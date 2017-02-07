Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

06.02.2017 17:58:03

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе. Об этом информирует РИА Новости.

По ее словам, нужно "прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями".

Экс-премьер Украины также отметила, что в парламенте найдутся подписи, что бы внести в Раду указ "о военном положении, а также признание войны войной".

Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что введение военного положения пока не обсуждается.

Накануне также сообщалось, что киевские силовики готовятся к наступлению по всей линии фронта в Донбассе.

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