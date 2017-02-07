Константин Затулин поднял вопрос о переработке мусора на юге России

07.02.2017 18:22:04

Депутат Государственной Думы от Краснодарского края, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на выездном заседании фракции «Единая Россия» поднял вопрос строительства в России мусороперерабатывающих заводов и введения так называемого «зеленого тарифа». Он также поинтересовался у председателя Союза машиностроителей России, генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова перспективами строительства такого завода в Сочи.

Чемезов подтвердил, что сейчас действительно идет работа над этим проектом. «Мы изучили все технологии, имеющиеся вы мире, и пришли к выводу, что технология, созданная совместной компанией Швейцарии и Японии – Hitachi Zosen - самая экологически чистая, и которую мы могли бы использовать в России», - пояснил глава «Ростеха». Он добавил, что эта технология на сегодняшний день - самая распространенная в Европе.

«Мы договорились с этой компанией, что они нам передадут технологии на производство этих заводов, окажут содействие и помощь в строительстве этих заводов. Если мы построим пять заводов: четыре в Подмосковье и один в Казани, то мы сможем локализовать производство порядка более чем на 50%, и с последующим расширением строительства заводов локализация будет, естественно, увеличиваться», - подчеркнул Чемезов.

Он также пояснил, что фактически электроэнергия, получаемая от сжигания мусора дорогая, поэтому «она распределяется на стоимость всей энергии в конкретной зоне, и тариф на электричество будет чуть-чуть выше, чем в других зонах».

«Мы посчитали: если мы построим четыре завода в Подмосковье и один заводв Татарстане, то в Московском регионе тариф повысится где-то примерно на три процента, в Татарстане примерно на два процента. Но это не коснется физических лиц, это коснется в основном производства и коммерческих структур», - отметил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации также добавил, что «Ростех» обратился в правительство с предложением распространить этот проект и на другие регионы, в том числе и Сочи и Крым. «Сейчас создана рабочая группа, мы выбрали уже площадку, сейчас только дело за министерством экономического развития и министерством энергетики, чтобы они приняли решение по «зеленому тарифу», - констатировал Чемезов.

«У меня к вам просьба поддержать нас и оказать помощь в скорейшем оформлении этого «зеленого тарифа», потому что без этого тарифа эта программа никак не будет реализована. Существующая практика по всему миру показала, что именно только с помощью этого зеленого тарифа можно будет компенсировать расходы, которые будут совершены на строительство этих заводов», - подчеркнул Чемезов, добавив, что на реализацию пилотного проекта будет потрачено 150 млрд рублей кредитных денег.

Указом президента России Владимира Путина от 5 января 2017 год объявлен Годом экологии. Как говорится в указе, Год экологии призван привлечь внимание общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопасности.

Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование устойчивой экологически ориентированной модели развития экономики и содействие повышению инвестпривлекательности субъектов РФ - цели, которые «Единая Россия» ставит в рамках проекта «Экология России».

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