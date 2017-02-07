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Союзное государство: Что дальше?

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Детали

Константин Затулин: «Белорусское руководство разрушает доверие к себе»


07.02.2017 12:25:40

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Между Россией и Белоруссией появилась государственная граница. Об этом понедельничным вечером сообщила российская ФСБ. Еще в четверг руководитель пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина всего лишь упрекала Москву в несогласованных с Минском движениях в этом направлении с явной надеждой на то, что ничего не произойдет. И вот ЦОС ФСБ буднично отрапортовал, для чего устанавливается пограничная зона, которая «не ограничит возможностей для граждан». Страны, которые два десятилетия являлись «Союзным государством», теперь разделят пограничные столбы. О том, что же случилось, рассказал депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сухо объяснили, что по мнению российского ведомства данная пограничная зона не ограничивает для граждан возможности пересечении границы, и это не противоречит нормам международных договоров Российской Федерации с Республикой Беларусь.

В ФСБ отметили, что пограничная зона необходима для выявления и пресечения незаконной миграции, поставок наркотиков, а также незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей. Пограничные зоны на российско-белорусском участке появятся вдоль границы в Смоленской, Псковской и Брянской областях.

В чем же реальная, а не высказанная в сухих отчетах, подоплека происходящего?

- Реальность в том, что Минск стал постепенно дистанцироваться от прежних многолетних приобретений «Союзного государства России и Белоруссии». И — провоцировать Россию на действия, которыми затем можно будет объяснить белорусам — почему «Союзного государства» не становится, - сказал Константин ЗАТУЛИН. - Не нужно было ходить к гадалке для того, чтобы понять: если в период антироссийских санкций Белорусское государство объявляет безвизовый въезд сразу для восьми десятков стран, то Москва должна будет реагировать. Россия уже несколько лет живет в обстановке исходящей извне напряженности. Лукашенко не может об этом не знать. Если он в данный момент захотел продемонстрировать, какой он друг Европе и всему миру, то нужно было хотя бы на минуточку вспомнить, что он обещал быть другом России. Белорусские власти этого не сделали, а теперь, по русскому выражению, «валяют Ваньку». Когда директор ФСБ объявил о том, что вводит оперативный контроль на приграничных с Белоруссией территориях в ответ на безвизовый въезд в эту страну граждан Европы и Африки — то иначе и быть не могло. Ну есть у нас потенциальные недоброжелатели в странах, которые Минск пустил к себе без визы. И не понятно, с какими намерениями они потом перейдут открытую границу с Россией.

Присутствие или отсутствие границы — это вопрос доверия. Есть доверие — нет границы, и наоборот. Последние годы белорусское руководство это доверие разрушает. Оно не поддержало Россию в ситуации с Абхазией и Южной Осетией, в 2014 году дистанцировалось от нашей линии по предотвращению геноцида русских на Украине. Зато не перестает по поводу и без повода говорить о «братской Украине, которую Минск хорошо понимает и сочувствует». И ничего не говорит о русских на востоке Украины, которые сегодня под обстрелом.

Лукашенко на своих картах числит Крым в составе Украины и это — официальная позиция Минска. Он хочет понравиться всем, кроме нас, но в такой ситуации вопрос о доверии становится иллюзорным, и это делает границы реальными.

Я громче всех критиковал российскую власть, когда она с недостаточным вниманием относилась к инициативам Лукашенко об объединении. Сейчас с сожалением должен признать, что таких инициатив больше нет. Лукашенко политически переродился и пытается сыграть в ту же игру, в которую в свое время пытался сыграть на Украине президент Кучма. Украину это привело к «оранжевой революции». Это не плохо было бы понять и Александру Григорьевичу Лукашенко. Если он продолжит курс на слом отношении России и Белоруссии, то героем для Европы он не станет, а окажется «мавром, который сделал свое дело и должен уйти».

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