Константин Затулин встретился с сочинцами

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2 фев­ра­ля в мик­ро­рай­оне Ла­за­рев­ское пред­се­да­тель Го­род­ско­го Соб­ра­ния Со­чи Вик­тор Фи­ло­нов и де­пу­тат Гос­Ду­мы, пер­вый за­мес­ти­тель пред­се­да­те­ля ко­ми­те­та по де­лам Сод­ру­жес­тва Не­за­ви­си­мых Го­су­дарств, ев­ра­зий­ской ин­тегра­ции и свя­зям с со­оте­чес­твен­ни­ка­ми Кон­стан­тин За­ту­лин сов­мес­тно про­ве­ли при­ем граж­дан по лич­ным воп­ро­сам. В этот день Фи­ло­нов и За­ту­лин при­ня­ли поч­ти двад­цать из­би­ра­те­лей рай­она. Те­ма­ти­ка об­ра­ще­ний бы­ла раз­но­об­разной: улуч­ше­ние жи­лищ­ных ус­ло­вий, зе­мель­ные и иму­щес­твен­ные воп­ро­сы, улич­ное ос­ве­ще­ние, ре­монт до­рог, эко­ло­ги­чес­кие проб­ле­мы. От­дель­ные об­ра­ще­ния учас­тни­ков при­ёма зат­ра­ги­ва­ли об­щес­твен­ные ин­те­ре­сы на­се­ле­ния. В час­тнос­ти, один из зап­ро­сов пос­ту­пил от граж­дан, про­жи­ва­ющих в рай­оне са­на­то­рия «Ла­за­рев­ский». Он ка­сал­ся воз­можнос­ти ор­га­ни­за­ции удоб­но­го про­хо­да к стан­ции элек­трич­ки и пе­ре­да­чи жиль­цов на об­слу­жи­ва­ние в ком­му­наль­ные ор­га­ни­за­ции нап­ря­мую, а не че­рез са­на­то­рий. Для ре­ше­ния при­был и ди­рек­тор это­го уч­режде­ния. В ито­ге сто­ро­ны наш­ли об­щий зна­ме­на­тель для конс­трук­тивно­го ди­ало­га.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.