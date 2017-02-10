Обострение ситуации в Донбассе далее »
- 16:04:37
- Додон встретился с послом России в Молдавии далее »
- 12:38:29
- Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом далее »
- 12:24:48
- Киев обещает ввести военное положение при ухудшении ситуации в Донбассе далее »
- 11:19:27
- Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
- 15:43:10
- Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина в Баку далее »
- 15:16:16
- Россельхознадзор будет провожать белорусскую продукцию от границы до магазинов далее »
- 14:18:00
- Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников далее »
- 13:26:42
- Главный бандеризатор Украины: Мы не отречемся от УПА, несмотря на шантаж Качинского далее »
- 11:34:56
- В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран далее »
- 17:12:48
- Экстрадированный из Белоруссии блогер Лапшин доставлен в СИЗО Баку далее »
-
Госдума поздравила дипломатов с профессиональным праздником далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Грани времени"на "Радио Свобода" далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Особая статья" далее »
-
Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »
-
Константин Затулин встретился с сочинцами далее »
Детали
Россия и Грузия разобрались в торговых отношениях
|08.02.2017 12:20:29
Состоявшаяся в Праге встреча замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьер-министра Зураба Абашидзе помогла по-новому взглянуть на статусы автономий Абхазии и Южной Осетии. Было решено вернуть к жизни договор «О торговых коридорах», заключенный в 2011 году, пишет «Коммерсантъ».
Согласно этому договору, Россия и Грузия могут торговать и заниматься перевозками через Абхазию и Южную Осетию, при этом политическая сторона вопроса и связанные с ней проблемы остаются за бортом. Российские и грузинские представители сумели добиться прогресса в сфере торговли, как только приняли решение забыть об политических разногласиях. Проблемы вызывал как статус Абхазии и Южной Осетии, так и вопрос размещения войск РФ на их территории.
Соглашение между РФ и Грузией о принципах таможенного администрирования и мониторинга торговли было заключено 9 ноября 2011 года после переговоров по вступлению России в ВТО. Михаил Саакашвили выставил создание торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию как условие своего согласия на вступление РФ в организацию. Благодаря этому Россия и Грузия смогли бы пользоваться автомагистралью в Южной Осетии вместо Военно-грузинской дороги, которая зачастую закрыта из-за плохой погоды. Это же позволило бы разобраться с вопросами таможенного оформления грузов на пограничных пунктах.
Несмотря на то, что соглашение так и не было реализовано, теперь стороны намерены задействовать три торговых коридора: от Сочи до Зугдиди, коридор через Южную Осетию до Гори и коридор КПП Казбеги – Верхний Ларс. Оператором таможенных пунктов будет SGS – компания из Швейцарии.
Дополнительно участники переговоров обсуждали вопрос модернизации подъездных путей к Верхнему Ларсу для того, чтобы на треке можно было пропускать больше автотранспорта.