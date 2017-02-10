Бешеные псы: пойдет ли Киев на введение военного положения в Донбассе

08.02.2017 11:10:38

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в понедельник, 6 февраля, заявила о необходимости ввести военное положение на территории Донбасса. Об этом она сказала в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о ситуации в зоне так называемой антитеррористической операции и возможности введения военного положения.

По мнению Тимошенко, Верховная рада Украины должна принять закон «об оккупированных территориях», а также необходимо ввести «военное положение в Донецкой и Луганской областях». Она подчеркнула, что необходимо «прекратить это хамство» с торговлей «с оккупированными территориями».

В свою очередь заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко сообщила, что если на территории Донбасса длительное время будет продолжаться обострение ситуации, которое также будет грозить экологической и гуманитарной безопасностью, то Киев допускает введение военного положения. В настоящий момент, отметила она, это локальная ситуация, которую удалось сдержать.

Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины вновь нарушили минские соглашения, обстреляв позиции бойцов Донецкой народной республики, жилые районы Донецка, Макеевки, Горловки и так далее. В результате нарушения режима прекращения огня погибли мирные жители. В основном ожесточенные боестолкновения происходили в районе Донецк-Ясиноватая-Авдеевка.

Президент Украины, в очередной раз обвинив в обострении ситуации Россию, поручил создать чрезвычайное заседание контактной группы по обстановке в Донбассе. В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль серьезно обеспокоен ситуацией на линии соприкосновения.

«К тому, чтобы депутаты Блока Порошенко заявили о желании ввести военное положение, их вынудили заявления других условно оппозиционных фракций парламента. Ранее депутаты от партии «Самопомич» потребовали в срочном порядке принять популистский закон об оккупированных территориях и ввести на них это самое военное положение. Сегодня же с обвинением действующей власти в «торговле территориями» выступила Юлия Тимошенко, призвав к введению военного положения и отставке спикера Гройсмана», — пояснил эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

Эксперт отметил, что де-факто военное положение на территории оккупированных Киевом частей ДНР и ЛНР давно существует, но называется «антитеррористической операцией». Потому, что юридически оформленное военное положение приведет к международной изоляции Киева, прежде всего, со стороны финансовых партнеров, таких как МВФ, в уставе которых есть пункт об отказе в предоставлении кредитной помощи странам, находящимся в состоянии войны.

«К тому же, введение военного положения юридически признает стороной конфликта вооруженные силы ДНР и ЛНР, которые сейчас называются «террористическими», либо даже Россию, о чем на словах давно кричат медиаклоуны украинского политикума. Ни на то, ни на другое Киев не пойдет. Признать Донецк и Луганск стороной военных действий — это удар по имиджу власти, три года держащейся на мантрах о «Едыной краине». А признание России военным противником поставит в неловкое положение всех партнеров и спонсоров Киева, находящихся в прострации от «синдрома Трампа», охватившего политические круги Европы. Введение Киевом военного положения в нынешней геополитической ситуации может обернуться страшным поражением, если Россия вступится за непризнанные республики. Никто на Западе уже не высказывает полное одобрение действиям Порошенко, как это было три года назад. И не стоит забывать, что режим военного положения предполагает введение цензуры, запрет собраний, выборов-перевыборов, самоуправство силовиков и так далее — что откатит Украину от вожделенных ЕС и НАТО на десятки лет назад», — считает Иван Скориков.

Поэтому, отметил политолог, если, конечно, не произойдет массового помешательства в милитаристско-популистском угаре, то все громкие заявления окажутся обыкновенным блефом перед собственным населением, политическими противниками и международными партнерами. Скориков не думает, что Порошенко поведется на поводу у провокаторов из парламента, ему есть, что терять.

«Однако, то, как ситуация специально накаляется аккурат ко второй годовщине подписания вторых минских соглашений, говорит, что Киев впал в политическое безумство. При ослаблении поводка занятыми собственными кризисами Вашингтоном и Брюсселей бешеный цепной пес может не ограничиться одним лишь лаем. А внутренняя ситуация подталкивает к популистским мерам вроде списания всех бед на врага. Порошенко придется выбирать: или он остается у власти «огнем и мечом», что достойно статуи в пантеоне бандеровцев, но с вероятным сокращением срока, и не только политической жизни, или он, оставаясь верен себе и в образе «голубя-миротворца», плавно спикирует, подобно Ющенко, к нулевому рейтингу и ранней пенсии, не сказать, что здоровый, но живой», — резюмировал Иван Скориков.

Беседовал Илья Муромский

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