Лукашенко разыграл колхозный спектакль

06.02.2017 16:59:44

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с жесткими высказываниями в адрес России, однако заявил, что не видит опасности оккупации Россией Белоруссии и имеет дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным. Выпад белорусского лидера связан с созданием зоны контроля на границе и желанием добиться более справедливых, по мнению белорусской стороны, цен на газ.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не стремится войти в НАТО.

«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся», — сказал он.

При этом отношения с российским лидером Лукашенко описывает исключительно как теплые, а Владимира Путина практически всегда называл другом. «Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет. Но вы должны понимать, что в России разных сил море. Мы с Путиным дружны», — сказал он и добавил, что «Россия — это святое».

Суета вокруг границы

Лукашенко не видит опасности оккупации со стороны России и говорит, что «никакой войны не будет, но мы будем защищать свою страну и независимость». Президент Белоруссии также объяснил, почему Минск не хотел размещать российскую военную базу на территории своей страны: никакого военного значения она не имеет.

«Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске?» — сказал Лукашенко. По словам белорусского президента, он обращался к российской стороне с просьбой дать Белоруссии самолеты, чтобы их пилотировали местные летчики.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин отдал распоряжение о подписании соглашения о создании российской авиабазы в Белоруссии. Однако 6 октября, за несколько дней до очередных президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко заявил, что не обсуждал с Россией создание военной базы на территории республики.

Возмущение Лукашенко вызвало решение ФСБ России о создании пунктов пограничного пропуска с Белоруссией. Он назвал режим пограничной зоны с Россией «очернением отношений».

Указы о создании пограничного контроля были подписаны Александром Бортниковым, директором Федеральной службы безопасности, в которую входит пограничная служба.

Приказы ФСБ были изданы после того, как президент Белоруссии 9 января подписал указ о безвизовом въезде и выезде иностранных граждан из 80 государств, включая страны Евросоюза, на территорию страны на срок не более пяти суток. В России опасаются, что открытостью границ могут воспользоваться преступники.

Комментируя указы ФСБ, Лукашенко даже порекомендовал российским властям убрать войска из подчинения ФСБ, заявив, что в России они должны быть «отдельной службой». По иронии судьбы сам Лукашенко служил в погранвойсках, когда они также входили в КГБ СССР.

Бег на месте

В последнее время российско-белорусские отношения переживают определенный кризис. Однако, по мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, несмотря на ряд довольно резких высказываний с обеих сторон, о серьезном ухудшении российско-белорусских отношений говорить не приходится.

«Это какие-то конфликты на пустом месте. И каждый раз после них мы видим изображение бега на месте в сторону Запада», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, белорусский лидер «разыграл очередной спектакль», который можно наблюдать каждый год перед обсуждением очередных льготных условий по кредитам или цены на газ, считает Владимир Жарихин.

Сам Лукашенко заявил, что Белоруссия имеет право на снижение цены на газ, так как вслед за снижением стоимости нефти падает и стоимость природного газа. Он говорит, что Россия отказывается снижать цену, заявляя, что $132 за 1 тыс. куб. м, которые в настоящее время платит Белоруссия, и так самая низкая цена.

Жарихин из Института стран СНГ прогнозирует, что в скором времени состоится встреча Лукашенко с российским президентом, после чего отношения между Москвой и Минском нормализуются до следующего обсуждения экономических вопросов.

Поэтому нельзя рассматривать политическое взаимодействие двух лидеров в отрыве от экономики.

Хороший президент, плохие министры

Стоит отметить, что, критикуя российское руководство и даже отдельных министров, Лукашенко никогда не затрагивает лично президента Владимира Путина. При этом он признался, что трения между ними случаются. «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом», — сказал он.

Как считает Жарихин, Лукашенко продолжает гнуть свою линию — что есть хороший российский президент, которого окружают различные «плохие» структуры: ФСБ, которая устанавливает границы, Россельхознадзор, не пускающий белорусские продукты на российский рынок, или «Газпром», который завышает цены на газ.

«Лукашенко изображает, что в России — полная анархия и разрегулированность. Колхозные игры. Смешно. Тем не менее такое поведение создает эффект, который приводит к результату каждый год», — подчеркнул Владимир Жарихин.

Однако эксперт считает, что гораздо большее значение имеют высказывания президента о «майдане»: Лукашенко назвал его «клеймом» на лице украинского народа и заявил, что смена власти должна проходить мирно, без «майдана». Жарихин напоминает, что ранее Лукашенко оценивал события на Украине как борьбу за независимость.

Белорусский президент, продолжает эксперт, умело использует российскую общественность — настроенную как либерально, так и консервативно — в своих утилитарных целях. «Первые после таких заявлений белорусского лидера начинают говорить, что Лукашенко сделал правильный выбор и уходит от дикой России в сторону цивилизованного Запада. Другие — что Белоруссия сохранила все завоевания Советского Союза, но ее продолжают обижать наши олигархи, — говорит собеседник «Газеты.Ru». — И под эти настроения Лукашенко выпрашивает очередные льготные кредиты».

«Конечно, такое поведение Лукашенко не красит, но при этом нельзя не признать эффективность таких действий», — отметил Владимир Жарихин.

Часть западных экспертов отмечает, что белорусский лидер в отношениях с Россией использует тактику румынского лидера Николае Чаушеску, открыто бросавшего вызов Москве, с которой находился в формальных союзнических отношениях. «Подобные феномены существовали в прошлом, когда небольшое государство могло менять региональный баланс или с помощью своих стенаний бросать вызов великим державам», — пишет в одной из своих работ эксперт Института стратегических исследований Сухопутных войск США Дмитрий Шляпентох.

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