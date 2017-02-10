Россия и Грузия разобрались в торговых отношениях

08.02.2017 12:20:29

Состоявшаяся в Праге встреча замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьер-министра Зураба Абашидзе помогла по-новому взглянуть на статусы автономий Абхазии и Южной Осетии. Было решено вернуть к жизни договор «О торговых коридорах», заключенный в 2011 году, пишет «Коммерсантъ».

Согласно этому договору, Россия и Грузия могут торговать и заниматься перевозками через Абхазию и Южную Осетию, при этом политическая сторона вопроса и связанные с ней проблемы остаются за бортом. Российские и грузинские представители сумели добиться прогресса в сфере торговли, как только приняли решение забыть об политических разногласиях. Проблемы вызывал как статус Абхазии и Южной Осетии, так и вопрос размещения войск РФ на их территории.

Соглашение между РФ и Грузией о принципах таможенного администрирования и мониторинга торговли было заключено 9 ноября 2011 года после переговоров по вступлению России в ВТО. Михаил Саакашвили выставил создание торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию как условие своего согласия на вступление РФ в организацию. Благодаря этому Россия и Грузия смогли бы пользоваться автомагистралью в Южной Осетии вместо Военно-грузинской дороги, которая зачастую закрыта из-за плохой погоды. Это же позволило бы разобраться с вопросами таможенного оформления грузов на пограничных пунктах.

Несмотря на то, что соглашение так и не было реализовано, теперь стороны намерены задействовать три торговых коридора: от Сочи до Зугдиди, коридор через Южную Осетию до Гори и коридор КПП Казбеги – Верхний Ларс. Оператором таможенных пунктов будет SGS – компания из Швейцарии.

Дополнительно участники переговоров обсуждали вопрос модернизации подъездных путей к Верхнему Ларсу для того, чтобы на треке можно было пропускать больше автотранспорта.

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