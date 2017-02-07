Решится ли украинская жаба на смертельный прыжок?

07.02.2017 12:35:08

Сохранение власти для Петра Порошенко сегодня является не только вопросом престижа или сбережения личного бизнеса. Для него это без преувеличения вопрос жизни и смерти. Его крови жаждут все – от олигархов, у которых он много чего поотжимал, до нацистов, которые обвиняют его во всех провалах и поражениях революционной власти. Уйти самому, как это сделал Яйценюк – уже невозможно. Преемники без сомнения сделают его «козлом отпущения», ответственным за все преступления киевской хунты, которого едва ли примет какая-либо страна. Впрочем, еще и до аэродрома добраться нужно.

Пустые обещания, которыми Порошенко успокаивал в течение трех лет свой электорат, уже не дают необходимого эффекта. И даже на анонсированный референдум «по вступлению в НАТО», результаты которого он попытается представить как всенародную поддержку своему курсу, он не сильно надеется.

Ситуация усугубляется тем, что если раньше личная власть Порошенко поддерживалась директивными указаниями Вашингтона, предпочитающим иметь дело именно с ним, то сегодня, похоже, там не столь категоричны. О чем, в частности, говорит интрига с вояжем Тимошенко в США (раньше Порошенко мог бы получить исчерпывающую информацию у Джо Байдена, который общался с ним «чаще, чем со своей женой»).

Поэтому главным и самым надежным инструментом сохранения своей власти Порошенко видит только в войне. О чем свидетельствует, в частности, выступление одного из ближайших подельников киевского главаря, генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Во время провокации под Авдеевкой он призвал все украинское общество ради победы объединиться «в одном окопе» вокруг Порошенко, заметив, что все, кто придерживаются иных взглядов – «внутренние агенты», ведь «одни убивают снарядами и пулями, другие — словами уныния, раздора и мифом о мире любой ценой». Из уст генерального прокурора такие слова звучат недвусмысленно.

То есть, отныне, после того, как Киев отмел Минские соглашения и возобновил активные боевые действия, все выступающие против Порошенко – вражеские агенты, стреляющие в спину «захистникам Украины» со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, одними угрозами Луценко дело не ограничится. Нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Борислав Розенблат заявил, что законопроект о введении на Украине военного положения из-за обострения на Донбассе должен появиться в парламенте в ближайшую среду. В случае его введения, ни о каких досрочных выборах, или иных регламентированных способах отстранения главаря киевской хунты не может быть и речи. По крайней мере, пока военное положение действует.

Но кроме «кнута» Вальцман приготовил для своих оппонентов-нацистов, являющихся сегодня чуть ли не главной и самой организованной политической силой Украины, и «пряники».

Они обвиняли Порошенко, что тот не воюет за «освобождение» Донбасса как положено. Теперь он им доказывает обратное – вновь на Майдане появились гробы с «героями», которые «не вмирають», убитыми под Авдеевкой аккурат во время очередной годовщины боя под Крутами. Теперь в жизнь украинских наци возвращается утраченный было «драйв» - помимо перетаскивания домовин по украинским городам можно в полный рост «волонтерствовать», выбивая деньги на «АТО» из коммерсантов, и интенсивно выявлять «зрадников». То есть делать все то же, что и раньше, но только еще более разнуздано, и как бы «обоснованно».

В чем, в чем, а в гробах, как в главном результате «АТО», нехватки не будет. Напряженность на Донбассе продолжает нарастать, и боевиков украинских вооруженных формирований бросают во все новые атаки. О происходящем в ночь на понедельник в районе Авдеевской «промки» сообщает боец ВСДНР с позывным «Боб»:

«Противник предпринял очередную попытку прорыва наших позиций. Нас по боевой сняли, быстренько приехали. Естественно, противник был уничтожен, и не допущен к этим стратегическим местам, которые для нас так важны. ВСУ применяют запрещенное, согласно минским договоренностям, оружие, в том числе РСЗО «Град».

Мы не двигаемся никуда - ни вперед, ни тем более назад. С обеих сторон потери идут. Но среди них многочисленные потери, потому что мы в обороне стояли, а они шли на прорыв. В ответ они просто со злости взяли и ударили по Донецку. Промзона была ничья - ни наша, ни их, они в наглую зашли. До укропов здесь 50-60 метров», - рассказал ополченец.

Военкор Александр Жучковский сообщает, что ситуация снова обостряется и ВСУ готовят наступление по всей линии фронта. При этом защитники Донбасса получили вполне конкретное приказание «патронов не жалеть»: «"Карандаши" подвезли, опустошенные два дня назад склады снова забиты под завязку, артиллеристы готовы приступить к выполнению должностных обязанностей».

Это сообщение подтверждает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев: «То, что сейчас происходит в Донбассе, говорит о том, что процесс переходит в такую стадию, когда в скором времени будет принято решение. Что радует – это то, что разрешили вооруженным силам Новороссии отвечать на провокации, потому что до сих пор с этим было очень строго: практически было запрещено отвечать на обстрелы, для того, чтобы не было поводов обвинить республики в том, что они провоцируют обострение. …Ополчение начало отвечать, и эта ответка достаточно болезненна для противника».

Впрочем, эта болезненность для Порошенко и его окружения не имеет особого значения. Им главное убедить, что они воюют за «свободу и независимость» и потери ВСУ и карбатов - лучшее тому доказательство.

Однако при этом киевская хунта прекрасно понимает, что перебарщивать ни к чему. «Украинская сторона очень чётко понимает грань, после которой ответ будет не просто болезненный, а для неё смертельный. Но я так понимаю, что эту грань они переходить не хотят. Поэтому идут обстрелы, а не массированное наступление», - считает Олег Царев.

Москва недвусмысленно давала понять, что не при каких условиях не допустит силового уничтожения Республик.

Напомним, что пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков на вопрос, когда в ДНР и ЛНР могут иссякнуть боеприпасы, ответил: «Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины».

В Киеве очень боятся пересечь «красную линию». Собственно поэтому, с того момента когда она была обозначена, Порошенко, несмотря на обвинения в «сдаче Донбасса», тщательно избегал обострений, ограничиваясь вялыми обстрелами. Однако сегодняшняя ситуация в Киеве заставляет его идти на риск, поскольку внутренние проблемы пугают больше, чем происходящее в Донбассе. В этой связи анонсированная украинскими полководцами тактика «жабьих прыжков» кажется оптимальной, поскольку позволяет создать максимальную суету и шум в «серой зоне» без каких-то результатов, то есть без особой опасности оказаться «за гранью».

Однако складывающаяся на фронте обстановка, резко усиливающая «партию войны», начинает развиваться вне зависимости от пожеланий Порошенко, чей авторитет среди украинских карателей самых разных рангов не слишком высок.

«Красная линия» может быть очень легко пересечена. Более того, ситуация складывается таким образом, что скорее всего это и произойдет. Разведорганы Народных Республик и инсайдерские источники с киевской стороны говорят о готовящемся массированном наступлении ВСУ, которое может начаться в ближайшие дни. Скорее всего – на южном участке фронта.

Так, в районе Волновахи замечено прибытие подразделения Национальной гвардии Украины. Под покровом ночи, оголяя Крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Кроме того, по данным командования ДНР, установлен факт перемещения 92-й отдельной механизированной бригады в полном составе из Харьковской области в зону боевых действий.

Из села Урзуф в Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов «Азова». Через город «Азов» прошел транзитом не останавливаясь. Направление передислокации – на позиции близ Коминтерново. Очевидно, что боевиками этого формирования совместно с ВСУ будет предпринята попытка захвата этого населенного пункта. С утра 6 февраля ВСУ начали активно применять РСЗО Град по позициям ополчения близ Коминтрново и Саханки.

Отмечается накапливание сил и на Донецком направлении. Так, на территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района. В район расположения 72-й отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Дмитрием Ярошем.

Однако, скорее всего на Донецком направлении может быть нанесен отвлекающий удар. Сил для боевых действий в городской застройке огромной агломерации у Киева слишком мало. Более логичным выглядит наступление ВСУ на Тельманово с последующим прорывом к российской границе, с целью отсечь всю южную группировку ВС ДНР от основных сил.

Большая украинская жаба изготовилась к прыжку, в результате которого она наверняка окажется в гнезде ужей.

Борис Джерелиевский

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