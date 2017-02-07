Само собой уже не рассосется…

07.02.2017 11:16:32

Петр Акопов - один из авторитетных московских экспертов по «украинскому вопросу» (что характерно – никогда не живший на Украине), ведущий колумнист популярного интернет-издания, опубликовал претендующую на программность статью, в которой популярно разъясняет, почему Российская Федерация в данный момент не должна идти войной на Украину.

Безапелляционное название этой публикации «В гражданских войнах не бывает красных линий» само по себе вызывает недоумение. Насколько я знаю, в единственной памятной нам гражданской войне 1918-20 гг. в России «красные линии» как раз были. И они проходили по российским столицам – Москве и Петрограду. Именно от того, в чьих они оставались руках и зависел исход борьбы. Большевики не допустили пересечения этих «красных линий» белыми и закономерно победили.

Основной «месседж» статьи г-на Акопова достаточно прост – Украину воевать не надо, поскольку там, в конечном счете, все само-собой образуется.

«Ситуация на самой Украине неизбежно будет деградировать – в том смысле, что несостоявшееся «государство» постепенно будет ветшать и дезинтегрироваться. Элиты будут грызться, а народ постепенно осознавать, что обманом был не только слоган «Украина – это Европа», но и постулат «Украина – не Россия». Никто не знает, сколько этот процесс займет лет – но мы должны делать все, чтобы он протекал как можно быстрее.»

Автор этих строк ни в коем случае не призывает к обратному – то есть к скорейшему военном решению украинской проблемы. Вообще, давайте оставим призывы митинговым ораторам. Прежде всего, мне важно понять весомость аргументации нашего визави. А с этим у него, на мой взгляд, далеко не всё «вери гуд».

Дело в том, что в отличие от г-на Акопова, я прожил на этой «ветшающей и дезинтегрирующейся» Украине аж целых 25 лет. И не буду сильно удивлен, если она будет продолжать «ветшать и дезинтегрироваться» подобным образом еще лет пятьдесят. Тем более, что надежды моего коллеги на то, что народ чего-то там осознает и это как-то повлияет на будущее страны, лучше сразу оставить. Здесь вам не Франция 18 века с его легкими на подъем санкюлотами, у которых даже штанов не было. Здесь населению до сих пор есть, что терять. И это не говоря уже о том, что оно исторически приучено скорее покорно вымирать, чем восставать против власти.

Хорошо ли это даже не с точки зрения абстрактного гуманизма, а с позиций рациональных интересов России и всего Русского мира? Не уверен. Как не уверен и в том, что киевские главари, в условиях фактически кладбищенского спокойствия в полностью подконтрольной им стране, когда-нибудь устанут от сладкого бремени власти. В общем, надежды Петра Акопова на медленную, но верную эволюцию Украины в правильном направлении представляются мне не только несбыточными, но и откровенно тухлыми.

Это как если бы Сталин в своё время понадеялся на то, что гитлеровский оккупационный режим на Украине развалится сам по себе и свободные народы вновь воссоединятся в счастливой гармонии. С какого перепугу?

На самом деле, немецким нацистам не хватило всего два-три года для того, чтобы полностью «очистить» Украину от нежелательного славянско-еврейского элемента и приступить к её массовому заселению расово полноценными колонистами. Нынче процесс идет ровно в таком же направлении. И последствия наверняка будут аналогичными. Но только еще более летальными из-за фатального отсутствия Сталина и Красной Армии.

Но логика рассуждений г-на Акопова вызывает недоумение не только поэтому. Он всячески напирает на то, что ни в коем случае нельзя допустить войны между Украиной и Россией – двумя частями одного и того же русского мира, населенного одними и теми же русскими людьми:

«Да, мы один народ – с подавляющей частью населения Украины, кем бы – украинцами или русскими – они себя ни называли. Единственным исключением являются жители Галичины – этнически обычные русские, они за много веков пребывания под немецко-польским и католическим влиянием, по сути, отпали от единого народа. Все остальные – часть большого русского народа. Украинство, в которое заигралась внезапно получившая независимость «национальная элита», пройдет – а единство даже не судеб, а русского мира останется. Именно поэтому Россия не может воевать с Украиной – потому что это будет гражданской войной. Да, она и так есть – но все-таки в рамках «Украины», этой части русского мира. А если мы начнем войну между РФ и Украиной, то это будет полноценная гражданская война в рамках одной большой России.»

Не имею ни малейших возражений против предложенной г-ном Акоповым версии нашей общей этнической самоидентификации. Включая в неё даже львовян. Неоднократно бывал в этом городе и в его карпатских окрестностях и хорошо знаю, что при всей самобытности местных жителей, в основе своей, это все-таки наш народ. И лично убедился в том, что стоит только слегка поскрести типичного местного «национал-патриота», чтобы обнаружить в нем бывшего комсомольского работника.

Однако не может не бросаться в глаза явно неправомерная спекуляция на теме войны, к которой прибегает наш эксперт. Фактически, запугивая читателя угрозой братоубийственной российско-украинской драки, он начисто игнорирует тот факт, что эта война в реальной действительности идет уже третий год! Пусть даже с разной степенью интенсивности, но идет постоянно и уже тысячи (по другим данным – десятки тысяч) людей стали её жертвами, а еще у миллионов сломаны судьбы.

Причем эта вялотекущая война, в видах предлагаемой автором выжидательной стратегии в отношении Украины, имеет все шансы растянуться на десятилетия и погубить прямо или косвенно сотни тысяч и даже миллионы жизней. Включая и жизни граждан РФ! При таком «консервативном» подходе освободительный поход донбасского ополчения не то, что на Киев, но хотя бы на Славянск, не состоится даже в том случае, если на линии фронта останется один Порошенко, вооруженный рогаткой. Ну как же – это же будет полноценная война! А мы мирные люди и можем только отстреливаться!

И это при том, что даже сейчас все чисто военные вопросы с так называемой «украинской армией», представляющей собой на 90% подневольный сброд, категорически не желающий воевать за киевскую хунту, можно решить от силы за неделю! Причем за счет одного только великолепно мотивированного защитой своих домов местного вооруженного населения. Подчеркиваю – решить без какого-либо прямого участия Российской армии. И сэкономить благодаря этому огромное количество человеческих жизней.

Но такая возможность нашим коллегой даже не рассматривается. Где же здесь, спрашивается, гуманизм? Где здесь даже не человеколюбие, а самый элементарный здравый смысл? Получается, по аналогии с медициной, что вместо срочного хирургического вмешательства с целью иссечения потенциально опасной опухоли, нам предлагают пассивно наблюдать за тем, как она будет разрастаться, пока не убьет весь организм.

Кстати Акопов не первый, кто прибегает к такому коварному приему – пугать народ будущей войной, закрывая глаза на то, что она уже идет. Точно также поступает и свергнутый президент Украины Янукович, который до сих пор объясняет своё позорное малодушие благим желанием избежать войны на Украине. Хотя именно его трусливое бегство к этой войне и привело.

В целом и по большому счету основной посыл статьи П.Акопова читается очень просто - «Ничего не надо делать, кроме того, что уже делается и подождать, пока оно само рассосется». Что на это можно сказать? Геополитика, конечно, не вполне тождественна биологии. Но в случае с биологическим организмом подобный метод «лечения» недуга может привести пациента только в могилу. Стоит ли оспаривать законы природы?

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.