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Детали
Додон на встрече с Туском: Большинство проводимых проевропейскими властями реформ в РМ - иммитация
|07.02.2017 15:43:46
Сегодня, 7 февраля, Президент Республики Молдова Игорь Додон, который находится в Брюсселе с официальным визитом, провел встречу с председателем Совета Европы Дональдом Туском.
На встрече стороны обсудили отношения между РМ и ЕС, реализуемые реформы, а также ряд ключевых тем в повестке двухсторонних отношений.
«Что касается вопроса о Соглашении об ассоциации РМ и ЕС — я высказал свое мнение, которое совпадает с мнением большинства жителей Молдовы, в течении последних лет, хоть Евросоюз и финансировал различные реформы — граждане Молдовы не почувствовали изменение качества жизни. Подтвердил то, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов, или в рамках референдума будет принято решение о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС нужно аннулировать, я, как президент страны, поддержу эту инициативу «, — заявил Президент.
Игорь Додон отметил, что предложил европейским чиновникам проанализировать внимательно ситуацию в Молдове и поискать причину, почему дела идут так плохо.
«Почему резко сократилось доверие к интеграции в ЕС, почему на протяжении многих лет они поддерживали коррумпированные правительства в Кишиневе, а не граждан?«, спросил Президент.
Также речь во время беседы шла о проводимых в Молдове реформах, которые, в большей части, имитируются. Президент подчеркнул, что для реформирования правовых институтов, судебной системы и прокуратуры нужна, в первую очередь, политическая воля.
«Мы обсудили необходимость осуществления реформ, а не их иммитацию, как это делает нынешнее правительство. Необходимо осуществить реальные реформы в сфере правосудия и прокуратуры. Мы высказали позицию, что, к сожалению, реформы Прокуратуры не была реализована, как планировалось, я имею в виду назначение генпрокурора«, — отметил президент.
Как и в Москве, глава государства попросил в Брюсселе оказать содействие в расследовании кражи миллиардов из финансово-банковской системы страны, тем более, что это произошло после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
«Мы продолжим диалог, в первую очередь, на благо Республики Молдова и ее граждан» — отметил по итогам встречи Игорь Додон.
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