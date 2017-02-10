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Детали

Донбасс: что за компромиссы предлагает нам Запад?


08.02.2017 11:35:43

Эксперты обсуждают новые планы урегулирования ситуации в регионе.

Комментирует политолог Виктор Пироженко.

– По мере того, как утверждаются новые внешнеполитические приоритеты администрации Трампа, нацеленные, в частности, на преодоление кризиса в отношениях с РФ, множатся различные проекты и планы по решению украинского вопроса. Находящаяся с 29 января по 4 февраля в США лидер «Батькивщины» Тимошенко также заявила, что у неё есть план по установлению мира на Донбассе, но деталей не раскрыла.

Бывший госсекретарь Киссинджер в интервью изданию The Atlantic («Атлантис») сразу после победы Трампа задал общие рамки дискуссии: «Я предпочитаю независимую Украину, вне военных блоков.... Решение в том, чтобы дать этим областям Донбасса автономию и право голоса в военных вопросах. Но в остальном оставить их под управлением Украины».

Недавно озвученные аналогичные планы украинских олигархов и политиков, например, миллиардера Пинчука и эксперта Филипчука перекликаются с западными.

Все эти планы, так или иначе, сочетают элементы минских соглашений в плане закрепления особого статуса Донбасса (это называется «автономией») с неким «уходом» России из непризнанных республик в обмен на фактическое, но не юридическое признание Крыма частью РФ по образцу прибалтийского прецедента во время СССР. Расходы на восстановление разрушенного киевским режимом Донбасса предлагается взять на себя совместно США и РФ. При этом, все «засвеченные» планы предлагают Киеву снять вопрос членства Украины в НАТО или ЕС с внешнеполитической повестки.

Анализ показывает, что озвученные планы содержат вызовы и угрозы национальным интересам России.

Прежде всего, формула с обменом избыточна и лишена смысла. РФ не может «вернуть» Украине Донбасс, потому, что не включала его в свой состав. Территория непризнанных республик должна получить особый порядок самоуправления, т.е. фактическую автономию в составе Украины, по минским соглашениям, безо всяких обменов.

Минские же соглашения, как сейчас уже всем на Западе понятно, срывает киевский режим. Это происходит и сейчас: киевские боевики вместе с ВСУ фактически развернули полномасштабные боевые действия с изуверскими артобстрелами жилых домов.

А Крым стал частью России после всекрымского референдума, т.е. на совершенно законных основаниях, и потому в качестве законной территории российского государства в принципе не может быть предметом переговоров. Давать своё согласие даже на обсуждение этой формулы РФ нет смысла – Крым есть и будет российским безотносительно к чему бы то ни было.

Сейчас РФ предлагается помочь Западу выпутаться из глупейшего положения, в которое он сам себя загнал агрессивной русофобской политикой, оплатив часть расходов на восстановление Донбасса. Это и называется компромиссом и шагом навстречу России. Согласие – весьма условное и без прочных гарантий - киевского режима с российской принадлежностью Крыма и тишину на фронте на Западе хотят купить за российские же деньги.

В этом пункте, как и в других подобных «компромиссах», тактика Запада понятна – сначала сыграть на повышение ставок, выставляя максимальные цели, а после их провала идти на «компромиссы», закрепляя минимальные, но вполне осязаемые геополитические приобретения. Однако, такие «компромиссы» заведомо асимметричны и не в пользу РФ.

Очевидно, что оплачивать восстановление Донбасса должны владельцы украинских ФПГ, и, прежде всего, обогатившийся на войне Порошенко. Без их всесторонней поддержки (материально-финансовой и информационной) госпереворот, как и гражданская война на Донбассе были бы невозможны. Запад имеет все рычаги давления на эту публику и вполне способен активизировать этот единственный реальный канал финансирования разрушенного Донбасса.

Согласие Запада на нейтралитет Украины не является шагом навстречу России. В реальности (а не в риторике западной и киевской пропаганды) Украина никогда и не имела шансов на вхождение в ЕС и НАТО. Тем более, не имеет их в нынешнем жалком состоянии. Интегрировать же Украину в НАТО фактически, без формализации в виде членства, США ничто не помешает в любое время, если они этого захотят.

Мотивы тех, кто стоит за озвученными планами западных и украинских экспертов ясны. Всякое выполнение Киевом «Минска-2» сопряжено с принятием ряда законопроектов - по особому статусу Донбасса, по выборам в республиках, амнистии и пр., которые вызовут яростное сопротивление радикалов и развалят правящую коалицию. В итоге, возможны всякие варианты, в том числе, и приход к власти сил, которые не будут столь прозападными, как нынешний режим. А для Запада – причём назависимо от конкретных правящих кругов – это риск потерять контроль над Украиной, которого они хотели бы любой ценой избежать.

Решить конфликт в Донбассе так, чтобы сохранить прозападный киевский режим и, в то же время, помирить его с Россией, да ещё уговорить Москву оплатить часть расходов по восстановлению разрушенного – вот, собственно, реальный смысл всех «засвеченных» в СМИ «компромиссов» с Запада.

Кроме того, даже в имеющихся планах всё упирается в согласие Киева на ту же автономию Донбасса, без которой, как на Западе понимают, никакое урегулирование невозможно в принципе. Но, как показывает текущая активизация боевых действий, Киев делает ставку на обострение, подавая сигнал Трампу, что без учёта интересов киевского режима решение донбасского кризиса невозможно. Тупик в Минских соглашениях сознательно создан Киевом.

Поэтому единственный план Запада должен состоять в том, чтобы действенно (с гарантированным результатом) принудить Киев к их выполнению. Любой план урегулирования донбасского конфликта должен исходить из принципа справедливости, т.е. приоритетного обеспечения интересов населения Донбасса, пострадавшего от карательной войны киевского режима. И здесь Минские соглашения не имеют альтернативы.

Но в правящих кругах на Западе, видимо, пока нет планов относительно конкретных способов принуждения Киева к выполнению своих обязательств.

Простой уход США из Украины также был бы не лучшим выходом из ситуации. Агрессивный и одичавший киевский режим, лишённый сдерживающих начал и внешних покровителей, которые его поставили у власти, способен на самые непредсказуемые действия в отношении Донбасса и граждан внутри Украины. Чтобы не дать превратиться конфликту на Донбассе в «застарелую» проблему, о чем, по свидетельству помощника президента РФ Д. Пескова, заявлял Трамп в телефонном разговоре с В. Путиным, Вашингтон должен по настоящему надавить на киевский режим и заставить его выполнять Минские соглашения. А там имеются все необходимые принципы и инструменты для решения украинского кризиса.

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