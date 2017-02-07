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Детали
Эстония опубликовала черный список российских СМИ
|07.02.2017 12:59:54
В перечень организаций, угрожающих безопасности страны, вошли 28 телеканалов и изданий
Эстонский интернет-проект Propastop опубликовал дополненный черный список российских средств массовой информации, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу безопасности государства, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В список попали 28 российских СМИ, среди которых «Первый канал» и его версия в странах Балтии (Первый Балтийский канал), ряд телеканалов ВГТРК, а также РенТВ, НТВ, RT, «Звезда», ТВЦ, ОТР и 5-й канал. Также в список вошли агентство ТАСС, «Российская газета», портал и «Спутник».
По сравнению с предыдущим списком, который был опубликован в апреле 2016 года, в новый перечень вошли Sputnik Эстония, lenta.ru, Газета.ру, «Взгляд», «Ридус», РБК, РГ, ТАСС, «Регнум», а также одна страница в «Живом Журнале».
Администрированием сайта занимаются члены военизированного добровольного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»), которое входит в структуру министерства обороны Эстонии.