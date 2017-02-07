Глава Приднестровья заверил в сохранении курса на воссоединение с Россией

06.02.2017 17:45:17

Вадим Красносельский заявил, что не собирается получать какой бы то ни было статус в составе Молдовы, а намерен бороться за полную независимость.

«Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь», — сказал политик.

Он добавил, что независимость Приднестровья является гарантией безопасности непризнанного государственного образования.

«Политические вопросы неуместны на сегодняшний день, у нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения», — пояснил глава ПМР.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что непризнанное Приднестровье должно пройти процедуру «реинтеграции» в состав Молдовы в статусе особого образования.

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