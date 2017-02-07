Захарченко оценил шансы на мирное разрешение конфликта в Донбассе

07.02.2017 12:48:30

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что шансы на разрешение конфликта в Донбассе мирным путем 50 на 50, при этом он надеется на реализацию минских соглашений.

"Надеемся, что "Минск" продолжится, и мы миром отстоим свои границы, свою территорию без боев. На сегодняшний день шансы, что будет именно так, 50 на 50", — сказал Захарченко на встрече со студентами.

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