Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ

В вашем браузере отключен JavaScript

Скачать медиафайл

Председатель Европейского совета Дональд Туск направил открытое письмо лидерам стран ЕС, в котором среди главных угроз назвал нового президента США. В чём же вина Трампа? Похоже, он осмелился поставить под сомнение поддержку европейской интеграции 12-тью президентами, от Трумэна до Барака Обамы. Кто в ЕС больше всего боится новой политики США?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.