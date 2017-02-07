Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Союзное государство: Что дальше?

Союзное государство: Что дальше?  далее »
07.02.2017
18:22:04
Константин Затулин поднял вопрос о переработке мусора на юге России далее »
13:07:54
В Южной Осетии определились с датой референдума о смене названия далее »
12:59:54
Эстония опубликовала черный список российских СМИ далее »
12:52:55
Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии далее »
12:48:30
Захарченко оценил шансы на мирное разрешение конфликта в Донбассе далее »
12:42:37
Президент Грузии рассказал об отношениях с Россией далее »
06.02.2017
18:01:39
В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией далее »
17:58:03
Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе далее »
17:45:17
Глава Приднестровья заверил в сохранении курса на воссоединение с Россией далее »
15:49:38
Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию далее »

Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »

Константин Затулин встретился с сочинцами далее »

Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »

Константин Затулин в программе "60 минут" на 1 канале далее »

С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »

Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »

Игорь Шишкин в программе "Точка зрения" на Rline далее »

Детали

Глава Приднестровья заверил в сохранении курса на воссоединение с Россией


06.02.2017 17:45:17

Вадим Красносельский заявил, что не собирается получать какой бы то ни было статус в составе Молдовы, а намерен бороться за полную независимость.

«Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь», — сказал политик.

Он добавил, что независимость Приднестровья является гарантией безопасности непризнанного государственного образования.

«Политические вопросы неуместны на сегодняшний день, у нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения», — пояснил глава ПМР.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что непризнанное Приднестровье должно пройти процедуру «реинтеграции» в состав Молдовы в статусе особого образования.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.