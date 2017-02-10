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Детали

Призрак большой войны


08.02.2017 12:06:17

Призрак бродит по Украине. Призрак военного положения. И если раньше та же нардеп Ирина Луценко называла несколько условий для его введения, то на сегодня можно сказать – условия власть постаралась выполнить.

Так ли необходимо введение военного положения в стране, периодически обстреливающей непокоренный Донбасс? Что, в стране, кроме развязанной властями в лице Порошенко и Турчинова гражданской войне, появилась еще внешняя угроза? Нет.

Как бы ни пытался наколдовать президент со своими шаманами в международных структурах внешнюю угрозу – все тщетно. Россия на войну не явилась. Сколько бы ни смотрел с бодуна в бинокль, все незримые тысячи отчаянных конно-водолазных бурятов копошились только в воспаленном мозгу кондитера.

Итак, зачем Порошенко военное положение? А ларчик просто открывается, да там и ключика-то отродясь не было. На носу импичмент президента, дикая смесь из отвоеваших свое АТОшников, кастрюлеголовых, маргиналов, добробатов и рагулей уже подпрыгивают в предвкушении открытия нового сезона скачек на майдане, теперь уже – с целью «Порошенко, геть!»

Что даст возможность избежать этого? Введение военного положения. Когда его можно ввести? Если наступит масштабная эскалация конфликта с Донбассом.

Непокоренные республики соблюдали договоренность о прекращении огня. Значит, надо вынудить их ввязаться в бой. Как? Устроить эту самую масштабную эскалацию. Что мы и наблюдали в последнее время.

Киевские власти согнали немыслимое количество военной техники на линию разграничения огня и открыли шквальный огонь. Кстати, можно даже сказать – под наблюдением ОБСЕ, ибо весь интернет заполнен снимками машин с сотрудниками миссии рядом с танками ВСУ, в Авдеевке. Теперь стал яснее и понятнее смысл нахождения «миссионеров» в тылу на Донбассе, миссия - миссией, а сбор разведданных никто не отменял.

Появилась информация, что готовят тотальную мобилизацию среди всего мужского населения. И подтвердилось буквально на следующий день – поднимают всех резервистов. ВСУ начали сосредоточение войск и развертывание техники для масштабной атаки в Донбассе.

И вот уже нардеп от Блока Петра Порошенко, Борислав Розенблат, сообщил - Законопроект о введении на Украине военного положения из-за обострения на Донбассе должен появиться в парламенте среду. Это же подтвердил глава МИД Павел Климкин – они могут ввести военное положение, если ситуацию в Донбассе не получится взять под контроль Киева.

Что будет означать закон о введении военного положения для тех же нардепов? Ничего, от слова совсем – парламент просто распустят и перевыборы проводить не будут. Так преступный режим Порошенко пытается укрепить остатки своей власти.

Так что, обострение ситуации, которое затеял кровавый кондитер – это предлог, который открывает возможность не проводить досрочные и никакие другие выборы из-за введения военного положения. Власть сосредоточится в одних руках.

Почти как на показе синхронного плавания, по ту сторону океана появился проект резолюции, поданный в палату представителей США от четырёх республиканцев. О чем? Ввести против России новые санкции, а США и НАТО срочно должны усилить военную помощь борющемуся украинскому режиму.

Самое интересное – это личности этих четырех республиканцев. Они – представители украинского лобби, упомянуты на официальном сайте организации «Украинский конгрессный комитет Америки» - там еще два года назад им выражена благодарность - Энди Харрису, Брайану Фитцпатрику, Сандеру Левину и Марси Каптуру за содействие в принятии акта «О поддержке свободы Украины» в 2014 году. Против выступал комитет по международным отношениям сената США, но Обама подписал закон. Обвинения, как пишет RT, двумя днями ранее появились на сайте посольства Украины в США, так что четырем радетелям осталось только их скопировать.

Радикалы на Украине объявили о создании второго фронта, устроили митинг на майдане и никто не гарантирует, что сейчас территория Украины не превратится в анархическую бойню. Всех со всеми.

Порошенко, и это все – из-за твоей власти и денег, которые ты на войне зарабатываешь быстрее, чем на шоколадных фабриках?! И что – оно того стоит?!! Ничего, что в конфетах уже явственно чувствуется соленый привкус крови??? То, что затеянное не принесет ничего, кроме многочисленных смертей - ясно, как дважды два.

Зачем нужна бессмысленная бойня, если итог уже давно предначертан?!!

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