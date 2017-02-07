В США есть «русская партия», на которую может опереться Трамп

07.02.2017 11:30:17

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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В Америке есть «русские силы», на которые мог бы опереться Дональд Трампи в своем противостоянии с либеральной частью страны. Так считает православный эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов

- Половина Америки против Трампа. Прежде всего, Калифорния и Нью-Йорк. За Трампа «одноэтажная Америка». А есть ли в этой стране «русская партия» или «православная партия», на которую может опереться Дональд Трамп, и насколько она велика и влиятельна?

— Есть такая партия! Из кого состоит Русская Зарубежная Церковь с Синодом в Нью-Йорке, десятилетие воссоединения которой с Московским Патриархатом мы будем праздновать от Нью-Йорка до Москвы в мае 2017-го года?

Она состоит из карпатороссов и имперских малороссов, которые всю жизнь боролись с украинской самостийностью. Русские «зарубежники» в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле десятки лет издавали литературу и доказывали, что никакой «самостийной Украины» нет.

Это книги Н. Воейкова, «Церковь, Русь и Рим», святого Иоанна (Максимовича), коренного харьковчанина, архиепископа Сан-Францискского чудотворца, о православной монархии с анафематствованием «мазеповщины» и многие другие.

Главный печатный орган в Русской Зарубежной Церкви — газета «Православная Русь» называлась изначально «Православная Карпатская Русь», ее основал епископ Восточно-Американский Виталий (Максименко), который до этого под руководством Волынского митрополита Антония (Храповицкого) создал на Волыни православное миссионерское типографское братство и «Союз Русского народа», и Русский банк.

«Союз» во главе с владыками Антонием и Виталием на Волыни насчитывал 2 миллиона человек, и там не было никакой украинизации, никаких еврейских погромов. Это были православные монархисты, за единую и неделимую Россию, и при них от Волыни в Госдуму Российской империи проходили депутаты — только русские монархисты, и никакой самостийщины там не было.

Об этом подробно пишет архиепископ РПЦЗ Никон (Рклицкий) в многотомном «Жизнеописании и творениях Блаженнейшего митрополита Киевского и Галицкого Антония (Храповицкого)». Вот.

Нынешний первоиерарх митрополит РПЦЗ Иларион (Капрал), он малоросс , он как и патриарх Кирилл не боится термина «Малороссия», и Иларион приезжал в гости к митрополиту Онуфрию в Киев уже после хунты, и прямо при хунте «на весь Киев» говорил, что здесь — Малороссия.

И русские «зарубежники» — это альтернатива украинско-бандеровской диаспоре в США и Канаде, как известно, её лидер Лев Добрянски — галичанин, униат, написал скандальный закон «О порабощённых нациях», согласно которому США «освободят Волгу и Дон от русского коммунизма». Закон принят Конгрессом США в 1959 году, и если Дональд Трамп хочет договорится с Россией, он должен его отменить. Этой отмены требовал еще Солженицын.

И русские «зарубежники», они объединяют и карпатороссов, и малороссов, и великороссов в своем составе, а в карпаторусскую диаспору входят и многие сенаторы, к которым обращается глава русинских организаций в России Пётр Гецко. И сейчас русинские организации России обратились к Дональду Трампу с просьбой:

1. Отменить позорный антирусский закон «О порабощённых нациях» и

2. Защитить лидеров карпаторусского народа, которые находятся под угрозой их жизни , таких как протоиерей Димитрий Сидор, великий историк Валерий Разгулов. Дело в том, что эти фамилии попали в пресловутые «Фролов-ликс», и теперь на основе этой вскрытой и «отредактированной» хунтой информации из моего электронного ящика готовятся реальные репрессии, которые угрожают жизни лидеров русинов, и поэтому карпатороссы в России обратились к своим карпаторусским собратьям, которых в США огромное количество, есть карпатороссы-конгрессмены, сенаторы и крупные бизнесмены, чтобы они убедили Дональда Трампа защитить карпаторусских лидеров в самом Закарпатье.

- А кроме карпатороссов есть еще кто-нибудь?

- Другая часть «русской партии» — это Православная Церковь в США, автокефальная Поместная Православная Церковь США, основана карпатороссом — святым протоиреем Алексием Товтом, который пришел в Православие из-за того, что римо-католические власти требовали для священников униатов разводиться с жёнами и принимать целибат.

И он привел в Православие сотни тысяч людей карпаторусской трудовой эмиграции ещё до революции. И Московская Патриархия дала в 1970е годы автокефалию Православной Церкви в Америке ,логично полагая, что автокефалии в Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси быть не может, потому что это — русская земля, а в США живет отдельный от русских народ, никто ж не говорит, что американцы — это русские, поэтому там должна быть своя Поместная Церковь.

Один из её идеологов, протопресвитер Александр Шемеман написал, что в связи с тем, что Константинопольский Патриархат не признал автокефалии Православной Церкви в Америке, Шмеман написал, что пресловутое «первенство Константинопольского Патриархата» было только тогда, когда была византийская империя, что когда она пала, то нет больше никакого первенства Константинопольского Патриархата, а Константинопольский Патриарх — всего лишь епископ Стамбула.

И прошлая власть во главе с Бараком Обамой пыталась разгромить автокефальную Православную Церковь в Америке. Администрацией Обамы с помощью местной «пятой колонны» в Православной автокефальной Церкви в Америке, с помощью местных «драбинок», было инспирировано дело против первоиерарха Православной церкви в Америке митрополита Ионы (Паффхаузена) за то, что он собрался в Нью-Йорке построить 200 миссионерских приходов. Его обвинили в сумасшествии, низвергли , вот такие жесткие репрессии либеральных антихристианских глобалистов, но Православная Церковь в Америке жива.

- То есть «русская партия» — это союзник христианской Америки?

- Миллионы протестантов Америки, баптистов, евангелистов, они относятся к демократической администрации Обамы ничем не лучше, чем мы. Для них это «партия антихриста», потому что политика Обамы, политика Хиллари Клинтон, политика всех тех, кто против Трампа и против России и против русского Крыма, – это политика дехристианизации. Вот та Америка, которая по воскресеньям ходит не на гей-парад, а в церковь, которая укрепляет семейные ценности и против абортов -они опора Трампа и опора договорённостей между США и Россией. И Святейший Патриарх Кирилл, и митрополит Иларион (Алфеев) с этой консервативной протестантской Америкой ведут диалог уже много лет.

Этот диалог начал ещё духовник патриарха Кирилла, митрополит Никодим (Ротов) , он и будущий Патриарх Кирилл привозили в Москву лидеров американских протестантов Билли Грэма, Марка Финли и многих других.

Тогда русофобия американских христиан зиждилась на том, что СССР был атеистической страной, где боролись с религией, а теперь Россия, где полны храмы, где возрождается Православие и «Третий Рим», теперь очень важно, чтобы эти контакты были огромными и охватывающими миллионы американских христиан, и чтобы миллионы американских христиан увидели православную Россию, борющуюся с абортами, легализацией ЛГБТ и глобалистской дехристианизацией, чтобы они увидели,мчто вводить против православной России санкции-это антихристианская политика, не признавать русский Крым и Новороссию — это преступление, что Россия — страна побеждающего Православия, где безбожие оттеснено и, конечно, показать им, что христианской православной, союзной американским христианам России мешают клинтоны, маккейны, CNN и прочие «гей-парады».

Ресурс этого движения консервативных христиан огромен, им много лет занимаются такие известные отцы-белогвардейцы как отец Дмитрий Смирнов, отец Максим Обухов, они дружат со «Всемирным конгрессом семей», и даже наши местные леваки их обвиняют, что они чуть ли не «продались США», хотя они делают то, что им нужно делать, сближаясь с христианскими консерваторами в Америке, и я защищал их в одном письме, которое тоже попало во «Фролов-ликс», я просто защищаю там священников Дмитрия Смирнова и Максима Обухова от нападок нео-коммунистов.

И не надо бояться того, что антитрамповские глобалисты придумают очередной «доклад ЦРУ о русских православных хакерах», очередной документальный фильм о «вмешательстве православных русских в американские дела» — это смешно. Всё, что делает Патриарх Кирилл, митрополит Иларион, Русская Зарубежная Церковь, автокефальная Православная Церковь в Америке — это все делается честно и открыто, и нечего стесняться православного христианского свидетельства о правде.

Я имел честь дружить с издателем другого карпаторусского издания «Свободное слово Карпатской Руси» Михаилом Туряницей, он двадцать лет издавал «Свободное слово Карпатской Руси», которое боролось именно с «ересью украинства», издавал в США, и все выпуски есть у меня, и его, конечно, нужно издать огромными тиражами.

Более того, другой карпаторосс Петр Гардый издал знаменитую книгу «История американской Руси», где он пишет, что все нынешние украинские общества бандеровские, они до 50-х годов были карпаторусскими. Там были проведены проукраинские перевороты только после войны, когда Аллен Даллес и ЦРУ взяли бандеровских нацистов для борьбы с СССР.

Поэтому Гардого «Свободное слово Карпатской Руси», «Карпаторусские писатели» профессора Федора Аристова нужно срочно издать!

Вспомним и великих православных американцев, это иеромонах Русской Зарубежной Церкви Серафим Роуз, 100-процентный американец, который обратился в Православие и создавал «Святую Русь в Калифорнии», основав там миссионерский монастырь, это Питер Гиллквист, глава огромной студенческой протестантской организации, который в поисках истинного христианства перешел в Православие и привел с собой двести тысяч американских студентов-протестантов.

Вот это все – грандиозный ресурс диалога Православной России и христианской Америки. Этот масштабнейший диалог уже не остановить никакими истериками уходящих антихристианских глобалистов.

Единственная их надежда, надежда украинских раскольников, они не стесняясь пишут об этой надежде у меня в блоге, активисты т.н. «киевского патриархата» и прочие раскольники, -это новый глава администрации Трампа Райанс Прибус, потому что Прибус — член прихода Святой Троицы Константинопольского Патриархата в Вашингтоне, и украинские раскольники надеются, что он будет поддерживать Константинопольского Патриарха Варфоломея во вторжении на Украину.

Но это не факт, потому что Константинопольский Патриарх Варфоломей засветился как близкий партнер Клинтон, Фетхуллаха Гюлена, — и Трамп, и Прибус об этом знают. В конце концов русские православные придут к Прибусу как к православному брату во Христе и скажут «православный брат во Христе, если Константинопольский Патриархат вступит на землю Малороссии, он нарушит церковные каноны и волю великого Патриарха Константинопольского Дионисия, который в 1686 году с грифом «навечно» передал киевскую митрополию в Московский Патриархат (эта грамота есть в российских архивах), и нарушение его воли, любое вмешательство в Малороссию, будет концом для Константинопольского Патриархата, и все американские его последователи перейдут в Православную Церковь США»…

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