывая внешнеполитический контекст, хватит им не отвечать и в конце концов, показать тому же Трампу и его команде, которую сейчас формируют, реальное соотношение сил на Украине.

– Может быть, в этой ситуации республикам Донбасса стоит показать, что они могут не только отвечать, но и точно так же наступать?

–Наступать, мне кажется, нет необходимости. Ведь со стороны Киева это были, скорее, демонстративные действия, чем реальное наступление. Потому что они понимают, что за полтора года без боев и та и другая сторона отвели мощнейшие инженерные укрепления, и для того чтобы их преодолеть, надо пойти на огромные жертвы. Поэтому демонстрировать свои наступательные возможности это значит понести огромные потери. Но и в этом случае тогда надо не останавливаться и двигаться дальше, а это уже в политических целях не является в данной ситуации необходимым. А что касается демонстрации своих возможностей в артиллерийской дуэли – они это успешно показали.

– Есть ли какие-то угрозы Минску-2 в данной ситуации?

– Минску-2 были угрозы всегда. Гаранты со стороны Украины Германия и Франция как не выполняли, так и не выполняют свои обязанности по тому, чтобы заставить ту сторону выполнять эти соглашения. Они могли, по крайней мере, в приватных беседах настоять на этом. Но вы же понимаете, что настоящие кураторы за океаном, и они явно не заинтересованы, а мы в этой ситуации ничего не можем сделать.

Сейчас за океаном власть сменилась, и этой, грубо говоря, отмазки, те же Франция и Германия уже не имеют. И поэтому сейчас наступает момент истины по выполнению Минских соглашений.

Другое дело, что все это время, которое было потеряно зря. В 2016 году , шла позиционная политическая борьба вокруг поиска виновного в невыполнении Минских соглашений. Киев делал все возможное, чтобы виновным была названа Россия. 2016 год показал, что этого сделать не удалось. И создается впечатление, что сейчас Киев, махнул рукой и прямо и откровенно заявил: «Да, мы не выполняем и не будем выполнять Минские соглашения. Да, это мы. Мы не хотим и не будем». Поэтому их западные кураторы встали перед вопросом – или они начинают заставлять Киев (а у них такие возможности есть, в первую очередь финансовые) выполнять реальные пункты Минских соглашений, или они признают: да, нам не удалось заставить Киев их выполнить, Киев виноват, а значит, отменяются санкции. И да, придется признать, что Киев своей цели добился. А цель у Киева была - вытолкнуть Луганскую и Донецкую Республики из политического и экономического пространства Украины, чтобы сохранить свою антироссийскую направленность украинского государства, но, таким образом надо признавать Луганскую и Донецкую Республики…

– В ее нынешних границах?

– Опять же возникает вопрос, как быть, если Минские соглашения не выполняются? Может быть, идти в атаку и отвоевывать целиком Донецкую и Луганскую области. Потому что вопросы с такими претензиями станут и со стороны Донбасса. А такие возможности, как мы понимаем, у них есть.

В определенной степени, наступает момент истины. И, конечно, очень многое будет зависеть от того, какими будут реальные заявления и действия новой команды Трампа, но при этом, так или иначе, какими бы они не были, все-равно проблему надо решать. Сейчас уже увеличилась развилка, мимо которой нельзя пройти делая вид, что ее нет.

Беседовал Артем Журко





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