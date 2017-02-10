В Донецке в результате теракта погиб командир ополчения Гиви

08.02.2017 11:32:26

Командир батальона «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб на рабочем месте. Об этом сообщили в правоохранительных органах ДНР.

Гиви находился в своем кабинете в Донецке, когда произошел теракт.

«В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте», - приводит Интерфакс слова источника в правоохранительных органах.

Он не исключил, что теракт организовал Киев в связи с активным участием ополченца в обороне ДНР во время обострения ситуации в Донбассе.

Напомним, Гиви вернулся к своим обязанностям даже после травмы: во время боевых действий он получил осколочное ранение в ногу.

Михаил Толстых погиб сегодня в 6:12 утра. Прокуратура связывает его гибель с гибелью ополченца Арсена Павлова, известного как «Моторола» и заявляет, что уже вышла на след предполагаемых преступников.

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