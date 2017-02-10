Страна, бегущая от граждан

08.02.2017 11:21:29

Где вы были 6 февраля 1992 года? От такого вопроса не застрахован никто. А от вашего ответа будет зависеть, оставит ли чиновник по полицейскому ведомству вам ваши гражданские права или лишит вас их напрочь. Поскольку ваша уверенность в том, что вы гражданин России, мало чего значит. Решать это — ​гражданин вы или нет — ​чиновнику.

Сходите на сайты региональных судов. Просто наберите в поисковиках «6 февраля 1992 года». На вас вывалятся сотни дел и тысячи вопросов о том, что это за загадочная дата и что делать в связи с заданным вопросом.

Четверть века назад, 06.02.92, вступил в силу Закон «О гражданстве РФ», разделивший нас на граждан и неграждан России. К гражданам России автоматически отнесли тех, кто на 06.02.92 имел в России постоянную прописку. Потом появился еще один закон о российском гражданстве, но суть не поменялась: если вы хотели признания себя гражданином РФ, вам следовало ухитриться как-то доказать в миграционной службе (сейчас — ​в полиции) факт своего проживания в России на 06.02.92.

Это черный день для миллионов. Эта дата до сих пор хватает за пятки и ломает жизнь. И будет хватать. Кампания по проверке гражданства продолжается. И отменить ваше гражданство могут в любой момент: срок давности не установлен.

Сотни тысяч — ​скажем мягко, хотя на самом деле, видимо, миллионы — ​граждан России по крови (по родителям) или по почве (рожденных в России), в начале 90-х живших в бывших союзных республиках или просто не имевших штампа в паспорте о постоянной прописке в России, оказались перед выбором: доказывать что-то о себе российской бюрократической машине — ​или плюнуть. Доказали немногие, за бортом российского государства осталось народа куда больше. Там, за бортом, и по сей день бултыхаются тысячи тех, кто фактически является гражданином России, но чье фактическое гражданство самим государством не признается.

Органы обязаны всего лишь выправить вам документы, если у вас гражданство по крови или по почве. Но нет, они предлагают процедуру не оформления, а «приобретения» гражданства, они берутся принимать вас в гражданство, обставляя это условиями.

Даже если вы сроду никуда из России не выезжали, вы в зоне риска, если на 06.02.92: учились в другом городе, служили в армии, просто переезжали с места на место, женились или выходили замуж, сидели в декрете с ребенком, путешествовали, просто безалаберно относились к институту прописки.

С первой половины нулевых и по сей день при любом обращении в паспортный стол, при обмене ли паспорта по возрасту, порче его или утрате, оформлении паспорта ребенка, загранпаспорта, вы рискуете услышать, что гражданином РФ вы не являетесь, ваш паспорт гражданина РФ недействителен.

У вас просто «изымают» ваше гражданство. Будто это возможно. Будто возможно отказать вам в предках, месте рождения, отказать вам в вашем росте, цвете глаз, группе крови, темпераменте. Будто канцелярское племя способно управлять элементарными частицами, из которых мы, все вокруг состоит. Будто чиновники по полицейскому ведомству призваны не фиксировать движение первичных крови и почвы, а ими командовать.

Ну а далее — ​по процедуре. Тратить жизнь на доказывание, что вы — ​это вы, и эти осины вам родные.

Притом что еще раз: полномочий не признавать коренных россиян гражданами РФ у органов исполнительной власти нет, и нет таких законов, на основании которых они могли бы это делать.

Никаких процедур лишения гражданства вовсе нет, совсем, от него вы можете отказаться только по своей личной воле. Притом что по закону 2002 года гражданами РФ являются все, кто имел гражданство РФ на день вступления в силу этого закона. Притом что документы, выданные по тому закону, что вступил в силу 06.02.92, сохраняют юридическую силу, если они оформлены надлежащим образом. Факты же использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений, в котором вдруг вас могут обвинить, устанавливаются исключительно в суде.

Однако территориальные органы ФМС выносят решение, а уж вам предлагается доказывать, что вы не верблюд. Можете идти в суд, да.

На какое-то время, а то и навсегда, вы зависаете без паспорта, а значит, и без каких-либо прав — ​на свободу передвижения, медпомощь, работу, избирать и быть избранным и т.д. Тяжесть еще и в том, что, если у вас дети, они тоже автоматически становятся подозреваемыми и вполне могут вслед за вами стать изгоями.

Вот лишь несколько дел.

С. Мусатов родился в Москве, уехал в Латвию в 84-м, вернулся в 91-м, прописался в июне 92-го, т.е. после 06.02.92. Признавать за ним гражданство РФ отказались. После того как делом занялся прокурор Москвы, паспорт выдан, поскольку Мусатов — ​гражданин РФ по рождению.

В 2009 году за один час вышибли из Барнаульского юринститута МВД подполковника милиции и кандидата юрнаук О. Каленицкого: выяснилось вдруг, что на 06.02.92 он учился в Харькове. Эта подробность никогда никого не интересовала, но он (с доступом к гостайне, образцовым послужным списком в армии, а затем милиции) обратился за оформлением загранпаспорта. Суд офицер выиграл. (Позже мне рассказывали, что весь личный состав отдельных подразделений обязывали представлять справки, подтверждающие факт прописки в РФ на 06.02.92; получалось не у всех).

Вот образцовые вердикты — ​Боровичского райсуда Новгородской области и затем кассационное определение облсуда по делу А. Вагина. УФМС отказалось выдать ему паспорт. Установив тот факт, что он — ​гражданин РФ по рождению, суд даже не стал интересоваться, где Вагин был 06.02.92. Абсолютно справедливо: кому какое дело, где находился или прописывался российский гражданин? Какое это может иметь отношение к установленному факту его гражданства? Суды указали УФМС, что оно требовало эти документы — ​о месте пребывания на 06.02.92 от Вагина — ​неправомерно. И — ​обязали выдать паспорт.

Вот пара дел — ​из последних — ​известной калужской правозащитницы Л. Жировой. Благодаря ее усилиям тоже появляются справедливые и законные судебные решения. В. Жученко сдал паспорт на обмен в связи с 45-летием. И услышал: его он получил «с нарушением установленного порядка». Родился в 1970-м на Украине, в 1990 году призван в ряды Советской армии, проходил срочную в Германии до мая 1992 года, дембель — ​в 94-м. Снова прописывался-выписывался то на Украине, то в России — ​с советским паспортом, в 99-м «документирован российским паспортом». В 45 лет выяснил, что «гражданство РФ у него отсутствует». Матвеево-Курганский райсуд встал на сторону УФМС. Ростовский облсуд 3 августа 2016 года отменил решение райсуда и признал действия УФМС незаконными.

Уроженка Узбекской ССР, 1963 года рождения, В.Соловьева приехала в РФ в 1995 году, в 2001-м получила взамен советского паспорта паспорт гражданки РФ. В 2008-м по достижении 45-летия выдали новый. И в следующем году признали, что выдали «необоснованно». Центральный райсуд Воронежа 20 августа 2015 года занял сторону УФМС. 8 декабря того же года Воронежский облсуд отменил решение коллег и признал незаконным решение УФМС области от 21 мая 2009 года в отношении паспорта Соловьевой. Аргументация проста: отец Соловьевой родился в 1930 году в Башкирии, и данных, свидетельствующих о прекращении им гражданства РФ, в материалах дела нет. Следовательно, и его дочь является гражданкой РФ «по праву крови».

Перечисляю лишь те дела, где судьи имеют представления о Конституции и законодательстве. Об определениях Конституционного и Верховного судов, в коих разъясняется, что лица, имевшие российское гражданство по рождению, не утрачивают его в силу автоматического принятия гражданства стран СНГ и в силу проживания за пределами России.

Но решений-то судов с противоположным исходом гораздо больше!

Вот два одинаковых по фактуре дела с противоположным финалом. М. Мусихина родилась в России, переехала на Украину в 1987-м, вернулась в 2001-м. Раз на 06.02.92 в России ее не было, ПВС отказала в выдаче паспорта. В суд обратился прокурор в Нижнесергинском районе Свердловской области, и суд обязал ПВС выдать паспорт, поскольку Мусихина — ​гражданка РФ по рождению, и никто ее лишить гражданства не может. Только если сама того не захочет.

И дело Н. Коверник. В «Новой газете» о нем — ​сериал: № 131 за 2011 год, № 105, 134, 141 за 2016-й. Тоже родилась в России, тоже уехала на Украину (только в 1991-м, но здесь это не важно), тоже вернулась в 2001-м. Однако ее гражданкой России не признали и не признают.

Редакция получила ответ на запрос от начальника ГУВМ (Главного управления по вопросам миграции) МВД РФ Ольги Кирилловой. «Поскольку на 6 февраля 1992 г. Коверник Н.В. на территории РФ не проживала, она не может быть признана приобретшей гражданство РФ в соответствии с указанной нормой Закона». Речь — ​о том самом законе, вступившем в силу 06.02.92. Все правильно, Коверник гражданство по этому закону не приобретала. Зачем? Она его и не теряла. Далее: «… она вправе обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство». А куда делось ее российское гражданство, данное ей с рождения в России?

Конституционное право Коверник на изменение гражданства присвоили чиновники. Гражданство, по сути, изъяли. ПВС, потом ФМС, теперь ГУВМ МВД.

Официальная «отписка» из «дела Коверник». Родиться и жить в России недостаточно для того, чтобы быть ее гражданином

Зачем все вот так устроено, и не пытайтесь понять. В 2005 году, когда Дмитрий Рогозин еще не служил вице-премьером, а шел на выборы в Мосгордуму под флагом партии «Родина», он рассказывал: «Вы знаете, у нас вот были случаи реальные — ​именно из-за такого либерального законодательства, когда по закону о гражданстве на Дальнем Востоке была установлена бабушка, 1904 года рождения, которая в течение одного 2002 года 84 раза вышла замуж за молодых китайцев». Но дальневосточным бабушкам все эти годы ничего не мешало выходить замуж, как и прежде. Сейчас вот только те китайцы, кому здесь что-то еще было бы интересно, кончились: на родине они зарабатывают больше.

Китайцы и не заметили, что это было против них. А русские люди мучаются.

Так, может, это «6 февраля» просто потому, чтобы нам жизнь медом не казалась? Ведь государство не для того, чтобы наши проблемы решать, оно как раз для того, чтобы их создавать?

Или никакой злокозненности, и это лишь качество российских законодателей, неспособных написать закон без многообразия его истолкований? И нужен теперь новый закон, в котором четко прописать, что непризнание гражданства России за россиянами по крови и по рождению — ​это государственное преступление? Или дело в качестве исполнителей?

Вероятно, это всего лишь рядовое проявление одной из сущностей российского государства. С его желанием осчастливить всех вовне, с раздачей российских паспортов иностранцам, с борьбой за права человека во всем подлунном мире. И — ​полным пренебрежением к российским «неграм» (негражданам), «глотавшим пыль» у ПВС, затем контор ФМС, а теперь «глотающим» у управлений по вопросам миграции.

Это не Средние века, и это не воплощенная антиутопия, это что-то из «особого пути», это наше, отдельное, когда для того, чтобы купить билет на поезд или самолет, тебе требуется доказать государству, что ты был в правильном месте в далекий день 6 февраля 1992 года… На следующий, кстати, 7 февраля 1992-го, в голландском Маастрихте был подписан «Договор о Европейском союзе». Свободы передвижения людей, капиталов, товаров получили в Европе приоритет над национальными законодательствами.

Людмила Лукашева, президент Уральской ассоциации беженцев, эксперт-консультант ОП Свердловской области:

— Трагедия нашей страны в том, что исполнение главнейшего закона было отдано самому разложившемуся ведомству, имевшему самых низкоквалифицированных и плохо оплачиваемых работников. Вот и принялись вчерашние выпускники школ милиции торговать госуслугами, вносить в законы такие поправки, что стыдно читать. А уж как комментируют иные начальники свои действия! Вот выдержка из ответа на антикоррупционную резолюцию врио начальника (на тот момент) ГУВМ МВД России Д.П. Демиденко: «Предложение провести просветительскую акцию, посвященную 100-летию Российской Республики и института гражданства России, также не может быть поддержано, так как Российская Федерация не является правопреемником как Российской Империи, так и Российской Республики, провозглашенной Временным Правительством».

Ссылаясь на принципы гражданства РФ, Демиденко демонстрирует вопиющую некомпетентность и незнание истории России, которой должен служить. Сравните «постулат» Демиденко с преамбулой действующего Закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 г. 99-ФЗ (в ред. от 31.05.02): «Российская Федерация — ​есть правопреемник и правопродолжатель Российского Государства, Российской Республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР);

Институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывности (континуитета) российской государственности».

Если московские начальники допускают такие вольности, то чего ждать от региональных? Красноярская миграционная начальница З.В. Грудина, которая более 10 лет не может определить гражданство сибирячки Натальи Коверник, чванливо отвечает мне и полпреду президента в Сибирском федеральном округе: «Общественные, и иные (синтаксис, орфография автора) организации неправомочны определять наличие или отсутствие у иностранных граждан гражданства Российской Федерации, выносить заключения об определении гражданства».

Как понимаете, к иностранцам начальница причисляет уроженку Красноярска, никогда не прекращавшую своего российского по рождению гражданства.

Не наша вина, что у государственных рулей скопилось слишком много «полномочных митрофанушек». Они, по-видимому, плохо учили историю, литературу, но хорошо освоили математику. Особенно в части увеличения госпошлин, сроков рассмотрения документов и взимания мзды за свои полномочия.

Говорят, что в России две беды — ​дураки и дороги. К этим добавилась третья — ​деньги. На что-то путное их вечно не хватает, а на бесконечные игры в полномочия, бумаготворчество и имитацию работы — ​сколько угодно.

Алексей Тарасов

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