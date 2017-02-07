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Детали
Глава Приднестровья заверил в сохранении курса на воссоединение с Россией
|06.02.2017 17:45:17
Вадим Красносельский заявил, что не собирается получать какой бы то ни было статус в составе Молдовы, а намерен бороться за полную независимость.
«Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь», — сказал политик.
Он добавил, что независимость Приднестровья является гарантией безопасности непризнанного государственного образования.
«Политические вопросы неуместны на сегодняшний день, у нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения», — пояснил глава ПМР.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что непризнанное Приднестровье должно пройти процедуру «реинтеграции» в состав Молдовы в статусе особого образования.