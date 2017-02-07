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Союзное государство: Что дальше?

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Детали

Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии


07.02.2017 12:52:55

Вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович заявил, что Россия все еще ожидает оплаты газа от Белоруссии, но продвижения в решении спора пока нет.

«Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», - сказал Дворкович.

Что касается заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подаче в суд на Россию из-за нефтегазового спора, вице-премьер отказался его комментировать.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией возник в 2016 году. Белорусское правительство сочло цену за поставляемый из России газ слишком высокой и в одностороннем порядке стало оплачивать поставки по меньшей цене.

Россия заявила Белоруссии о долге, но белорусская сторона отказалась его признать. В связи с этим Россия сократила поставки нефти в страну в 2017 году. В результате чего Александр Лукашенко на большой пресс-конференции заявил, что подал в суд на Россию.

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