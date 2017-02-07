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Рубрика / Политика

В Эстонии составили список «нехороших» российских СМИ


07.02.2017 15:24:40

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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В Прибалтике продолжают готовиться к российскому вторжению. На этот раз эстонский информационный портал, который связывают с военизированным ополчением, входящим в Силы самообороны Эстонии, создал черный список якобы пропагандистских сайтов, где не рекомендуется размещать рекламу.

Эстоноязычный портал Propastop, посоветовавшись с местными экспертами в области информационной политики, составил и опубликовал список интернет-ресурсов, якобы ведущих пророссийскую пропагандистскую работу, не отвечающую интересам Эстонии. В него входят как сайты государственных медиа –

Первого канала, ВГТРК и RT, агентств ТАСС и «Спутник», так и независимых изданий вроде Rbc.Ru, Lenta.Ru и «Газета.Ru».

Всем своим нескольким тысячам читателей редакция рекомендует воздержаться от размещения баннерной рекламы на приведенных в списках сайтах.

Сообщившее о введении «санкций» РИА «Новости» связывает ресурс с членами милитаризированной организации «Кайтселит», существовавшей в период независимой Эстонии в 1918-1940 годах на основах, схожих с немецким Фрайкором или отечественным ДОСААФ.

В 1992 году статус Союза обороны Эстонии был восстановлен, организация была включена наряду с Армией обороны Эстонии в состав Сил обороны Эстонии. Согласно официальным данным, членами добровольной организации числятся около 20 тыс. человек, объединенных в 15 территориальных дружин.

Как недавно сообщали «Известия», отношение к «Кайтселиту» является одним из ключевых критериев опроса, приводящегося в эстонских школах. Ученикам предлагаются варианты оценки организации: «надежная, враждебная, мирная, бессмысленная, патриотичная, националистическая, безразличная, настораживающая и объединяющая». Подбор вариантов ответа, впрочем, предполагает и возможность скептической оценки школьниками деятельности ополчения.

Примечательно, что в список не входят, например, российские агентства «Интерфакс» и РИА «Новости». Propastop обращает внимание на то, что список далеко не исчерпывающий и любой желающий может написать в редакцию письмо со своими соображениями по его расширению. В случае согласия редакции с мотивированными соображениями список в дальнейшем может быть расширен.

Издание также информирует, что указанные в списке ресурсы могут и не предлагать услуг по размещению рекламы, но внесены в список превентивно,на случай если вдруг такая возможность для эстонского бизнеса будет открыта.

По словам Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ, ситуация объясняется небрежной работой эстонских спецслужб: в списке нет логики, сюда вошли как однозначно провластные и финансируемые государством издания, так и СМИ, считающиеся либеральными.

«Похоже, они просто отобрали наиболее рейтинговые российские СМИ, имеющие присутствие в интернете, и всех записали, так сказать, во врагов отечества», – считает эксперт.

Сам Жарихин также сталкивался с повышенной бдительностью эстонских правоохранительных органов.

«Около двух лет назад без всякого объяснения причин мне отказали во въезде на эстонскую территорию, – рассказал он. – Впоследствии во въезде отказали и академику Тишкову».

Валерий Тишков, которого не пустили в Эстонию в 2014 году, до сих пор пытается отменить решение пограничников в местном суде. В прошлом году академик вновь пытался приехать в эстонскую столицу на конференцию Таллинского университета под названием «Строительство нации и национализм в современной России». Тишкова не пустили и во второй раз.

Российский МИД ранее заявлял, что запрет на въезд в Эстонию для Тишкова – это попытка официального Таллина затруднить обмен мнениями между научными сообществами двух стран.

Тяжелая роль «буферных стран», уготованная Латвии, Литве и Эстонии геополитическими перипетиями ХХ века, по-прежнему отзывается тяжелым эхом в речах политиков и общественных страхах в наши дни.

После вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году страхи внезапного вторжения пережили прогнозируемый ренессанс. Руководство НАТО вынуждено постоянно поддерживать своих союзников в Балтийском регионе, проводя локальные учения и отзываясь на любые решения внешнеполитического и оборонного министерств России грозными заявлениями.

Именно над Балтийским морем особенно участились случаи опасного сближения военных самолетов в ходе учебных полетов в 2014-2015 годах, пока центр напряжения не сместился в Сирию.

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