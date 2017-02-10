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Рубрика / Экономика

Додон: Молдова попросит статус наблюдателя в ЕАЭС


08.02.2017 14:26:30

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в январе в Москве Игорь Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этим интеграционным объединением.

Ранее он заявил, что меморандум, как ожидается, может быть подписан в апреле в Кишиневе. По его словам, после подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Молдавией и ЕАЭС, Кишинев официально выйдет с предложением о получении статуса наблюдателя, "потому что уже на заседании в мае главы стран ЕврАзЭС могли бы принять решение по статусу наблюдателя для Молдовы".

Отвечая на вопрос, как в Брюсселе отнеслись к его предложению провести трехсторонние переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве Молдавии с Россией и ЕС, президент республики сказал, что "европейским партнерам эта идея не очень нравится".

"Они говорят, что у них есть не очень положительный опыт таких переговоров с другими странами, с Украиной. Я выразил мнение, что мы в любом случае к этому вернемся, если не в этом году, то в следующем, после парламентских выборов, наверняка. Но для нас важно, чтобы мы побыстрее начали эти переговоры, чтобы полноценно вернуться на российский рынок", — сказал Додон, которого цитирует РИА Новости.

Президент Молдовы провел в Брюсселе переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Европарламента Антонио Таяни, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

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