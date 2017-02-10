Константин Затулин в программе "Первая студия" на 1 канале

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Эксперты «Первой Студии» обсуждают продолжающийся конфликт на востоке Украины и пытаются понять, что на самом деле происходит в Донбассе, кому выгодно обострение ситуации и кто пытается на нем сыграть. Чего добивается Киев, что думают о происходящем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики, как видят ситуацию на Западе и во что может вылиться нынешний конфликт?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.