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Рубрика / Политика

Никуда Лукашенко не денется


06.02.2017 17:09:22

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Российско-белорусский политэкономический конфликт приобретает с каждым часом все больший накал. Как далеко может зайти противостояние? Может ли он привести к разрыву союзнических отношений? На вопросы отвечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Последняя новость с "белорусского фронта": введение Россельхознадзором ограничений на поставки говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области. Незадолго до этого президент Белоруссии поручил МВД республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Кроме того, по словам Александра Лукашенко, Белоруссия подает в суд на Россию - из-за сокращения поставок российской нефти. Напомним также, что два дня назад директор ФСБ России отдал распоряжение установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ, вызвавшее резкую негативную реакцию Минска.

- Владимир Леонидович, это уже ведь далеко первый кризис в российско-белорусских отношениях. Ваше ощущение: все закончится, как всегда, - милые набранятся, натешатся, и все вернется на круги своя - либо на сей раз возможен и другой сценарий?

- Ну, вы правильно сказали: все, как всегда. Такого рода псевдообострения Александр Григорьевич устраивает ежегодно - перед тем, как поторговаться по поводу цены на энергоресурсы. Это была очередная "гастроль". Но мне в этот раз гораздо больше понравилась реакция нашего руководства - достаточно хладнокровная. Раньше она была несколько нервной: были попытки объявить Лукашенко ненормальным и тому подобное. Сейчас все очень спокойно. У Лукашенко такой стиль: Если, мол, не скостите цены, я подамся туда. При этом он провоцирует некоторое, так сказать, шевеление в некоторых наших СМИ и политических кругах России. Наши либералы начинают говорить: "Вот видите, даже Лукашенко и тот уходит от нас. С одной Северной Кореей останемся, вот мы какой преступный режим". У коммунистов другая песня: "Ай-яй-яй, Белоруссию опять обижают, надо им вообще все бесплатно давать, потому что они сохранили Советский Союз". Под вот этот хор Лукашенко приезжает в Москву и вести переговоры по поводу цен на нефть и газ, пытаясь выторговывать себе более выгодные условия. И иногда это ему, кстати, удается. Поэтому всерьез обсуждать все эти "закидоны" Александра Григорьевича, мне кажется, не стоит. Все прекрасно понимают, что никуда он не денется.

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