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Детали

Порошенко нужно было обострение ситуации в Донбассе, чтобы предупредить снятие санкций с России


07.02.2017 15:37:42

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Президенту Украины Петру Порошенко нужно было обострение ситуации в Донбассе, чтобы предупредить снятие санкций с России, втянуть в прежнюю игру новую администрацию США и привлечь лишний раз внимание к Украине, считает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее военно-дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что Киев заранее спланировал обострение в Донбассе, оно не случайно совпало со встречей президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в подконтрольном силовикам населенном пункте Авдеевка в Донбассе, чтобы координировать действия украинского правительства и не допустить "гуманитарной катастрофы".

По словам Затулина, анализ ситуации, сложившейся в конце января вокруг Авдеевки, позволяет сделать вывод, что резкое обострение обстановки было заранее спланировано руководством Украины.

"Безусловно, обострение спланировано, поскольку оно в этом случае играет на руку Украине… Петру Порошенко это нужно, чтобы предупредить снятие санкций с России, для того, чтобы втянуть в прежнюю игру новую администрацию США, и чтобы привлечь лишний раз внимание к Украине", — заявил Затулин РИА Новости.

По его словам, Порошенко отчасти удалась его задумка, так как "есть инерция предыдущего периода, и она сказывается и в заявлениях, и в решениях, и во всем остальном".

"Санкции Европейский союз продлил, Америку при Трампе вытянули на какие-то заявления, хотя они были уже иными, чем прежде, но были", — пояснил Затулин.

В минувшие выходные Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с Порошенко сообщил, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в Донбассе. Также, по данным Киева, стороны договорились о визите главы МИД Украины в США для подготовки визита украинского лидера. При этом в интервью Fox News Трамп заявил, что США не знают в точности, что происходит на Украине, но это предстоит узнать.

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