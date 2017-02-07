Лукашенко готовит главе Россельхознадзора судьбу Баумгертнера

07.02.2017 15:30:49

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Угрозы тюрьмой главе Россельхознадзора от Александра Лукашенко пока не изменили политику этого ведомства. Россельхознадзор вводит новый запрет на поставки белорусской говядины в Россию. Ограничения распространяются на несколько предприятий в Минской области. При этом в Россельхознадзоре не видят связи новых запретов со скандальными заявлениями белорусского президента. В конце прошлой недели белорусский лидер поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора, якобы мешающего поставкам белорусского продовольствия в РФ. Российские эксперты пока сомневаются, что Лукашенко осмелится арестовать контролеров Россельхознадзора во время их визитов на белорусские предприятия.

Россия запретила импорт говядины из Минской области Союзного государства. На какой именно срок вводятся ограничения, в Россельхознадзоре не уточняют. В официальном сообщении ведомства говорится, что эти меры временные, однако информации о том, когда и при каких условиях они могут быть сняты, нет.

Чиновники подозревают, что белорусские производители поставляли запрещенную к ввозу продукцию из Украины. В частности, когда представители Россельхознадзора захотели лично проинспектировать поставщика, белорусская сторона в проведении совместного посещения отказала. Такой шаг в России расценили как подтверждение подозрений Россельхознадзора в мошенничестве с украинским мясом, которое попытались выдавать за белорусское. При этом в Роспотребнадзоре подчеркивают, что ограничения никак не связаны с разгорающимся скандалом вокруг Лукашенко и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Напомним, в конце прошлой недели Лукашенко потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора. «Нам надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», – заявил президент Белоруссии в ходе пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ в пятницу в Минске. По его мнению, «все эти данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромные латифундии, они сами являются производителями того или иного продукта... или крышуют».

«Когда посидят у нас в следственном изоляторе, то будут отдавать себе отчет за свои решения», – продолжил белорусский лидер, напомнив о деле экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Напомним, Владислав Баумгертнер, бывший гендиректор «Уралкалия» и экс-председатель наблюдательного совета «Белорусской калийной компании», в августе 2013 года был арестован в Минске на три месяца по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Затем Баумгертнер был экстрадирован в Россию. После выдачи в РФ бизнесмен был помещен под домашний арест. 1 сентября 2014 года он был освобожден под залог в 15 млн руб. А уже 20 февраля 2015-го Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Уралкалия» в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. То есть опыт подобных задержаний у белорусских властей уже есть.

На столь резкое высказывание Лукашенко почти сразу же отреагировали в Россельхознадзоре. Сергей Данкверт расценил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко как нажим не только на него лично, но и на все ведомство в целом. «Это серьезный нажим, причем не только на позицию руководителя, но и на всю службу в целом», – приводит его слова Интерфакс. И теперь после таких заявлений белорусского лидера работать с Минском будет сложно. «На таких примерах, если будут такие заявления, каждый российский чиновник будет вспоминать Баумгертнера, а потом Данкверта. И очень сложно будет работать с Белоруссией», – сказал Данкверт.

Вместе с тем высказывания Лукашенко в Россельхознадзоре считают скорее методом «морального воздействия». «Я думаю, это в первую очередь является оказанием давления на всех российских чиновников, которые выполняют свою работу», – отметил руководитель Россельхознадзора.

Заявления Лукашенко прокомментировали и в Кремле. «В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением», – сказали в пресс-службе президента РФ.

Заметим, президент Белоруссии не впервые публично критикует руководителя Россельхознадзора. В декабре 2016 года Лукашенко подверг жесткой критике претензии Данкверта к белорусскому продовольствию после того, как глава Россельхознадзора заявил, что белорусские поставщики продукции часто ведут себя «недобросовестно» и «хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС и Украины». «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та», – отвечал на это Александр Лукашенко.

При этом только в течение 2016 года Россельхознадзор неоднократно предъявлял претензии к качеству белорусской продукции. Весной прошлого года ведомство ограничило ввоз курятины и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. А летом запретил ввоз продукции с ряда молочных предприятий.

«Заявления Лукашенко не стоит воспринимать напрямую», – продолжает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По мнению эксперта, окончательный вывод можно будет сделать после встречи белорусского лидера с президентом Путиным. «Исходя из результатов встречи, российские власти или вспомнят, или забудут о заявлениях белорусского президента», – полагает он.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что указание главы Белоруссии в отношении Сергея Данкверта не повлияет на работу ведомства. «Само указание мы расцениваем как попытку оказать давление на российских чиновников, и здесь для этих целей был выбран руководитель Россельхознадзора, не более того. Сама стратегия работы с белорусскими коллегами остается неизменной. Россельхознадзор, как и ранее, не намерен допускать на территорию России небезопасную или нелегальную продукцию», – указали в службе, отметив, что работа ведомства с департаментом ветеринарии Белоруссии носит конструктивный характер.

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