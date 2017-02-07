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Детали
В Южной Осетии определились с датой референдума о смене названия
|07.02.2017 13:07:54
Референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию пройдет в один день с выборами главы республики – 9 апреля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Леонида Тибилова.
Он заявил, что республика должна носить имя тех, кто ее создал. По словам Тибилова, народ Южной Осетии своей борьбой за свободу и независимость подтвердил право на имя Алания, которое разделяет с народом Северной Осетии. Впервые о намерении переименовать республику Тибилов заявил в конце 2015 года. Его инициативу поддержали не только местные жители, но и проживающие за рубежом соотечественники.
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