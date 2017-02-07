Молдавия и русский мир

07.02.2017 11:48:43

Молдавия изначально принадлежит как византийскому, так и славянскому миру. О византинизме Молдавии достаточно говорит ее церковная культура, в частности замечательные монастыри XV-XVII в. Начиная с V в. на ее территории жили различные славянские племена антской группы. Начиная с Х в. болгары принимали активное участие в христианском просвещении Молдавии. В XII-XIII в. север Молдавии принадлежал Галицко-Волынскому княжеству. Не стоит забывать, что до конца XVII в. официальным языком Молдавского княжества являлся церковнославянский язык.

В 2019 году следовало бы отметить 540 лет со дня установления молдавско-российских отношений, поскольку именно тогда в Москву прибыло посольство от Стефана Великого по поводу брака Ивана Ивановича Младого, старшего сына Ивана III c Еленой Стефановной. В дальнейшем Россия всегда старалась поддерживать молдавских господарей как против турок, так и против поляков (например Петра Рареша). Петр Великий был готов скорее отказаться от Азова, чем предать господаря Дмитрия Кантемира туркам (подробнее см. статью диакона доцента Владимира «Дипломатические отношения русского государства с княжествами Молдавия и Валахия: традиции и тенденции»).

С 1812 г. Молдавия являлась частью Российской Империи и достигла процветания под российским скиптром. Ее включение в состав Румынии в 1918 г. явилось насильственным и оказалось возможным только в результате крушения власти и армии после революции 1917 г.: деятельность националистической организации Сфанул Церие не играла главной роли. Возвращение Молдавии в СССР в 1940 г. приветствовалось значительной частью населения. Оккупация Румынией в 1941-44 г. встретила серьезное сопротивление народа. Послевоенное бытие Молдавской Союзной республики осложнялось процессами переселения, связанного с наказанием военных преступников и раскулачиванием. В целом, однако, Молдавская ССР являлась одним из наиболее благополучных регионов Советского Союза: показателем являлось то, что численность населения с 1945 по 1987 г. увеличилась почти в два раза. Сейчас она быстрыми темпами уменьшается. Печальные события 1990-92 г. связаны, с одной стороны, с центробежными тенденциями, шедшими от Горбачева и его окружения, с другой стороны — с развитием местного национализма, поощряемого с одной стороны, и республиканскими, и центральными властями, а с другой — поддерживаемого из Румынии. Противовесом этому явилось стремление Приднестровской республики сохраниться в составе СССР-России, что и привело к кровавому конфликту, который был остановлен только российскими миротворцами.

В течение последних двадцати пяти лет шла битва за выбор Молдавией своего пути и молдавские политики постоянно колебались между Россией и Западом. В этом они в известном смысле уподобляются молдавским и валашским воеводам, колебавшимся между Австрией, Турцией и Россией, подобно тому, как Василий Лупул с одной стороны по приказу султана посылал войска под Азов против донских казаков в 1637 г., с другой стороны, осведомлял царя Михаила Федоровича о всех движениях турок. Поэтому не стоит особо удивляться, тем более огорчаться словам Игоря Додона относительно того, что он не пророссийский, а промолдавский политик и что его политика многовекторна. Скорее надлежит радоваться тому, что Игорь Додон умеет творчески сопрягать интересы России и Молдавии в своем курсе и создает возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Стоит также приветствовать то, что на выборах победил традиционалист, отец трех детей, против сил открыто поддерживающих европейскую содомию. Он поддерживает православные ценности и благоволит к Кишиневской Митрополии Русской Православной Церкви. Проблема т. н. Бессарабской митрополии является без преувеличения кровоточащей: многие либеральные политики открыто высказывались за слияние Кишиневской митрополии с Бессарабской митрополией в нарушение канонов.

В связи с нынешней ситуацией хотелось бы высказать конкретные предложения.

1. Поддержка Русской Православной Церкви в Молдавии. В настоящее время мной разрабатывается программа лекционно-просветительской деятельности для молдавского духовенства и мирян. Помимо этого, необходима активизация паломнической деятельности, разработка паломнических маршрутов в Молдавии для русских паломников, прежде всего из Москвы и Санкт-Петербурга. Как показали прошлогодние собеседования с митрополитом Владимиром Кишиневским, духовный ресурс Молдавии, к сожалению, до сих пор до конца не востребован и это надлежит исправлять.

2. Поддержка прорусских сил и движений в Молдавии. Среди них хотелось бы в частности указать русинское общественное движение, связанное с журналом Русин (главный редактор С.Г.Суляк). Русинское движение является одним из оплотов русскости, славянства и византинизма в Молдавии.

3. Активизация славистических и молдавоведческой научной деятельности — в т.ч. конференционной. В связи с этим хотелось бы пригласить присутствующих на Международный конгресс историков славистов в Санкт-Петербурге (октябрь 2017 г.). Его основная тема - «Как изучать историю славянских стран http://journal-labirint.com/?p=6477

Диакон Владимира Василика

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