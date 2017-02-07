Президент Грузии рассказал об отношениях с Россией

07.02.2017 12:42:37

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что отношения его страны с Россией находятся в режиме «стратегического терпения».

Он уточнил, что в данном случае имеет ввиду «проблемные» соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству, передает РИА «Новости».

В конце января Грузия опровергла рассмотрение вопроса восстановления дипотношений с Россией.

В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости, это было сделано после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее.

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