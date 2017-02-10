Минобразования Украины аннулировало лицензии вузов в Донбассе и Крыму

08.02.2017 11:29:33

Министерство образования и науки Украины заявило об аннулировании лицензий высших учебных заведений, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе, сообщается во вторник на сайте министерства.

"Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за последние годы с неподконтрольного Донбасса были перемещены на Украину почти два десятка высших учебных заведений.

"В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которых во время вступительной кампании обратились около 3350 человек", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что ранее аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала министерству образования аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не были перемещены на подконтрольную Киеву территорию.

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