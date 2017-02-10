Территория расконвоированных психов

08.02.2017 11:47:07

В том, что в нынешней Украине великое множество медицински тестируемых сумасшедших никакой новости и, тем более, сенсации нет. В любой стране их вполне достаточно.

Коренное отличие в положении украинских психопатов, шизофреников и прочих социально опасных особей заключается в том, что они находятся не в специализированных лечебных учреждениях закрытого типа, под неусыпным надзором бдительных санитаров, а пребывают на свободе и пользуются всеми преимуществами своего совершенно неподконтрольного существования. Но мало того – они еще и олицетворяют здешнюю государственную власть! Это неопровержимо следует из того факта, что данная власть оказывает им максимальное покровительство в виде полного освобождения от любой ответственности, что бы эти психи не вытворяли.

В частности им дозволяется публично и безнаказанно озвучивать такие вещи, за которые в любой нормальной стране последовал бы немедленный арест и обвинительный приговор. Здесь, например, можно запросто призывать к массовому убийству людей по этническому признаку, или столь же массово обзывать своих сограждан дегенератами только на том основании, что они православные.

Причем явление это, ввиду большого числа расконвоированных дефективных особей, приняло здесь такие масштабы, что новые и всё более безумные откровения случаются практически ежедневно. Вот только факты последних суток:

Некое существо, именуемое «президентом-менеджером киевской сети розничной торговли» и, само собой разумеется, «блогером» - Яна Потишняк выступила с призывом «давить танками» и «сжигать в газовых камерах» этнических русских. «Где наша солидарность? Где наша европейскость? Где наше самоуважение к самим себе? Почему мы не давим танками всех этнических русских проживающих на нашей земле? Почему мы, наконец-то, не начнем их всех сжигать в газовых камерах».

Ну, в том, что эта Яна клиническая дура можно убедиться, прочитав только пассаж о сжигании людей в газовых камерах, в которых их, как известно, нацисты не сжигали, а травили газом.

Но, повторяю, мне нет дела до отдельно взятых клинических киевских дур. Важно лишь то, какова реакция властей на это более чем откровенное скотство, квалифицируемое тем же УК Украины как уголовное преступление в форме публичных призывов к массовому уничтожению людей по этническому признаку? А реакции не было никакой. От слова - вообще. За это в нынешней Украине к ответственности не привлекают. И мало того – могут еще и в «верховную раду» послать работать. Сеять, так сказать, «разумное, доброе, вечное».

А вот еще экземпляр с тем же диагнозом. Зоя Казанжи. Бывшая правая рука одесского губера с говорящей фамилией – Палица, давно знает, что в этой «стране» таким, как она, можно всё. В своё время, еще будучи государственным лицом, она вполне официально призвала поставить на Дерибасовской памятник Бандере и вешать на нем каждое утро свежего «москаля». Нетрудно догадаться, что ей за это никто из представителей власти ни одного худого слова не сказал. Впрочем, она в тот момент и сама была этой властью.

Но сегодня она хоть и в отставке, но явно уверена в том, что можно и нужно продолжать в том же духе. На этот раз черноротая Казанжи отличилась тем, что обозвала дегенератами всех православных одесситов, которых в городе сотни тысяч. Таким способом она оценила поистине всенародное поклонение доставленной в Одессу с горы Афон православной святыне – мощам святого великомученика и целителя Пантелеимона:

«Ни одна выставка в Одессе, ни одна лекция мировых умов, ни одно мероприятие, где надо напрягать извилины, не принесет такого nezdorovogo ajiotaja (так в тексте – ред.) воодушевления тем, кто целенаправленно делает из одесситов degeneratov (так в тексте – ред.) истинно верующих людей.



И вы думаете, что этой нелюди, которая походя и публично обзывает практически всех жителей города дегенератами, и другим ей подобным, что-то за это будет? Да никогда в жизни! И эта их безнаказанность – самое красноречивое доказательство того, что именно эти насквозь больные особи и есть прямое олицетворение нынешней «украинской» власти. А также её исчерпывающая характеристика.

Кстати – еще один факт в тему. Не далее, как вчера на пост главного советника начальника одесской полиции официально назначен представитель «евромайдана», того самого, который считает массовое убийство одесситов на Куликовом поле «великой победой Украины». Ну и кто, спрашивается, будет теперь привлекать к ответственности местных отморозков за их свинцовые мерзости – выходец из того же евродурдома? Не смешите! Вывод из всего этого вполне очевиден – сама эта власть и есть главный источник массового украинского безумия. И в качестве такового подлежит безусловной и полной санации вместе со всей той нелюдью, которую она породила.



Юрий Селиванов

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