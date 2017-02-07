Союзное государство: Что дальше? далее »
- 18:22:04
- Константин Затулин поднял вопрос о переработке мусора на юге России далее »
- 13:07:54
- В Южной Осетии определились с датой референдума о смене названия далее »
- 12:59:54
- Эстония опубликовала черный список российских СМИ далее »
- 12:52:55
- Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии далее »
- 12:48:30
- Захарченко оценил шансы на мирное разрешение конфликта в Донбассе далее »
- 12:42:37
- Президент Грузии рассказал об отношениях с Россией далее »
- 18:01:39
- В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией далее »
- 17:58:03
- Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе далее »
- 17:45:17
- Глава Приднестровья заверил в сохранении курса на воссоединение с Россией далее »
- 15:49:38
- Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию далее »
-
Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »
-
Константин Затулин встретился с сочинцами далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »
-
Константин Затулин в программе "60 минут" на 1 канале далее »
-
С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »
-
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Точка зрения" на Rline далее »
Рубрика / Безопасность
Захарченко оценил шансы на мирное разрешение конфликта в Донбассе
|07.02.2017 12:48:30
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что шансы на разрешение конфликта в Донбассе мирным путем 50 на 50, при этом он надеется на реализацию минских соглашений.
"Надеемся, что "Минск" продолжится, и мы миром отстоим свои границы, свою территорию без боев. На сегодняшний день шансы, что будет именно так, 50 на 50", — сказал Захарченко на встрече со студентами.
Материалы по теме дня "Обострение ситуации в Донбассе "
Порошенко нужно было обострение ситуации в Донбассе, чтобы предупредить снятие санкций с России
|
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, зачем Порошенко обострение в Донбассе
Решится ли украинская жаба на смертельный прыжок?
|
Порошенко из последних сил пытается удержаться у власти, разыгрывая военную карту.
|
Если последовать советам некоторых теоретиков, то про возможность уврачевания украинской злокачественной опухоли лучше сразу забыть
Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе
Владимир Жарихин: Порошенко пытается вернуть внимание к Украине
|
Заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении провести в стране референдум о вступлении в НАТО – это демагогия, они никак не повлияют на перспективы присоединения к альянсу, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Танки в Авдеевке с молчаливого согласия ОБСЕ?
|
Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков о том, как Би-би-си нашло танки ВСУ, которые «проглядели» в ОБСЕ.
Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке
Шоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
|
Обреченность шоколадного «короля»
Линия столкновения: кому выгодна новая война в Донбассе
|
В Госдуме объяснили, почему Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН, внесенную Украиной.
Выявлены «странные совпадения» атак на Донбасс и темы снятия санкций
|
Как только на Западе заходит речь о возможности «послаблений» для России — на Украине начинаются обстрелы